Rishi Sunak insiste sur le fait qu’il ne licenciera pas Nadhim Zahawi pour un différend fiscal de 5 millions de livres sterling alors qu’une enquête indépendante est lancée

RISHI Sunak a rejeté aujourd’hui les appels au licenciement de Nadhim Zahawi, au milieu d’une enquête éthique sur les affaires fiscales du président conservateur assiégé.

Aux PMQ, M. Sunak a insisté sur le fait qu’il était juste qu’un conseiller indépendant examine l’affaire avant que des décisions concernant l’avenir politique de M. Zahawi ne soient prises.

Rishi Sunak a rejeté les appels au licenciement de Nadhim Zahawi dans les PMQ aujourd’hui Crédit : PA

Le Premier ministre a déclaré: “Je crois en une procédure régulière, c’est pourquoi j’ai nommé un conseiller indépendant.

“Je ne peux évidemment pas préjuger de l’issue de cela, mais c’est vrai. Il est juste que nous enquêtions pleinement sur cette affaire et établissions tous les faits.”

M. Zahawi fait face à des appels du parti travailliste et même de certains de ses propres collègues conservateurs pour qu’ils se retirent.

Le millionnaire a payé au fisc un règlement d’environ 4,8 millions de livres sterling, y compris une pénalité de 30% de 1 million de livres sterling alors qu’il était chancelier à la suite d’un différend.

Aux PMQ, Sir Keir Starmer a qualifié M. Sunak de faible pour ne pas avoir discipliné le président conservateur.

“Quelqu’un qui cherche à éviter l’impôt ne peut pas également être en charge de l’impôt”, a déclaré le dirigeant travailliste.

“Pour une raison quelconque, le Premier ministre ne peut pas se résoudre à dire cela. Son incapacité à le limoger alors que tout le pays peut voir ce qui se passe montre à quel point il est désespérément faible.

“Un Premier ministre supervisant le chaos, submergé à chaque tournant.”

Hier, l’ex-ministre conservatrice Caroline Nokes a déclaré que l’enquête sur M. Zahawi devenait une “distraction” pour le gouvernement.

Mme Nokes a déclaré: «Il existe d’innombrables exemples de bons collègues compétents du Cabinet qui se sont mis dans le pétrin et qui ont démissionné rapidement et sont revenus, dans certains cas quelques mois plus tard.

“Et je pense que pour clarifier tout cela, Nadhim devrait se tenir à l’écart et laisser l’enquête suivre son cours.”

Répondant à Sir Keir cet après-midi, le Premier ministre a commenté: “Bien sûr, la chose politiquement opportune pour moi aurait été de dire que cette affaire doit être résolue d’ici mercredi à midi.

“Mais je crois en une procédure régulière. C’est pourquoi j’ai nommé un conseiller indépendant.”