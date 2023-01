Rishi Sunak limogera Nadhim Zahawi si une infraction aux règles est constatée, selon les députés conservateurs

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak limogera le président conservateur Nadhim Zahawi s’il est jugé “enfreint” le code ministériel par le conseiller en éthique du n ° 10, a déclaré le ministre conservateur du Commerce Andrew Bowie.

Les députés conservateurs ont dit L’indépendant ils pensent que M. Sunak était “de plus en plus irrité” par M. Zahawi et se préparait à le licencier si l’enquête de Sir Laurie Magnus sur la saga fiscale révélait des actes répréhensibles.

Semblant prendre ses distances avec son ministre des PMQ, M. Sunak a suggéré qu’il aurait été “politiquement opportun” d’avoir limogé le président conservateur – mais voulait toujours que l’enquête du conseiller en éthique se déroule.

M. Bowie – un proche allié de Sunak – a déclaré à la BBC Politique en direct: “Si [Mr Zahawi] est reconnu coupable d’avoir commis une faute dans ce rapport, le Premier ministre le limogera bien sûr.

Interrogé sur les commentaires de M. Bowie, le député conservateur senior David Davis a déclaré L’indépendant: « Il aura été autorisé à dire ça, je pense. À la fin du processus, soit il est en sécurité, soit il s’en va – il n’y aura pas de zone grise. Quelle est la demi-pénalité ? »

Un député conservateur a déclaré L’indépendant ont déclaré qu’ils étaient “sûrs” que M. Sunak limogerait M. Zahawi s’il s’avérait qu’il avait enfreint le code ministériel. “Il va devoir. Sinon le discours à l’extérieur du No 10 [and vow to bring “integrity”] est une couleur ratée.

Un ancien ministre a déclaré L’indépendant que les remarques de M. Sunak dans les PMQ montraient qu’il “devenait clairement de plus en plus irrité” par M. Zahawi. Le conservateur senior a ajouté: “Nadhim serait très sage de démissionner, même s’il annonce que ce n’est que sur une base temporaire.”

Malgré les remarques de M. Bowie, le numéro 10 a suggéré que M. Sunak ne pourrait pas limoger M. Zahawi même s’il enfreignait le code ministériel. Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: “Récemment, le code a été mis à jour, ce n’est donc plus une décision binaire.”

Les modifications apportées au code ministériel – qui exige que les ministres soient transparents et honnêtes – permettent aux ministres de s’excuser et de perdre temporairement leur salaire plutôt que d’avoir à démissionner pour toute infraction.

M. Zahawi a rejeté les rapports d’un examen du HMRC sur ses impôts – révélés pour la première fois par L’indépendant l’année dernière – comme un «frottis», mais samedi, il a admis qu’il avait réglé un différend fiscal estimé à près de 5 millions de livres sterling.

L’ancien chancelier n’a pas encore divulgué les détails précis du règlement du HMRC, qui s’élèverait à 4,8 millions de livres sterling – dont 30% de pénalité d’environ 1 million de livres sterling. Son porte-parole n’a pas démenti la sanction, ni la somme globale.

Le député conservateur Nigel Mills a déclaré que l’enquête visant à déterminer si le code ministériel de M. Zahawi ne mettrait pas fin aux questions auxquelles il est confronté – appelant le président du parti à expliquer pourquoi il a été condamné à une amende par le HMRC.

“Une pénalité de 30% est grave”, a déclaré M. Mills L’indépendant. “Ce n’est pas vraiment un problème de code ministériel, c’est un problème de comment pouvez-vous être au cabinet si vous avez payé un problème de pénalité fiscale de 1 million de livres sterling.”

Le député d’Amber Valley a ajouté : « J’aime Nadhim, il a fait du si bon travail. Mais il doit sortir et expliquer ce qui s’est passé. Nous devons avoir une réponse publique à ces questions… S’il ne peut pas l’expliquer, il est clair que sa position ne sera pas tenable.

Le fait de ne pas limoger Zahawi montre que le Premier ministre est “désespérément faible”, selon Starmer

Le numéro 10 n’a pas été en mesure de dire si M. Sunak est convaincu qu’il n’y aura plus de mauvaises surprises concernant les affaires fiscales de M. Zahawi. “Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous puisse prédire ce qui pourrait arriver”, a déclaré son attaché de presse.

L’attaché de presse n°10 a également indiqué que M. Sunak avait reçu des assurances sur les affaires fiscales de M. Zahawi avant de le défendre la semaine dernière. “Le Premier ministre a reçu l’assurance que la question avait été traitée avant ce qu’il a dit à la Chambre mercredi.”

Mais pressée plus loin, elle n’a pas voulu dire si les assurances étaient différentes de celles qu’il avait reçues au moment où il a nommé M. Zahawi au poste de ministre. Le numéro 10 a également refusé à plusieurs reprises de dire si M. Sunak avait déjà payé une pénalité fiscale comme l’a fait M. Zahawi.

Sir Keir Starmer a tenté d’établir un lien dans les PMQ entre la gestion par M. Sunak du désordre actuel et sa femme milliardaire Akshata Murty, après L’indépendant a révélé qu’elle avait eu un statut fiscal non-dom qui aurait pu réduire sa facture fiscale britannique.

Le leader travailliste a déclaré: “Nous savons tous pourquoi le Premier ministre était réticent à poser des questions au président de son parti sur les finances familiales et l’évasion fiscale.”

Sir Keir a déclaré que l’échec de M. Sunak à limoger le président conservateur après son admission d’un règlement fiscal montre qu’il est “désespérément faible”, ajoutant: “Est-ce qu’il commence à se demander si ce travail est tout simplement trop gros pour lui?”

M. Sunak s’attend à recevoir le rapport de son conseiller en éthique sur les affaires fiscales de M. Zahawi dans 10 jours, selon l’animateur d’ITV, Robert Peston. M. Davis a déclaré: “Si j’étais Rishi, je lui donnerais une semaine – ne le laissez pas courir.”

D’autres hauts responsables conservateurs se sont joints à Caroline Nokes pour demander à M. Zahawi de démissionner mercredi. Son homologue conservateur, Lord Hayward, a déclaré qu’il devrait se retirer, au moins jusqu’à la fin de l’enquête – avertissant que la saga pourrait aider à “stabiliser” la popularité des conservateurs avant les élections locales.

Malgré la pression, M. Zahawi serait déterminé à rester au cabinet en tant que président conservateur. Le député conservateur Bim Afolami a déclaré à TalkTV que M. Zahawi avait dit à ses collègues qu'”il n’avait rien fait de mal” et que son arrangement fiscal était “typique quand les gens vendent une entreprise qui”.