Rishi Sunak met en garde les députés conservateurs contre une “menace existentielle” à moins que le parti ne regagne la confiance du public

Rishi Sunak a averti les députés conservateurs qu’ils font face à “une menace existentielle” de défaite électorale à moins qu’ils ne puissent regagner la confiance du public – et n’ont qu’une “un seul coup” pour le faire.

Dans ses premiers mots en tant que chef du parti – avant de devenir Premier ministre dès ce soir – M. Sunak a également exhorté à se concentrer sur «les politiques et non les personnalités» et a exclu une élection anticipée.

Simon Hoare, un député conservateur de haut rang qui a entendu le discours, a également déclaré qu’il avait eu la forte impression que le budget de facto prévu pour lundi prochain se poursuivrait.

“Il a dit que nous faisions face à une menace existentielle – mais ce n’est pas une menace existentielle qui est inévitable”, a déclaré M. Hoare aux journalistes.

“Il a dit que nous n’avions qu’une seule chance pour bien faire les choses, pour restaurer la foi et la confiance dans la politique britannique – et il n’y aura pas de seconde chance.”

M. Sunak s’est adressé à une salle de comité bondée de députés conservateurs – dont Boris Johnson – 30 minutes après l’annonce qu’il succédera à Liz Truss dans le numéro 10.

Cela a été confirmé lorsque Penny Mordaunt a suivi Boris Johnson en se retirant du concours, lorsqu’elle n’a pas réussi à rassembler les 100 nominations nécessaires pour prolonger le combat.

Quelques minutes plus tard, Graham Brady, le président du comité d’arrière-ban conservateur de 1922, a officiellement annoncé le résultat en déclarant: “Je peux confirmer que nous avons une nomination valide, et Rishi Sunak est élu chef du parti conservateur.”

Des sources gouvernementales ont suggéré que M. Sunak rencontrerait probablement le roi et prendrait ses fonctions de Premier ministre mardi – mais une passation de pouvoir lundi soir est également possible.