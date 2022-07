Rishi Sunak: J’espérais des vacances après avoir quitté le poste de chancelier

Rishi Sunak a nié avoir démissionné de son poste de chancelier afin de forcer une course à la direction, insistant sur le fait qu’il “avait hâte de passer de bonnes vacances” après avoir démissionné de façon spectaculaire au début du mois.

La tentative de l’ancien chancelier de succéder à Boris Johnson a été sapée par la réticence de nombreux membres conservateurs à voter pour l’homme qui, selon eux, a “manié le couteau” pour évincer le Premier ministre.

Johnson lui-même a peu caché son sentiment que la démission de Sunak était une trahison, et les soupçons sur ses motivations ont été alimentés par des informations selon lesquelles des alliés discutaient de stratégies de médias sociaux pour une candidature à la direction il y a des mois.

Mais parler à Le spectateur magazine, M. Sunak a insisté sur le fait que sa décision de démissionner était motivée par son mécontentement face aux plans de Johnson pour un discours conjoint sur l’économie, qui, craignait-il, ne masquerait les fissures entre leurs positions, ainsi que les inquiétudes concernant l’honnêteté du Premier ministre.

Il a rejeté les suggestions selon lesquelles une vidéo de campagne astucieuse dévoilée quelques jours après sa démission était la preuve que sa candidature avait été longuement préparée, insistant sur le fait qu’elle avait été montée en moins de 24 heures et qu’il l’avait vue lui-même quelques instants seulement avant sa sortie.

“Je peux honnêtement dire avec la main sur le cœur que cette vidéo a été montée en 24 heures”, a déclaré M. Sunak.

“Je reçois beaucoup de critiques quand les gens disent : ‘Oh, ça alors, tout est très lisse et professionnel.’ Je pense qu’être professionnel est une bonne chose.

“Si nous voulons être compétitifs au 21e siècle, alors oui, nous avons besoin que les gens soient professionnels et ambitieux et s’efforcent d’être les meilleurs dans ce qu’ils font. Je ne vais pas m’excuser pour ça et j’ai vraiment de la chance. J’ai des gens qui sont brillants et cette vidéo a été montée en une journée.

“La première fois que je l’ai vu, c’était une minute avant qu’il ne s’éteigne. En fait, j’avais hâte de passer de bonnes vacances.

M. Sunak a déclaré qu’il avait démissionné “par principe” du gouvernement de M. Johnson en raison de “questions de confiance et d’honnêteté sur la façon dont nous gérions les choses”.

Mais il a hésité à dire que M. Johnson avait menti sur sa connaissance des allégations de ravageurs sexuels contre le whip en chef adjoint Christopher Pincher, disant à la place qu ‘”il était clair pour moi que ce qui avait été dit ne reflétait pas fidèlement ce qui semblait s’être passé”.

Et il a clairement indiqué qu’il n’était pas à l’aise avec les plans de M. Johnson – plusieurs fois retardés dans les semaines précédant sa démission – pour un discours conjoint qui aurait engagé le couple sur la même plate-forme économique.

“Nous étions clairement sur des pages très différentes”, a déclaré M. Sunak Le spectateur. « Cela revient à être honnête avec le pays sur les défis auxquels nous sommes confrontés. Je suis prêt à dire certaines choses qui ne m’ont pas facilité la vie.

« Je suis prêt à dire aux gens que vous ne pouvez pas avoir votre gâteau et le manger. C’est en partie pour ça que j’ai démissionné parce que ça ne marche pas si le Premier ministre et la chancelière ne sont pas sur la même longueur d’onde.

M. Sunak a également semblé remettre en question l’approche du gouvernement pour atteindre son objectif de zéro émission nette de carbone d’ici 2050, suggérant qu’il pourrait être atténué pour éviter les difficultés économiques.

“Bien sûr, le zéro net est important”, a-t-il déclaré. “Mais nous ne devrions pas courir vers cet objectif si fort et si vite que nous causerons d’énormes dommages aux gens et au pays en cours de route.”