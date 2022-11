Rishi Sunak mécontent “peu susceptible” de regarder Hancock dans I’m a Celebrity, dit le numéro 10

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre Rishi Sunak a clairement désapprouvé la décision de Matt Hancock de s’absenter du Parlement pour apparaître dans l’émission télévisée I’m a Celebrity Get Me Out of Here.

M. Hancock n’a pas informé le Premier ministre de son intention d’apparaître dans l’émission avant son annonce en tant que candidat plus tôt dans la journée.

Il a immédiatement fait retirer le whip conservateur et doit maintenant siéger aux Communes en tant qu’indépendant.

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Le Premier ministre estime qu’à une époque difficile pour le pays, les députés devraient travailler dur pour leurs électeurs à la Chambre ou dans leurs circonscriptions.

“Lorsqu’ils élisent leurs députés, les citoyens s’attendent à ce qu’ils travaillent dur pour leur circonscription.”

Le porte-parole a déclaré qu’il était “peu probable” que M. Sunak regarde Je suis une célébrité pour voir comment M. Hancock s’en sort.