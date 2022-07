Rishi Sunak, Kemi Badenoch et Liz Truss s’affrontent avant un autre vote haché CE SOIR

Les candidats à la direction de TORY passeront aujourd’hui à se battre pour les bailleurs de fonds alors qu’un autre candidat devrait être éliminé de la course pour devenir Premier ministre.

Les députés conservateurs voteront pour leur candidat à la direction préféré en fin d’après-midi, le résultat du scrutin étant annoncé ce soir à 20 heures.

Penny Mordaunt et Rishi Sunak espèrent faire partie des deux premiers de la course à la direction des conservateurs Crédit : PA

Il y a cinq députés encore en course pour devenir Premier ministre : Rishi Sunak, Liz Truss, Penny Mordaunt, Kemi Badenoch et Tom Tugendhat.

Ce soir, le champ sera réduit à seulement quatre alors que le candidat avec les votes les plus bas obtient la hache.

Demain, un autre scrutin aura lieu, réduisant le concours à trois avant que les deux meilleurs prétendants ne soient désignés mercredi.

Le grand favori pour remporter la course à la direction jusqu’à présent est M. Sunak.

L’ancienne chancelière a le soutien de 100 députés.

Mme Mordaunt a le deuxième plus grand nombre de soutiens à 82.

COURSE AU LEADERSHIP TORY – HORAIRE MERCREDI 13 juillet – 13h30-15h30 : Les députés conservateurs ont voté en personne ou par procuration au Parlement pour que leur candidat préféré soit le prochain chef du parti. – Vers 17h : Les résultats du premier tour sont annoncés par le président de 1922 Sir Graham Brady. Nadhim Zahawi et Jeremy Hunt se sont tous deux écrasés après avoir échoué à atteindre le seuil des 30 voix. – Juste après : les candidats restants ont répondu aux questions des députés conservateurs lors des élections de 1922. JEUDI 14 juillet – Les députés conservateurs ont voté au deuxième tour de scrutin car le candidat ayant obtenu le moins de voix a été éliminé. VENDREDI 15 juillet – Les candidats restants s’affrontent lors du premier débat télévisé en direct sur Channel 4 à 19h. DIMANCHE 17 juillet – Ils s’affronteront ensuite à nouveau avec un débat sur ITV à 19h. LUNDI 18 juillet – Les cinq candidats restants sont présentés aux députés conservateurs au troisième tour. Un autre sera éliminé. MARDI 19 juillet – MERCREDI juillet 20 – Les scrutins à élimination directe auront lieu quotidiennement jusqu’à ce qu’il ne reste que deux candidats debout mercredi. VENDREDI 22 juillet – Les deux derniers candidats parcourent le pays en essayant de gagner les voix d’environ 100 000 membres ordinaires du parti qui décideront du prochain PM. LUNDI 5 septembre – Les résultats du vote sont annoncés et le prochain Premier ministre britannique est révélé

Alors que les prétendants sont éliminés de la course, la prochaine destination de leurs supporters sera cruciale pour déterminer qui se classera parmi les deux premiers.

Mme Truss occupe actuellement la troisième place avec 66 députés en lice pour qu’elle soit Premier ministre.

La ministre des Affaires étrangères, qui s’est présentée comme la candidate thatchérienne de la course, espère gagner autant de partisans de droite de Mme Badenoch que possible.

M. Sunak et Mme Mordaunt espèrent gagner le soutien des partisans de M. Tugendhat, car il est peu probable que le député d’arrière-ban aille plus loin dans la course.

Hier soir, les cinq candidats restants ont frappé la tête à la télévision en direct lors du débat fougueux sur la direction d’ITV.

M. Sunak a déchiré Mme Truss pour avoir voté Rester en 2016 et pour avoir été auparavant une Lib Dem.

Il lui a demandé effrontément lequel des deux elle regrettait le plus.

Mme Truss a riposté à l’ancien chancelier en disant que son école publique n’offrait pas les mêmes normes d’enseignement que l’exclusif Winchester College où M. Sunak était élève.

Mme Mordaunt a été sauvage pour son dossier sur les droits des trans.

Mme Badenoch a accusé M. Sunak de ne pas s’attaquer de manière adéquate aux fraudeurs de Covid qui ont menti sur l’état de leur entreprise pour obtenir un soutien financier du gouvernement pendant la pandémie.

Kemi Badenoch et un assistant arrivent au débat sur la direction d’ITV hier soir Crédit : PA

Liz Truss arrive au débat à la direction des conservateurs hier soir avec un assistant Crédit : PA