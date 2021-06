Rishi Sunak met en garde contre les énormes dépenses du gouvernement alors que la dette britannique atteint 2,2 billions de livres sterling

RISHI Sunak a lancé un coup de semonce pour poursuivre les dépenses énormes du gouvernement hier soir alors que la dette britannique atteignait 2 200 milliards de livres sterling.

Le chancelier a déclaré que la Grande-Bretagne doit intensifier ses efforts pour garder la dette sous contrôle et remettre nos finances sur la bonne voie dans un contexte de tensions croissantes concernant les éclaboussures d’argent des contribuables.

Rishi Sunak a émis un avertissement concernant les dépenses du gouvernement alors que la dette britannique atteignait 2 200 milliards de livres sterling Crédit : Getty

Cela est arrivé alors que l’ancien chancelier conservateur Ken Clarke a mis en garde les ministres contre les folies de milliards de livres sterling sur un yacht royal que la Grande-Bretagne ne pouvait pas se permettre – et a affirmé que des taxes plus élevées sont nécessaires pour réduire la dette en spirale.

Les ministres ont emprunté 24,3 milliards de livres sterling supplémentaires en mai, contre 43,8 milliards de livres sterling un an plus tôt au plus fort de la pandémie de Covid, a déclaré hier soir l’Office for National Statistics.

Mais les chiffres étaient bien inférieurs à ce que l’on craignait alors que la Grande-Bretagne s’ouvrait à nouveau et revenait aux magasins, pubs et restaurants.

Et les recettes fiscales ont bondi du carburant et de la TVA alors que les dépenses de consommation montraient des signes de rebond.

L’organisme de surveillance des statistiques a révisé à la baisse le total des emprunts pour l’exercice de 1,1 milliard de livres sterling – mais il s’agit toujours du niveau le plus élevé depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, à 99% du PIB.

Un prudent M. Sunak a déclaré hier soir: « Alors que nous sortons de la pandémie, nous continuons d’aider les personnes et les entreprises à se remettre sur pied et notre Plan pour l’emploi fonctionne.

« Il est également important à moyen terme d’assainir les finances publiques.

« C’est pourquoi, lors du budget de mars, j’ai exposé les mesures difficiles mais nécessaires que nous prenons pour garder la dette sous contrôle dans les années à venir. » Les dernières statistiques de la dette ont suscité un nouvel espoir que l’économie britannique pourrait échapper aux sombres prédictions des économistes et rebondir d’ici la fin de l’année.

Capital Economics a déclaré : « La forte reprise économique commence à se répercuter sur la baisse des emprunts publics.

« Cela renforce notre opinion selon laquelle les hausses d’impôts et les réductions de dépenses que la plupart craignent peuvent être évitées. » Mais hier, l’ancien chancelier conservateur Lord (Ken) Clarke a déclaré que l’inflation est un « gros risque » au cours des prochaines années et a insisté sur le fait que Rishi devra augmenter les impôts pour payer ses 300 milliards de livres sterling de dépenses Covid.

Il a déclaré à BBC Radio 4: « Vous devez commencer à vous poser la question sérieuse de savoir comment payer ce montant fantastique d’emprunt de manière sensée et responsable afin de pouvoir maintenir la discipline budgétaire à l’avenir. » Et il a critiqué les 200 millions de livres sterling que les ministres consacrent à un nouveau yacht royal comme une « perte de temps totale » et une « absurdité populiste idiote » pour laquelle « nous n’avons pas d’argent ».

Il a fustigé: « 200 millions de livres sterling ne vont pas poser de problèmes, mais cela montre qu’il y a des gens dans le n ° 10 qui pensent simplement qu’il y a de l’argent gratuit et qui pensent qu’agiter un Union Jack et envoyer des yachts et des porte-avions dans le monde entier montre à quel point le pouvoir que nous sommes. » Downing Street a rejeté les critiques hier soir et a déclaré que le nouveau produit phare « stimulerait le commerce britannique et stimulerait les investissements dans notre économie ».

Et Matt Hancock a insisté sur le fait qu’il serait « plus que rentable pour lui-même plusieurs fois » en termes de démarrage de notre commerce.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré: « Nous établirons le coût total en temps voulu. »