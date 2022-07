Rishi Sunak: Je proposerai des réductions d’impôts après avoir maîtrisé l’inflation

Rishi Sunak a de nouveau insisté sur le fait que l’inflation doit être maîtrisée avant que le gouvernement ne puisse réduire les impôts, à la suite d’un affrontement meurtrier avec les prétendantes à la direction conservatrice Penny Mordaunt et Liz Truss.

Dans une performance combative lors du premier débat télévisé du concours vendredi soir, l’ancien chancelier a arrondi ses rivaux en disant que les propositions d’augmenter les emprunts pour payer les réductions d’impôts étaient un “conte de fées”.

S’exprimant lors d’une visite à Teesside, où il a obtenu le soutien du maire régional Ben Houchen, M. Sunak a doublé son message en disant que la priorité devait être de freiner la flambée des prix.

“Je pense que la priorité économique numéro un à laquelle nous sommes confrontés en tant que pays est l’inflation. Je veux maîtriser l’inflation parce que l’inflation est ce qui appauvrit tout le monde », a-t-il déclaré.

« Si nous ne maîtrisons pas cela maintenant, cela durera plus longtemps et ce n’est pas une bonne chose. Une fois que nous aurons fait cela, je proposerai des réductions d’impôts.

Rishi Sunak s’entretient avec le maire de Tees Valley, Ben Houchen (PENNSYLVANIE)

M. Sunak a dominé le vote lors des deux premiers tours de scrutin des députés conservateurs, mais les sondages ont suggéré qu’il lutterait contre l’un de ses principaux rivaux – la secrétaire aux Affaires étrangères Mme Truss ou la ministre du Commerce Penny Mordaunt – lors d’un dernier tour de scrutin de l’ensemble des membres du parti.

Il a cependant insisté sur le fait qu’il restait le candidat le mieux équipé pour affronter le parti travailliste et gagner aux élections générales.

“Je vais continuer à plaider positivement pour ma candidature et je crois que je suis la meilleure personne possible pour aider notre parti à vaincre Keir Starmer et à vaincre le Parti travailliste lors d’élections générales”, a déclaré le député de Richmond.

« C’est ce que le nouveau leader doit être capable de faire. Ils doivent également restaurer la confiance, reconstruire l’économie et réunifier notre pays, et je pense que je suis le mieux placé pour faire tout cela.

Suite à l’épreuve de force télévisée sur Channel 4, l’équipe de campagne de M. Sunak a affirmé qu’il avait « sans ambiguïté gagné » le débat.

Rishi Sunak et Penny Mordaunt (PENNSYLVANIE)

Un sondage instantané de 1 159 téléspectateurs par les sondeurs Opinium l’a placé à la deuxième place, avec 24% déclarant qu’il avait été le plus performant, derrière Tom Tugendhat – considéré comme l’outsider du concours – sur 36%.

Mme Mordaunt, la ministre du Commerce international, est à égalité avec l’ancienne ministre de l’Égalité Kemi Baden pour la troisième place avec 12%, tandis que Mme Truss, la ministre des Affaires étrangères, est à la cinquième place avec seulement 7%.

Pendant ce temps, un sondage réalisé auprès de plus de 4 400 personnes par JL Partners pour The Sunday Telegraph a révélé que parmi ceux qui avaient entendu parler des cinq candidats, M. Sunak avait le taux d’approbation le plus élevé parmi les électeurs conservateurs.

Parmi ceux qui ont voté conservateur en 2019, 48% pensaient que l’ancienne chancelière ferait un bon Premier ministre contre 39% pour Mme Truss, 33% pour Mme Mordaunt, 29% pour M. Tugendhat et 21% pour Mme Badenoch.

M. Tugendhat, le seul candidat sans expérience ministérielle, a déclaré samedi qu’il s’était engagé à respecter le Brexit, bien qu’il ait été un fervent partisan du Remain lors du référendum de 2016.

Tom Tugendhat avant le débat (PENNSYLVANIE)

Il a déclaré qu’il restait des problèmes importants liés au fonctionnement du protocole d’Irlande du Nord qui devaient être résolus avec l’UE.

“L’une des autres choses dont je m’assurerai est le Brexit”, a-t-il déclaré à GB News.

“Ce que Boris Johnson a fait, c’est livrer la majeure partie du Brexit, soyons honnêtes, il y a toujours l’Irlande du Nord, et c’est un très gros problème. Ne nous leurrons pas en disant que ça va être facile parce que ça ne l’est pas.

Bien qu’il ait vu son décompte des voix chuter au deuxième tour de scrutin des députés, au cours duquel il a terminé cinquième, l’ancien officier de l’armée a déclaré qu’il n’avait pas l’intention d’abandonner.

« Je n’ai jamais refusé un défi parce que les chances étaient contre moi. Je ne prévois pas de commencer maintenant », a-t-il déclaré.

M. Tugendhat, qui dit offrir une rupture nette avec le poste de Premier ministre de M. Johnson, a été applaudi par le public du studio lors du débat télévisé alors qu’il était le seul candidat à répondre par un “non” sans équivoque lorsqu’on lui a demandé si le Premier ministre était un honnête homme.