Rishi Sunak “n’a pas pris de vacances en tant que chancelier” alors que le Premier ministre est accusé de s’être absenté pendant la crise économique

Rishi Sunak n’a pas pris de vacances pendant les deux années où il a été chancelier, ont déclaré des sources dans sa campagne à la direction, alors que Boris Johnson et Nadhim Zahawi sont accusés de s’être égarés pendant une crise économique.

Cette réclamation augmentera la pression sur le Premier ministre et le chancelier qui étaient en vacances et loin de Westminster alors que la Banque d’Angleterre a averti que le Royaume-Uni était confronté à une récession d’un an.

On pense que M. Johnson est en lune de miel tardive après sa récente fête de mariage, apparemment en Slovénie.

M. Zahawi a insisté sur le fait qu’il travaillait toujours et avait eu un appel avec le gouvernement de la Banque d’Angleterre Andrew Bailey après sa prédiction de choc.

Mais le gouvernement était encore plus embarrassé lorsque le secrétaire aux Affaires, Kwasi Kwarteng, a admis lors d’une interview télévisée “Je ne sais pas où se trouve Boris”, alors même qu’il prétendait être en contact “constant” avec lui.

Une source de la campagne Rishi a déclaré que M. Sunak “n’a pas pris de vacances tout le temps qu’il était chancelier”.

Ils ont concédé que le déclenchement de la pandémie de Covid signifiait que son mandat était une période cruciale pour le Trésor, mais ont ajouté « tel qu’il est maintenant ».

En décembre de l’année dernière, M. Sunak a été critiqué pour avoir effectué un voyage officiel de quatre jours aux États-Unis alors que la variante Omicron frappait le Royaume-Uni.

Il a également été rapporté que M. Sunak devait se rendre en Californie à Pâques, mais des sources ont déclaré qu’il ne l’avait pas fait.

Un porte-parole du Trésor a riposté en disant: « Comme je suis sûr qu’il s’en souviendra, le chancelier, tout comme des millions de Britanniques dans le secteur privé et public, travaille toujours, disponible et allumé, comme le titulaire l’était hier, menant des appels avec le gouverneur de la Banque d’Angleterre et d’autres.

Il a ajouté: “Nous espérons que quel que soit le prochain emploi qu’il obtiendra, l’ancien chancelier pourra passer du temps de qualité avec sa famille, ce qui est la chose la plus importante pour nous tous.”

La chef adjointe du parti travailliste, Angela Rayner, a accusé l’administration de Boris Johnson d’être un gouvernement «zombie» qui s’était retiré après avoir fait chuter l’économie.

“Alors que les gens à travers le pays sont malades de s’inquiéter de la façon dont ils vont payer les factures, les ministres ont disparu au combat”, a-t-elle déclaré.

M. Sunak est à la traîne dans la course aux clés du n ° 10. Sa rivale Liz Truss, surnommée la “candidat de la continuité Boris”, aurait une nette avance sur les membres du parti conservateur qui choisiront le prochain Premier ministre.