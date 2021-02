Le chancelier Rishi Sunak a révélé que la brillante professeure qui a dirigé l’équipe qui a développé le vaccin d’Oxford est devenue un énorme modèle pour ses deux filles.

Dans un appel vidéo cette semaine vu par The Mail dimanche, M. Sunak a déclaré que la scientifique d’Oxford Sarah Gilbert était une « inspiration » pour ses filles Krishna et Anoushka.

Une source a ajouté que les filles sont des « fans » du professeur Gilbert – qui a signé la semaine dernière un contrat de livre pour raconter son histoire.

La source a déclaré que le chancelier et son épouse, Akshata Murthy, ont encouragé leurs filles à en apprendre davantage sur les « femmes qui font des coups de pied ».

Dans la vidéo, le chancelier a déclaré que les filles regarderaient un enregistrement de sa rencontre avec le professeur Gilbert après avoir terminé leurs travaux scolaires de la journée.

Le chancelier a également déclaré qu’il souhaitait réduire les formalités administratives de l’industrie britannique des vaccins et mettre en place un système de réglementation plus « agile ».

M. Sunak souhaite vivement que la Grande-Bretagne se remette au travail pour tirer parti du succès du programme de vaccination.

Il est l’un des nombreux ministres, dont la secrétaire au commerce Liz Truss, le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng, la secrétaire au travail et aux retraites Therese Coffey et le ministre de l’Intérieur Priti Patel qui veulent le traduire en une reprise économique plus rapide.

Une source gouvernementale de haut niveau a déclaré qu’être le premier à rouvrir correctement donnerait au Royaume-Uni une longueur d’avance.

« La Grande-Bretagne doit retourner au travail avant le reste de l’Europe », a déclaré la source.

Et Sir Iain Duncan Smith, l’ancien chef du Parti conservateur, a déclaré que l’avantage pour le Royaume-Uni de le faire serait «énorme».

Le gouvernement « devrait chercher à ouvrir l’économie bien avant l’Union européenne et certainement au moins en phase avec les États-Unis », a-t-il déclaré.

«Cela nous permettrait d’ouvrir des possibilités commerciales beaucoup plus tôt. Notre rebond économique pourrait être superbe.