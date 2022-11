Rishi Sunak lance un plan en quatre points pour un groupe de travail de type vaccin pour sauver le NHS

RISHI Sunak lance aujourd’hui son plan en quatre points pour un groupe de travail de type vaccin pour sauver le NHS et le préparer pour l’avenir.

Le Premier ministre annoncera aujourd’hui 113 millions de livres sterling supplémentaires pour financer des vaccins contre le cancer, lutter contre l’obésité, la santé mentale et les problèmes de dépendance.

Rishi Sunak doit annoncer un plan pour une équipe d’experts d’élite pour diriger une nouvelle mission pour sauver le NHS Crédit : Alamy

Il veut qu’une équipe d’experts d’élite dirige une nouvelle mission pour sauver les milliards du NHS et financer les médicaments miracles du futur.

M. Sunak, le secrétaire à la Santé et aux Affaires, rencontrera aujourd’hui les chefs de l’industrie, les PDG mondiaux et les patrons du NHS pour stimuler les investissements dans les médicaments de demain.

Et la supremo des vaccins, Kate Bingham, aidera à nommer de nouveaux présidents d’experts pour chaque mission dans le but de renforcer davantage la recherche et l’innovation grâce aux nouvelles technologies.

Le Premier ministre a déclaré aujourd’hui: “Ce financement améliorera les résultats pour les patients, allégera les pressions existantes sur le système et garantira que nous sommes parmi les premiers à bénéficier des percées médicales.

“Il est important de noter que cela aidera également le NHS à économiser des millions de livres sterling qui pourraient autrement être dépensées pour les soins aux patients.

“Il est également extrêmement bienvenu que le très réussi groupe de travail sur les vaccins, qui a fourni des millions de vaccins vitaux en un temps record pendant la pandémie, devienne désormais un modèle pour la manière dont nous exploitons les meilleurs talents et expertises du monde entier et stimulons les investissements dans Recherche et développement”.