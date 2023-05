La Chine pose « le plus grand défi » à la sécurité mondiale, a déclaré Rishi Sunak à la fin d’un sommet du G7.

Le Premier ministre a ajouté : « La Chine pose le plus grand défi de notre époque à la sécurité et à la prospérité mondiales, elle est de plus en plus autoritaire chez elle et affirmée à l’étranger ».

« Il s’agit de réduire les risques, pas de découplage. »