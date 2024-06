Rishi Sunak : le manifeste des conservateurs inclura des réductions d’impôts

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, À regarder : Sunak dit que les conservateurs réduiront les impôts s’ils gagnent

Auteur, Becky Morton

Rôle, Journaliste politique

10 juin 2024 Mis à jour il y a 5 heures

Le programme conservateur comprendra des réductions d’impôts, a déclaré Rishi Sunak.

Le Premier ministre a déclaré à Nick Robinson de la BBC : « Nous allons continuer à réduire les impôts des citoyens. Vous le verrez dans notre programme de demain. »

Interrogé sur la manière dont il financerait ses politiques, M. Sunak a déclaré qu’elles seraient toutes « entièrement financées et chiffrées ».

Il a insisté sur le fait que les dépenses quotidiennes du gouvernement dans les services publics continueraient d’augmenter avant l’inflation sous un futur gouvernement conservateur.

Mais lorsqu’on lui a demandé si certains ministères subiraient des réductions, il a reconnu que « tous les gouvernements accordaient la priorité à cela ».

Dans le budget du printemps, le gouvernement a annoncé une réduction d’impôt de 2 pence sur l’assurance nationale pour 27 millions de travailleurs, ce qui correspond à une autre réduction annoncée dans la déclaration d’automne de l’année dernière.

Les conservateurs ont également déclaré qu’ils souhaitaient abolir complètement l’assurance nationale à long terme, lorsque cela serait jugé abordable.

Cependant, il ne semble pas y avoir quoi que ce soit sur les droits de succession.

Lorsqu’on lui a demandé si le manifeste des conservateurs promettrait davantage de réductions d’impôts, M. Sunak a répondu qu’il souhaitait s’appuyer sur les réductions d’impôts « que nous avons déjà commencé à mettre en œuvre ».

Les conservateurs et les travaillistes ont exclu toute augmentation du taux de l’impôt sur le revenu, de l’assurance nationale ou de la TVA.

Toutefois, les deux partis ont également déclaré que les seuils d’imposition sur le revenu resteraient gelés jusqu’en 2028.

Cela signifie que des millions de personnes se retrouveront dans une tranche d’imposition plus élevée si leurs salaires augmentent.

M. Sunak a déclaré que les politiques de son parti seraient financées par la lutte contre l’évasion fiscale, ce qui, selon lui, permettrait de récolter 6 milliards de livres sterling, ainsi que par la réforme du système de protection sociale et l’insertion d’un plus grand nombre de personnes au travail.

Cependant, l’Institut indépendant d’études fiscales a déclaré que réaliser les 12 milliards de livres sterling d’économies promises par les conservateurs d’ici 2030 grâce à la réforme de la protection sociale « semble extrêmement difficile ».

Le groupe de réflexion a également prévenu que celui qui remporterait les prochaines élections devra réduire la portée de ce que l’État fournit ou augmenter les impôts pour maintenir les niveaux de dépenses départementales.

Lorsqu’on lui a demandé s’il serait honnête avec les gens sur le fait que ses projets entraîneraient également des réductions significatives des dépenses pour de nombreux ministères gouvernementaux, le Premier ministre a répondu : « Non, ce n’est pas ce que montrent nos plans ».

Il a déclaré que les dépenses quotidiennes consacrées aux services publics sous un futur gouvernement conservateur continueraient d’augmenter avant l’inflation.

Mais il a ajouté : « Bien sûr, tous les gouvernements donnent la priorité à cela. »

M. Sunak a déclaré qu’il souhaitait également se concentrer sur la productivité dans le secteur public, qui, selon lui, a chuté « considérablement depuis le Covid ».

Il a ajouté qu’augmenter la productivité aux niveaux d’avant la pandémie permettrait d’économiser 20 milliards de livres sterling et permettrait de réduire les impôts.

Pour lire ce contenu, veuillez activer JavaScript ou essayer un autre navigateur Légende de la vidéo, Avoir sa propre maison est devenu plus difficile sous le gouvernement conservateur, reconnaît Rishi Sunak

M. Sunak a également été contesté sur le bilan de son parti en matière de logement.

A la question de savoir si avoir sa propre maison était devenu plus difficile sous un gouvernement conservateur, le Premier ministre a répondu : « C’est devenu plus difficile – et je veux m’assurer que c’est plus facile.

« Et ce que nous ferons, ce n’est pas seulement construire des maisons aux bons endroits et le faire d’une manière qui soit sensible aux communautés locales, mais veiller à aider les jeunes à trouver de bons emplois afin qu’ils puissent épargner pour cette caution. »

Il a ajouté que « imposer aux jeunes des impôts plus élevés » rendrait plus difficile pour eux d’épargner en vue d’acheter une maison et il souhaitait que les gens « gardent une plus grande part de leur argent ».

Il suggère que l’accession à la propriété chez les jeunes a diminué au cours des 20 dernières années.

Les taux hypothécaires sont relativement élevés par rapport à la dernière décennie, et le coût du loyer a également grimpé, rendant plus difficile l’épargne pour les gens.

Cela signifie que les primo-accédants sont confrontés au double défi de réunir suffisamment d’argent pour un dépôt et d’être en mesure de payer un prêt hypothécaire.

La secrétaire fantôme du Labour au logement, Angela Rayner, a déclaré que la réponse de M. Sunak était « un réquisitoire accablant de 14 ans d’échec en matière de logement ».

Elle a ajouté : « Jamais une seule fois en 14 ans les conservateurs n’ont atteint leur objectif de 300 000 logements par an, et leur récente décision d’apaiser les députés conservateurs sur leurs bancs d’arrière-ban et d’abolir les objectifs de logement obligatoires a vu la construction de logements chuter.

Lorsqu’on lui a demandé si les chiffres records de migration nette, soit 745 000 personnes entrées au Royaume-Uni en 2022, signifiaient qu’il avait « perdu le contrôle des frontières », M. Sunak a répondu que les chiffres étaient « trop élevés ».

Mais il a fait valoir qu’en tant que Premier ministre, il avait introduit « les réformes les plus importantes et les plus strictes que nous ayons vues pour réduire l’immigration ».

Dans l’interview, M. Sunak a réitéré ses excuses pour avoir quitté plus tôt les commémorations du jour J de la semaine dernière, en disant : « J’espère que les gens trouveront dans leur cœur la force de me pardonner. »

Il a demandé aux gens de « me juger sur mes actions », soulignant l’augmentation des investissements dans les forces armées et le soutien aux anciens combattants.

M. Sunak a minimisé les suggestions selon lesquelles sa campagne électorale aurait mal démarré, insistant sur le fait qu’il estimait qu’il était la bonne personne « pour bâtir sur les progrès que nous avons réalisés ».

« Nous avons traversé des années difficiles et je crois qu’à ce stade, nous avons franchi un cap », a-t-il déclaré.