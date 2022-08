Rishi Sunak NE démissionnera PAS et ne couronnera pas Liz Truss PM bien qu’elle languisse derrière elle dans les sondages

RISHI Sunak ne quittera pas la course à la direction des conservateurs et remettra la couronne à Liz Truss, a insisté aujourd’hui l’un de ses principaux alliés.

Mel Stride a déclaré qu’il n’y avait aucun moyen qu’il abandonne – malgré une série de sondages disant qu’il était loin derrière dans la course pour devenir le prochain Premier ministre.

Rishi continuera à se battre pour chaque vote, le jour de ses alliés Crédit : Getty

Mais Liz Truss prend la tête de plusieurs sondages Crédit : Getty

Et il a dit que les gens sur le terrain étaient bien plus favorables à l’ex-chancelier que ne le montraient les sondages.

Un sondage YouGov pour le Times cette semaine a donné à Mme Truss une avance stupéfiante de 34 points.

La paire s’affrontera dans un Sky grilling avec Kay Burley ce soir à 20h.

Et ils répondront à plus de questions d’électeurs indécis alors qu’ils s’affrontent dans la lutte pour devenir le prochain chef conservateur et premier ministre.

On a demandé à M. Stride, président du Commons Treasury Committee, si Rishi envisageait de concéder.

Andrea Leadsom s’est qualifiée pour les deux derniers contre Theresa May, mais s’est ensuite retirée de la course – lui remettant les clés de la n ° 10.

Mais M. Stride a répondu: “Pas du tout, absolument pas. Il y a tout à jouer ici.

“Il y a un énorme décalage entre les sondages qui ont eu lieu autour des membres du parti conservateur, ce qui est intrinsèquement très difficile à réaliser.

“C’est aussi le cas, cela peut très facilement être faussé parce que ces sondeurs ne sauront pas où se trouvent les différentes concentrations de membres, géographiquement et au sein de différentes circonscriptions.

“Ce que nous constatons, c’est qu’il y a un énorme soutien pour Rishi, bien en avance sur ce qui semble se dégager dans les sondages.

“Ce qui compte vraiment, c’est qui va gagner les prochaines élections pour les conservateurs ? Si vous regardez ces sondages, c’est très clair, c’est Rishi Sunak.

“Je ressens sur le terrain un sentiment très différent de ces sondages.”

Et il a averti que les plans de Mme Truss pour l’économie et les finances publiques étaient “dangereux”.

Il a déclaré qu’alimenter l’inflation en procédant à des réductions d’impôts maintenant serait une énorme erreur.

Plus tôt cette semaine, Sir Robert Buckland, le secrétaire gallois et partisan de Sunak, a déclaré que quiconque prédit le résultat “ne connaît pas les membres du parti”.