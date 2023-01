Rishi Sunak « met de côté les réformes gratuites de la garde d’enfants de Liz Truss »

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak aurait reporté indéfiniment le projet de Liz Truss de réformer le système de garde d’enfants pour augmenter le nombre de services gratuits.

L’ancien Premier ministre – évincé après seulement six semaines au n ° 10 – aurait envisagé d’augmenter la garde d’enfants gratuite de 20 heures par semaine, ainsi que d’assouplir les limites des ratios personnel / enfants.

M. Sunak “met en veilleuse” les projets de Mme Truss, l’ampleur des réformes devant désormais être moins ambitieuse, selon le Le télégraphe du jour – suscitant des inquiétudes parmi certains des meilleurs conservateurs.

Le député conservateur Steve Brine, président du groupe du parti parlementaire sur la garde d’enfants, a exhorté le gouvernement à poursuivre la réforme – ce que le gouvernement Truss avait promis avant Noël.

“Il y a un problème structurel majeur avec la garde d’enfants en Angleterre dans les établissements gérés à la fois par l’État et, en particulier, ceux gérés par des particuliers et des entreprises”, a-t-il déclaré au journal.

« Il devrait y avoir un examen du financement des services de garde à long terme. La pression sur les coûts pour les fournisseurs de services de garde oblige nombre d’entre eux à fermer leurs portes », a déclaré le député senior.

M. Brine a ajouté: «Notre message aux ministres est de nous parler et de parler au secteur. Il n’est pas trop tard pour poursuivre les réformes, mais la situation est grave.

On pensait que le gouvernement Truss avait envisagé de bouleverser le système de subventions pour la garde d’enfants, dans le cadre duquel les parents, plutôt que les crèches, recevraient de l’argent du gouvernement à dépenser comme bon leur semble.

Dans l’état actuel des choses, tous les enfants de trois et quatre ans en Angleterre ont droit à 15 heures de garde d’enfants gratuites par semaine pendant les périodes scolaires, tandis que certaines familles peuvent réclamer jusqu’à 30 heures.

Une idée qui aurait été envisagée par l’administration Truss était d’augmenter le nombre d’heures de garde d’enfants gratuites de 30 heures par semaine à 50 heures.

En signe de frustration des conservateurs que les plans soient suspendus, un membre de l’ancienne équipe de Mme Truss a déclaré au Télégraphe que poursuivre la réforme de la garde d’enfants pourrait « détoxifier la marque conservatrice ».

“La garde d’enfants pourrait être un vrai gagnant pour nous lors des prochaines élections, en particulier dans les sièges où nous luttons contre les Lib Dems”, ont-ils déclaré. «Liz voulait faire de la réforme de la garde d’enfants un élément central de son offre électorale; Rishi serait fou de ne pas faire la même chose.

Mme Truss aurait également voulu abolir complètement les ratios personnel / enfants dans le but de réduire les coûts pour les prestataires, dans l’espoir que cela rendrait également la garde d’enfants moins chère pour les parents.

La modification du ratio personnel de la petite enfance par enfant de 1: 4 à 1: 5 pour les enfants de deux ans est officiellement envisagée par le gouvernement après une consultation publique lancée en juillet.

Mais l’organisme de bienfaisance pour enfants Coram a déclaré que l’assouplissement des limites serait une “distraction inutile” qui ne réduirait probablement pas les coûts pour les familles, tandis que Neil Leitch, chef de l’Alliance pour la petite enfance, a déclaré que la “politique insensée” “ferait plus de mal que de bien à un secteur déjà à genoux ».

Une source n ° 10 a déclaré que la garde d’enfants reste “très importante pour le Premier ministre” et qu’il “travaillait dur avec les ministres pour améliorer la garde d’enfants et les services de garde d’enfants au profit des enfants et des parents”.

Le ministère de l’Éducation (DfE) a déclaré qu’il examinerait «toutes les options» pour rendre la garde d’enfants plus accessible et abordable, mais aucune décision n’a encore été prise.