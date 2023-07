RISHI Sunak est sorti en force pour le Rwanda aujourd’hui, insistant sur le fait qu’il fera « ce qui est nécessaire » pour contester les décisions de justice et faire décoller les vols d’expulsion.

Frappant les avocats de gauche et les partisans de l’ouverture des frontières, le Premier ministre a déclaré : « Nous décidons qui vient ici. Pas des gangs criminels ».

À Downing Street aujourd’hui, Rishi Sunak a insisté sur le fait qu’il ferait « le nécessaire » pour envoyer des migrants illégaux au Rwanda Crédit : AFP

Hier, la promesse du gouvernement d’expulser les migrants illégaux a reçu un nouveau coup dur alors que la Cour d’appel a jugé le programme rwandais illégal.

Deux juges ont fait valoir qu’il existe « un risque réel que les personnes envoyées au Rwanda soient renvoyées dans leur pays d’origine ».

Mais un troisième – le Lord Chief Justice – n’était pas d’accord.

De Downing Street, M. Sunak a critiqué le tribunal pour avoir jugé l’État d’Afrique de l’Est « dangereux ».

« Je respecte le tribunal mais je suis fondamentalement en désaccord avec ses conclusions », a-t-il déclaré.

« Le Rwanda est un pays sûr.

« Les Rwandais ont fourni toutes les assurances nécessaires pour s’assurer qu’il n’y a pas de risque réel que les demandeurs d’asile qui sont relocalisés dans le cadre de notre politique soient renvoyés à tort vers des pays tiers. »

En décembre, la Haute Cour s’est rangée du côté du ministère de l’Intérieur.

Et le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a envoyé des Libyens fuyant la persécution vivre au Rwanda.

Mais les organisations caritatives de gauche ont fait appel avec succès de la décision de la Haute Cour.

Maintenant, les ministres sont prêts pour un affrontement majeur et final à la Cour suprême.

M. Sunak a admis qu’il n’y avait pas de plan de secours pour les petits bateaux car il est convaincu que les ministres triompheront.

« Nous sommes confiants dans notre cas », a-t-il déclaré.

« La Haute Cour était d’accord avec nous, le Lord Chief Justice était d’accord avec nous.

« Nous restons entièrement convaincus que ce que nous faisons est juste et équitable, car il n’y a rien de moral ou de compassion à permettre au système actuel de continuer. »

Le Premier ministre provocateur a ajouté: « La dissuasion fonctionne. »

Hier, le gouvernement rwandais a critiqué la décision de la Cour d’appel, avouant « contester » le fait que la statistique était jugée dangereuse.

Yolande Makolo, porte-parole du gouvernement du Rwanda : « Le Rwanda est l’un des pays les plus sûrs au monde et nous avons été reconnus par le HCR et d’autres institutions internationales pour notre traitement exemplaire des réfugiés.

« Le Rwanda reste pleinement déterminé à faire fonctionner ce partenariat.

« Le système migratoire mondial en panne ne protège pas les personnes vulnérables et renforce les gangs de passeurs criminels à un coût humain incommensurable.

« Lorsque les migrants arriveront, nous les accueillerons et leur fournirons le soutien dont ils auront besoin pour construire de nouvelles vies au Rwanda ».