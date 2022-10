Rishi Sunak interpellé pour avoir affirmé que les femmes trans ne sont pas des femmes dans une vidéo virale

Rishi Sunak, le nouveau et troisième Premier ministre britannique cette année, patauge dans des eaux troubles alors que le pays fait face à des turbulences économiques. Maintenant, une vieille vidéo de la position de Sunak sur les femmes trans est critiquée sur les réseaux sociaux. Lors de la campagne de leadership de TalkTV le 25 août, on a demandé à Sunak et à Liz Truss si elles pensaient que les femmes trans étaient des femmes. Tous deux ont simplement répondu “Non”, a rapporté PinkNews. Dans une position similaire plus tôt, Sunak a déclaré à Mumsnet que les personnes trans devraient être respectées, mais que la biologie est “fondamentale” lorsqu’il s’agit de sujets comme les toilettes ou le sport.

Dans un message contraire, Sunak a donné aux conservateurs LGBT + des réponses réfléchies sur les droits LGBTQ +, a en outre rapporté PinkNews. Il a abordé des questions telles que l’augmentation des crimes de haine et a annoncé un objectif de mettre fin à la transmission du VIH d’ici 2030. “Je ne veux pas que quiconque en Grande-Bretagne ait à cacher qui il est ou qui il aime par peur”, a déclaré Sunak. Il a réitéré qu’il voulait que la Grande-Bretagne soit le pays le plus sûr pour les LGBT + et a ajouté que les préjugés contre les personnes trans sont faux. Il a déclaré que le Parti conservateur était le bienvenu pour tout le monde, quelle que soit leur origine.

Cependant, depuis que la vidéo susmentionnée est devenue virale, de nombreux médias sociaux ont remis en question la position de Sunak sur les personnes trans, car ce qu’il a dit fait partie intégrante de la rhétorique trans-exclusive.

Le gouvernement est contre les droits des trans, Rishi Sunak en est la preuve, il a déclaré que “les femmes trans ne sont pas de vraies femmes mais les personnes trans doivent être respectées”, une déclaration transphobe cachée derrière un beau Vail d’une déclaration spécifiquement formulée#TransWomenAreWomen #TransRightsAreHumanRights – Alisha (@AlishaJadeB) 25 octobre 2022

Kemi Badenoch est également ministre de l’égalité. Suggère que Rishi Sunak partage sa position sur les droits des trans / femmes, sur lesquels elle est «anti-réveillée» comme elle le décrirait. https://t.co/yYxVRY7Lc9 – Paul Brand (@PaulBrandITV) 25 octobre 2022

Sunak devient le 57e Premier ministre du Royaume-Uni et la première personne de couleur à diriger le pays. Il est également le premier Premier ministre hindou du Royaume-Uni, mais l’ancien chancelier de l’Échiquier a rarement parlé de sa religion bien qu’il soit hindou pratiquant.

Sunak a également dévoilé son nouveau cabinet et intronisé plusieurs ministres du cabinet Truss, dont Jeremy Hunt, Suella Braverman, Ben Wallace, Penny Mordaunt, Michelle Donelan, Chris Heaton-Harris, Lord True et Alister Jack.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici