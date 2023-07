Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak a averti les députés conservateurs d’une « bataille difficile » à venir lors de la triple élection partielle de jeudi, alors que le parti cherche à blâmer « long Boris » pour ses malheurs.

Les députés du gouvernement et de l’opposition se préparent à d’éventuels remaniements quelques jours après ce qui pourrait être une triple défaite aux élections partielles, car un député conservateur a déclaré qu’il n’avait « pas un chat en enfer » de conserver son siège lors du scrutin actuel.

Des sources ont déclaré que le Premier ministre avait déclaré jeudi lors d’une réunion du Comité de 1922 que les partis au pouvoir remportaient rarement les élections partielles, mais avait exhorté les députés à s’unir face à toute défaite alors qu’il s’engageait à « tout jeter » pour remporter les prochaines élections.

M. Sunak aurait déclaré à ses députés: « Dans les mois à venir, je vais exposer davantage ce que je ferais si j’avais un mandat complet. J’ai récemment été décrit comme un conservateur moderne à part entière et vous allez le voir dans le programme que je présente.

Il a ajouté: « Quand nous reviendrons en septembre, nous aurons tous un choix à faire. Est-ce que nous nous unissons et mettons tout en œuvre pour gagner les prochaines élections ou non ? J’ai fait mon choix, je suis tout à fait avec vous pour gagner.

Rishi Sunak a averti les députés conservateurs qu’ils feraient face à une « bataille difficile » lors des élections partielles de jeudi (PISCINE/AFP via Getty Images)

Jonathan Gullis, qui a pris son siège à Stoke du parti travailliste lors des dernières élections, a déclaré que « personne n’était aveugle » au fait que les élections partielles seront « difficiles ».

Il a dit qu’il n’avait « pas un chat en enfer » de gagner son propre siège aux prochaines élections générales à moins que le parti dans son ensemble ne fasse mieux.

S’exprimant plus tard à l’extérieur de la réunion de 1922, M. Gullis a ajouté que le problème était « les électeurs conservateurs apathiques » plutôt que le soutien du public au leader travailliste Sir Keir Starmer.

M. Sunak avait auparavant refusé de commenter les spéculations selon lesquelles il pourrait éliminer les membres peu performants de son cabinet à la suite de lourdes pertes.

Craig Mackinlay a déclaré que M. Sunak avait plâtré « cinq grandes fissures » – une référence aux « cinq priorités » du Premier ministre – et qu’il est maintenant temps pour un « joli nouveau papier peint ».

Cela survient alors que les députés conservateurs blâment l’effet de gueule de bois du comportement de M. Johnson pour les pertes probables à Uxbridge et South Ruislip, Somerton et Frome, et Selby et Ainsty.

Le sondeur et analyste politique Lord Hayward a déclaré L’indépendant que les élections partielles étaient « l’occasion pour les électeurs d’exprimer leur désaffection vis-à-vis des événements de l’année et demie écoulée notamment Partygate, Patterson et tout ce qui va avec ».

Steve Brine, président de la commission parlementaire de la santé et des affaires sociales, a déclaré que « long Boris » – l’impact des scandales entourant M. Johnson – serait responsable de la défaite attendue du parti à Uxbridge jeudi.

La loyaliste d’Arch-Boris, Nadine Dorries, a déclaré à la place que « long Boris » verrait les électeurs punir les députés conservateurs pour avoir « défenestré » l’ancien Premier ministre.

«Le public lui a donné un pourcentage de voix plus élevé que Blair en 1997. Il était le Premier ministre qu’il voulait.

«Les députés conservateurs l’ont défenestré et remplacé par le Premier ministre qu’ils voulaient.

« Quiconque pensait que les députés s’en tireraient sans être punis se trompe. »

Mais la dispute sur les effets du « long Boris » survient alors que la fête se prépare pour une nuit meurtrière jeudi.

L’ancien ministre conservateur de la Santé, Lord Bethell, a déclaré mardi qu’il s’attend à ce que les conservateurs perdent aux trois sièges.

Les travaillistes espèrent décrocher l’ancien siège de M. Jonson à Uxbridge et Selby dans le North Yorkshire, tandis que les libéraux démocrates jettent tout sur Somerton, laissé vacant par l’ancien député conservateur David Warburton après avoir admis avoir pris de la cocaïne.

« Nous perdrons les trois », a déclaré un député conservateur L’indépendant cette semaine. « La plupart des gens s’y sont résignés. Curieusement, Uxbridge pourrait être le moins mauvais en raison du problème d’Ulez.

Pendant ce temps, le ministre nucléaire Andrew Bowie a admis que les conservateurs pourraient perdre les trois sièges. « Bien sûr, il est possible que nous perdions les trois », a-t-il déclaré. TimesRadio.

Il a ajouté : « Mais il est également possible que nous gagnions les trois. Je suis un optimiste, je suis un conservateur écossais et un fan de football écossais – je dois être un optimiste. La nuit dernière, le parti travailliste a déclaré qu’il n’avait pas commenté les spéculations sur le remaniement.

M. Johnson détenait la circonscription d’Uxbridge à Londres avec une majorité de 7 000 lorsqu’il était Premier ministre lors des dernières élections générales de 2019.

M. Adams a obtenu Selby et Ainsty du North Yorkshire avec une majorité de 20 000 cette nuit-là, une marge similaire à la victoire de M. Warburton dans son siège du Somerset.