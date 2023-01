Rishi Sunak limoge Nadhim Zahawi après une enquête fiscale

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a limogé Nadhim Zahawi en tant que président du parti conservateur pour une “violation grave” du code ministériel, après L’indépendant a d’abord révélé les détails d’une enquête du HMRC.

Le Premier ministre a déclaré dimanche que le conseiller en éthique Sir Laurie Magnus avait découvert que M. Zahawi avait enfreint les règles ministérielles dans sa gestion de l’enquête fiscale – notamment en faisant des déclarations publiques “fausses”.

Dans une lettre adressée à M. Zahawi, M. Sunak a écrit : “Après l’achèvement de l’enquête du conseiller indépendant – dont il nous a partagé les conclusions – il est clair qu’il y a eu une grave violation du code ministériel”.

Le Premier ministre a ajouté: “En conséquence, je vous ai informé de ma décision de vous retirer de votre poste au sein du gouvernement de Sa Majesté.”

Il est apparu plus tôt ce mois-ci que M. Zahawi avait payé une amende de 1 million de livres sterling dans le cadre d’un règlement fiscal de 5 millions de livres sterling, incitant les députés conservateurs à faire pression pour que le haut responsable démissionne et mette fin à la “distraction” de la saga fiscale.

L’indépendant a révélé pour la première fois en juillet 2022 que HMRC enquêtait sur les impôts de M. Zahawi concernant une société offshore Balshore Investments, qui détenait des actions dans la société de sondage qu’il avait cofondée, YouGov.

M. Zahawi a d’abord rejeté l’histoire comme une “diffamation”, a affirmé qu’il n’était “pas au courant” des enquêtes du HMRC et a menacé L’indépendant et d’autres avec une action en justice. Mais samedi dernier, le ministre a admis que le HMRC avait trouvé une « erreur » « négligente et non délibérée ».

Sir Laurie a révélé dans sa lettre à M. Sunak que l’enquête du HMRC avait commencé en avril 2021 et que M. Zahawi avait assisté à une réunion avec des agents du fisc à ce sujet en juin 2021 – bien avant d’être nommé secrétaire à l’éducation en septembre 2021.

M. Zahawi a déclaré à Sir Laurie qu’il avait “eu l’impression” qu’on ne lui posait que “certaines questions” sur ses affaires fiscales. Mais le conseiller en éthique a déclaré que M. Zahawi aurait dû comprendre que l’enquête était une “affaire sérieuse”.

Le conseiller en éthique n ° 10 l’a également accusé d’avoir fait une “déclaration publique mensongère” à propos de l’enquête, affirmant que les ministres ont le devoir “d’être aussi ouverts que possible avec le Parlement et le public”. Sir Laurie a également constaté de graves “omissions” de la part de M. Zahawi auprès de responsables gouvernementaux qui ne respectaient pas le code ministériel.

The Independent a révélé la première sonde HMRC (Indépendant)

En omettant de déclarer le problème fiscal avant que Boris Johnson ne le nomme chancelier en juillet 2022 – malgré le formulaire de déclaration d’intérêts comprenant des invites spécifiques sur les litiges fiscaux – M. Zahawi n’a pas déclaré d’intérêts “qui pourraient être considérés comme donnant lieu à un conflit”, a déclaré le conseiller.

Sir Laurie a également déclaré au Premier ministre que M. Zahawi “n’avait pas divulgué d’informations pertinentes” sur l’enquête fiscale lorsqu’il a été nommé ministre du Cabinet par Liz Truss en septembre et président conservateur par M. Sunak en octobre, y compris aux responsables du Cabinet qui soutiennent ce processus.

« Sans connaissance de ces informations, le Cabinet Office n’était pas en mesure d’informer le Premier ministre qui l’a nommé. Pris ensemble, je considère que ces omissions constituent un grave manquement aux normes énoncées dans le code ministériel », a déclaré Sir Laurie.

Il a déclaré que le ministre avait «montré un respect insuffisant» pour le code – et les exigences des sept principes de la vie publique – pour être «honnête, ouvert et un leader exemplaire par son propre comportement».

Nadhim Zahawi est désormais appelé à démissionner de son siège (Copyright 2023 The Associated Press. Tous droits réservés)

La dispute s’était centrée sur la vente d’actions YouGov d’une valeur estimée à 27 millions de livres sterling détenues par Balshore Investments, une société offshore liée à la famille de M. Zahawi. Le ministre limogé a déclaré que HMRC n’était pas d’accord avec la manière dont les actions des fondateurs, qu’il avait attribuées à son père, avaient été traitées.

M. Zahawi n’a pas divulgué le montant du règlement du HMRC, qui aurait été de 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% d’environ 1 million de livres sterling. Son porte-parole n’a pas démenti les sommes. La lettre de Sir Laurie révèle que l’affaire a finalement été réglée en septembre 2022.

Dans une lettre au Premier ministre, le président conservateur limogé a déclaré qu’il pouvait être “assuré de mon soutien de la part des députés d’arrière-ban dans les années à venir”.

M. Zahawi a déclaré qu’il était particulièrement fier du déploiement du vaccin Covid en tant que ministre des vaccins et qu’il avait aidé à organiser les funérailles de la reine pendant son mandat au Cabinet Office.

Bridget Phillipson, secrétaire à l’éducation de l’ombre, du Labour, a déclaré que M. Zahawi n’avait “pas payé les impôts qu’il devait dans ce pays et avait tenté de faire taire ceux qui en parlaient” – avant de critiquer le Premier ministre pour avoir mis si longtemps à le limoger.

Rishi Sunak et Nadhim Zahawi ont tous deux été sous pression à cause de la saga fiscale (PA/Getty)

“Malgré l’écriture sur le mur, le Premier ministre s’est montré trop faible pour agir”, a déclaré le leader travailliste. «Il est vital que nous obtenions maintenant des réponses sur ce que Rishi Sunak savait et quand l’a-t-il su? Nous devons voir tous les journaux, pas seulement que le rôle du Premier ministre dans ce dossier soit balayé sous le tapis. »

L’observateur a rapporté que M. Sunak avait reçu des conseils informels en octobre selon lesquels les affaires fiscales de M. Zahawi pourraient présenter un risque pour la réputation. Mais un porte-parole du n ° 10 a nié cette affirmation, affirmant que le Premier ministre “n’a pas été informé de ces détails, de manière informelle ou autre”.

Les libéraux démocrates ont appelé M. Zahawi à démissionner de son siège de député. “Il a montré qu’il était inapte à servir au sein du cabinet et inapte à servir les habitants de Stratford-on-Avon”, a déclaré la chef adjointe Daisy Cooper, qui a également appelé à une enquête indépendante sur l’affaire.

Aucune nomination pour remplacer M Zahawi en tant que président conservateur n’est prévue aujourd’hui, mais Jacob Rees-Mogg a déclaré que M. Johnson avait “toutes les qualités” pour le rôle. « Il est charismatique, il rallie les troupes. C’est une sorte de conservateur à pleine charge », a déclaré le loyaliste de Johnson à GB News.

Le ministre du Cabinet Michael Gove a suggéré que les conservateurs ne devraient pas être “damnés” par le “péché” de M. Zahawi a été interrogé sur la BBC. Dimanche avec Laura Kuenssberg programme sur son limogeage.

Interrogé sur un certain nombre de politiciens conservateurs “essayant de suivre leur propre ensemble de règles”, M. Gove a déclaré: “Il y a toujours des gens qui échoueront, que ce soit en politique ou dans d’autres domaines de la vie publique, ou dans la vie professionnelle, ou dans n’importe quel domaine. région.”

Le secrétaire de mise à niveau a déclaré : « Parce que quelqu’un commet une faute ou un péché, cela ne devrait pas être automatiquement pris comme une occasion de damner toute une organisation ou une façon de travailler ».