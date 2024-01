Rishi Sunak : les frappes contre les Houthis sont conçues comme une « action unique et limitée »

Par Becky Morton

Journaliste politique

15 janvier 2024, 17h11 GMT Mis à jour il y a 31 minutes

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Rishi Sunak affirme que les frappes britanniques contre des cibles militaires houthistes au Yémen étaient « en état de légitime défense »

Les frappes conjointes américano-britanniques contre des cibles Houthis au Yémen étaient conçues comme une « action limitée et unique », a déclaré Rishi Sunak.

Suite aux informations faisant état d’attaques supplémentaires du groupe rebelle contre des navires dans la mer Rouge lundi, le Premier ministre a refusé de spéculer s’il prendrait de nouvelles actions militaires en réponse.

Mais il a déclaré que le Royaume-Uni « n’hésitera pas à protéger notre sécurité, notre population et nos intérêts lorsque cela est nécessaire ».

Les travaillistes ont déclaré qu’ils soutenaient “une action ciblée”.

Cependant, le leader Sir Keir Starmer a déclaré à la Chambre des Communes que l’action militaire devait être « étayée par une stratégie claire ».

Il a ajouté que les frappes comportaient toujours des risques et que « nous devons éviter une escalade au Moyen-Orient ».

Les Houthis – un groupe militaire et politique qui contrôle le nord du Yémen et sa capitale Sanaa – attaquent depuis novembre des cargos en mer Rouge.

Jeudi dernier, les États-Unis et le Royaume-Uni ont mené des frappes aériennes contre des cibles militaires houthistes en réponse.

Dans une déclaration à la Chambre des Communes, M. Sunak a déclaré aux députés que “l’évaluation initiale” du gouvernement était que les 13 cibles prévues avaient été détruites, alors qu’il n’y avait jusqu’à présent aucune preuve de victimes civiles.

Il a déclaré que l’action “proportionnée” avait été prise “en état de légitime défense” et qu’elle était “limitée et non pas une escalade”.

Sa déclaration intervient peu de temps après que des responsables américains ont déclaré que les Houthis avaient frappé un navire américain au large des côtes du Yémen avec un missile.

Plus tôt, l’agence de sécurité britannique Maritime Trade Operations a également signalé que des tirs de missiles avaient touché un navire près de la ville portuaire d’Aden, dans le sud du Yémen.

Lorsqu’on lui a demandé s’il entreprendrait davantage d’actions militaires si nécessaire, M. Sunak a répondu : “Je ne spéculerai pas sur les actions futures.

“Il s’agissait d’une action limitée et unique et nous espérons que les Houthis reculeront désormais et mettront fin à leurs attaques déstabilisatrices.

“Mais bien sûr… nous n’hésiterons pas à protéger notre sécurité, notre population et nos intérêts lorsque cela est nécessaire.”

Les attaques des Houthis ont conduit les principales compagnies maritimes à détourner leurs navires de la mer Rouge, au profit d’une route plus longue autour de l’Afrique australe.

M. Sunak a déclaré que cela « fait monter les prix et met en péril le passage des biens, des aliments et des médicaments dont dépendent le peuple britannique et d’autres ».

Il a ajouté qu’il y avait également des risques à ne pas agir, ce qui, selon lui, “affaiblirait la sécurité internationale et l’État de droit, porterait davantage atteinte à la liberté de navigation et à l’économie mondiale, et enverrait un message dangereux selon lequel les navires britanniques et les intérêts britanniques sont des proies équitables”. .

Les Houthis, alliés de l’Iran, ont déclaré qu’ils attaquaient des navires affiliés à Israël pour protester contre la guerre à Gaza.

Toutefois, les navires commerciaux sans lien avec le pays semblent également avoir été visés.

M. Sunak a déclaré que les frappes britanniques et américaines n’avaient « aucun rapport » avec le conflit Israël-Gaza et constituaient « une réponse directe aux attaques des Houthis contre le transport maritime international ».

Il a ajouté que le groupe ciblait des navires du monde entier et que « nous ne devrions pas nous laisser prendre à leur récit malveillant ».

Les libéraux-démocrates, le SNP et Plaid Cymru ont soutenu que le gouvernement devrait organiser un vote sur les grèves.

Le gouvernement n’est pas légalement tenu d’obtenir l’approbation du Parlement avant d’entreprendre une action militaire. Cependant, une convention a été établie ces dernières années en vertu de laquelle les Communes ont – dans la plupart des cas – la possibilité de débattre à l’avance du déploiement de forces militaires.

Le leader du SNP à Westminster, Stephen Flynn, a appelé le Premier ministre à révéler sa stratégie à long terme si les attaques des Houthis se poursuivaient, ajoutant : « Nous ne pouvons pas avoir une escalade qui conduit à une plus grande instabilité régionale. »

Le leader des Lib Dem, Sir Ed Davey, a déclaré que son parti soutenait les frappes « limitées » contre les Houthis, mais qu’il était « regrettable » que cette action n’ait pas été votée.

Il a exhorté M. Sunak à veiller à ce que les grèves restent « limitées », qualifiant la région de « poudrière ».

Défendant la décision de ne pas consulter le Parlement avant l’action, M. Sunak a déclaré qu’il était “nécessaire de frapper rapidement… pour protéger la sécurité de ces opérations”.

Cependant, le Premier ministre a ajouté qu’il s’était adressé aux députés sur cette question “dans les meilleurs délais”.

Les Houthis, qui contrôlent la plupart des régions peuplées du Yémen, ont désormais trois options.

Ils peuvent reculer, après avoir fait valoir leur point de vue, rehaussé leur visibilité régionale et accru leur popularité dans leur pays.

Leurs actions jusqu’à présent ne montrent aucun signe de leur part.

Ils peuvent continuer à harceler les navires militaires et commerciaux au large de leurs côtes, ce qu’ils semblent faire actuellement.

Ou bien – et c’est l’option dont l’Occident devrait s’inquiéter – ils pourraient rassembler leurs missiles et drones restants et attendre l’occasion de lancer une attaque massive contre un navire de guerre américain ou britannique, dans l’espoir de submerger ses défenses aériennes. C’est une chose à laquelle le porte-parole des Houthis a déjà fait allusion et qui reste un risque réel.

Les renseignements américains estiment que les récentes frappes aériennes contre les installations militaires des Houthis ont détruit ou dégradé environ un quart de leur arsenal.