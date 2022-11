Rishi Sunak laisse entendre que le «triple verrouillage» de la pension restera dans la déclaration d’automne

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak a été invité à augmenter toutes les prestations en fonction de l’inflation, car il a donné l’un de ses indices les plus forts à ce jour, à savoir que la protection du «triple verrouillage» pour la pension d’État sera préservée dans la déclaration d’automne de jeudi.

S’exprimant avant le mini-budget de Jeremy Hunt du 17 novembre, le Premier ministre a déclaré que les retraités étaient “au premier plan de mon esprit” et a promis que les plans d’imposition et de dépenses du chancelier avaient “l’équité et la compassion” dans leur cœur.

Alors qu’ils saluaient ses commentaires, un organisme de bienfaisance a averti que l’engagement du triple verrouillage pourrait faire la différence entre les retraités «effrayés» utilisant ou non leur chauffage central cet hiver.

Mais dans le contexte d’une crise généralisée du coût de la vie, M. Sunak a été appelé à s’engager à augmenter toutes les prestations, y compris celles des personnes en âge de travailler, en fonction des prix.

Ryan Shorthouse, directeur général du groupe de réflexion conservateur Bright Blue, a déclaré: «Il est intellectuellement indéfendable de protéger la valeur de la pension d’État en fonction de l’inflation mais pas du crédit universel. Soit les deux augmentent en fonction de l’inflation, soit les deux augmentent en fonction des bénéfices.

Karl Handscomb, économiste principal au groupe de réflexion de la Resolution Foundation, a déclaré: «Avec la crise du coût de la vie qui devrait se poursuivre, voire s’aggraver, l’année prochaine, il est important que le chancelier s’en tienne aux promesses faites cet été par son récent prédécesseur, et maintenant Premier ministre, Rishi Sunak, que tous les avantages – pour les familles en âge de travailler, ainsi que pour les retraités – seront augmentés en fonction des prix l’année prochaine.

Downing Street a fait craindre le mois dernier que le triple verrouillage ne soit supprimé en disant qu’il était “sur la table” dans les discussions alors que MM. Sunak et Hunt élaboraient des plans pour combler un trou de 60 milliards de livres sterling dans les finances du pays.

Abandonner la mesure – qui garantit que les pensions augmentent conformément au plus haut de l’inflation, des salaires moyens ou de 2,5% – permettrait au Trésor d’économiser environ 5 milliards de livres sterling par an.

Mais la suggestion selon laquelle il pourrait être abandonné a suscité la fureur des militants qui ont accusé M. Sunak de semer l’anxiété chez les personnes âgées quelques semaines seulement après que Liz Truss eut garanti la survie du triple verrouillage.

Interrogé sur le sort de la mesure, qui était un engagement du manifeste conservateur de 2019, alors qu’il se rendait au sommet du G20 en Indonésie, M. Sunak a refusé définitivement de confirmer que le triple verrouillage resterait.

Mais il a déclaré aux journalistes: “Mon bilan en tant que chancelier montre que je me soucie beaucoup de ces retraités, en particulier en ce qui concerne l’énergie et le chauffage, car ils sont particulièrement vulnérables au froid.

«C’est pourquoi, lorsque j’ai annoncé un soutien plus tôt cette année en tant que chancelier, nous avons prévu des dispositions supplémentaires pour que les retraités reçoivent jusqu’à 300 £ en plus de leurs paiements de carburant d’hiver pour les aider à faire face aux factures d’énergie pendant l’hiver.

« Je suis donc quelqu’un qui comprend le défi particulier des retraités. Ils seront toujours au premier plan de mon esprit.

Rishi Sunak s’adresse aux journalistes lors d’un vol vers Bali (AP)

M. Sunak a déclaré que les gouvernements conservateurs avaient un “bon bilan en matière de protection des retraités”, arguant que la pension de l’État est désormais supérieure de 700 £ à ce qu’elle aurait été si David Cameron n’avait pas introduit le triple verrouillage pendant l’administration de la coalition.

“Je ne peux commenter aucune décision – et il ne s’agit pas seulement du triple verrouillage, il s’agit de n’importe quoi – quelques jours avant un état financier”, a-t-il déclaré.

“Mais nous mettrons l’équité et la compassion au cœur de toutes les décisions que nous prendrons et je suis convaincu que les gens le verront jeudi prochain.”

Caroline Abrahams d’Age UK a déclaré que l’organisme de bienfaisance espérait «avec ferveur» que la chancelière protégerait le triple verrouillage et augmenterait les prestations en fonction de l’inflation.

Elle a ajouté: «Les hausses de prix que nous constatons, surtout pour l’énergie, sont incroyablement effrayantes pour les personnes âgées, et savoir qu’un certain soulagement arrivera au printemps ferait une énorme différence. Dans de nombreux cas, cela pourrait les persuader de faire fonctionner leur chauffage central cet hiver alors qu’ils essaieraient autrement trop fort de s’en passer, ce qui mettrait leur santé en danger.

Morgan Vine, responsable de la politique et de l’influence chez Independent Age, a déclaré qu’une déclaration d’automne “juste et compatissante” protégerait le triple verrouillage et augmenterait les avantages en fonction de l’inflation.

Elle a déclaré que son organisation recevait régulièrement des appels à sa ligne d’assistance téléphonique de personnes âgées qui étaient obligées de faire des choix dangereux en matière de chauffage et d’alimentation.

« Il est vital que ceux qui luttent déjà ne soient pas punis dans le prochain budget », a-t-elle ajouté.

Un ancien ministre a prédit que M. Sunak aurait du mal à faire demi-tour sur le triple verrouillage par les Communes s’il essayait.

Le député conservateur Sir John Hayes a déclaré qu’il accueillerait favorablement le maintien de la politique, affirmant que les verrous « par définition devraient être sécurisés ».

Wendy Chamberlain, whip en chef de Lib Dem, a déclaré: «Les retraités ont déjà réduit leurs dépenses et les spéculations sans fin entourant le triple verrouillage n’ont fait qu’ajouter à leurs angoisses financières. Cela n’aurait pas dû prendre des semaines de pression publique pour que le Parti conservateur s’en tienne à la promesse de son manifeste.