Rishi Sunak: J’aimerais donner une augmentation de salaire aux infirmières – mais nous ne pouvons pas pour le moment

Rishi Sunak a déclaré qu’il aimerait donner aux infirmières une augmentation de salaire “massive” – mais a insisté sur le fait que l’argent devait être prioritaire dans d’autres domaines.

Le personnel du NHS a été soumis à un gel des salaires pendant Covid, a-t-il déclaré, mais a déclaré: «J’aimerais donner aux infirmières une augmentation de salaire massive – qui ne le ferait pas? Cela me faciliterait la vie. »

Dans une interview sur ses 100 premiers jours au pouvoir, il a déclaré : “C’est une question de choix.” Une somme record allait au NHS, mais davantage de médecins, d’infirmières et d’équipements étaient nécessaires, a-t-il déclaré.

Mais l’inflation rendait la vie difficile aux infirmières, et lorsque de nombreuses personnes ont obtenu des salaires élevés, cela a rendu la vie plus difficile pour tout le monde, a insisté le Premier ministre. “C’est la bonne chose pour le pays de maintenir le cap”, a-t-il déclaré.

M. Sunak a accepté d’examiner la question des frais de stationnement pour les infirmières, mais a refusé d’accepter qu’il soit gratuit.

Alors que les conservateurs accusent un retard de plus de 20 points sur les travaillistes dans la plupart des sondages, le Premier ministre a tenté de montrer qu’il tiendrait cinq promesses clés qu’il avait faites pour résoudre les problèmes qui irritent les électeurs.

Le dernier sondage des sondages met les conservateurs à 27% et l’opposition à 48%.

M. Sunak est également sous pression face à l’augmentation des revendications de sleaze des conservateurs, à la crise hivernale du NHS, à l’augmentation des grèves du secteur public et à l’aggravation des problèmes du coût de la vie.

Mais il a dit qu’il “croit de tout cœur” qu’il peut renverser le gâchis dans lequel se trouve le pays en contrôlant l’inflation, en développant l’économie, en réduisant les listes d’attente du NHS et en arrêtant les bateaux de migrants.

S’attaquer à la migration illégale était « probablement le plus délicat de tous », mais « c’est quelque chose qui me tient vraiment à cœur », a-t-il déclaré.

“Quand j’entends dire que quelqu’un a payé des milliers de livres pour venir ici et exploiter nos lois modernes sur l’esclavage, c’est faux”, a-t-il ajouté.

« Ou quand j’entends que quelqu’un essaie de tromper le système, qu’il s’agisse des droits de l’homme ou d’exploiter notre compassion et de faire échouer son expulsion vers un endroit sûr comme l’Albanie ou le Rwanda. C’est faux.”

Il s’est engagé à faire en sorte que les affaires d’immigration soient entendues en jours ou en semaines, et non en mois ou en années.

Citant de nouveaux accords avec la France et l’Albanie pour réduire le nombre d’arrivées, il a déclaré que le Royaume-Uni mettait déjà des Albanais sur des vols au départ de la Grande-Bretagne.

M. Sunak a promis que le programme d’expulsion du Rwanda se produirait et que les migrants illégaux comprendraient qu’ils pouvaient être expulsés, mais que le Royaume-Uni serait toujours un pays compatissant pour ceux qui fuient la guerre ou la répression, comme Hong Kong, la Syrie ou l’Ukraine.

“Mais nous ne sommes pas tendres”, a-t-il averti.

Interrogé par l’intervieweur Piers Morgan s’il avait le temps d’apporter des changements avant les prochaines élections, le Premier ministre a répondu: «Oui, je le crois de tout cœur, et je lui donne presque tout ce que j’ai et, bien sûr, les gens pourraient ne pas Je sens qu’aujourd’hui et… la situation est difficile mais je veux que les gens aient confiance que ça va s’améliorer.

Il pensait que d’ici la fin de l’année, le gouvernement pourrait réduire de moitié l’inflation.

La doctrine Sunak, a-t-il dit, consistait à s’assurer que les gens pouvaient être fiers du Royaume-Uni et avoir l’esprit tranquille, ce serait mieux pour leurs enfants et petits-enfants.

Et il a dit aux gens «d’avoir de l’espoir» parce que «je peux l’améliorer et je l’améliorerai. C’est ce à quoi je travaille jour et nuit. »

Lorsqu’on lui a demandé quand il publierait ses déclarations de revenus, M. Sunak a déclaré qu’il serait transparent et que ses déclarations seraient bientôt publiées.

Quant à savoir s’il avait profité de la hausse du cours de l’action de Moderna, il a déclaré que son argent était dans une fiducie sans droit de regard, de sorte qu’il ne contrôlait pas ce qu’il contenait.

M. Sunak a déclaré qu’il s’était présenté à ce poste “par sens du devoir” et avait supposé que son temps en politique de première ligne était terminé lorsqu’il a démissionné de son poste de chancelier de Boris Johnson.

Interrogée sur la question des détenues trans dans les prisons pour femmes, la première ministre a déclaré que le sexe biologique comptait vraiment et que les femmes devraient et méritaient de se sentir en sécurité.

Refusant de dire à quel point il était riche, il a déclaré que ses valeurs – y compris le travail acharné – comptaient.

Lorsqu’on lui a demandé si le roi devait inviter Meghan et Harry au couronnement, M. Sunak a refusé de répondre directement, mais a déclaré que Charles était un roi incroyable et que le couronnement serait superbe.

Il a accepté d’avoir un autre entretien à la fin de l’année pour être jugé s’il avait réussi dans ses ambitions.