Rishi Sunak “ignore” que Michael Gove assiste à une réunion sur le “complot du Brexit”

Rishi Sunak ne savait pas que Michael Gove assistait à une réunion privée d’anciens chefs de Leave and Remain pour discuter du Brexit, a déclaré Downing Street.

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré que M. Sunak avait pris connaissance de la présence du ministre aux pourparlers lorsqu’il en avait entendu parler dans les journaux du dimanche.

Cela vient après que David Frost, l’ancien négociateur en chef du Royaume-Uni pour le Brexit, a affirmé que la réunion, à la retraite de Ditchley Park dans l’Oxfordshire, équivalait à un complot visant à saper l’accord sur le Brexit qu’il avait conclu.

Lord Frost a déclaré que la réunion “secrète” était “une preuve supplémentaire que de nombreux membres de notre élite politique et commerciale veulent démêler les accords que nous avons conclus pour sortir de l’UE en 2020 et continuer à suivre l’UE à la place”.

L’ancien négociateur a dit au Courrier quotidien: “C’est pourquoi tant de responsables de l’échec de l’accord de soutien de Theresa May étaient là, alors que moi et ceux qui ont effectivement signé les accords sur le Brexit n’y étaient pas.”

Il a été initialement rapporté par L’observateur que le secrétaire de mise à niveau Michael Gove – qui a codirigé la campagne Vote Leave en 2016 – était présent aux discussions, aux côtés de hauts responsables du cabinet fantôme du leader travailliste Sir Keir Starmer.

Lord Frost a poursuivi : « Le Brexit n’a pas besoin d’être ‘réparé’. Il faut que ce gouvernement conservateur, élu avec un énorme mandat sur un programme de Brexit, embrasse pleinement et avec enthousiasme ses avantages au lieu de laisser le champ à ceux qui n’en ont jamais voulu en premier lieu.

“Moi et des millions d’autres veulent que le gouvernement s’y mette au lieu d’augmenter les impôts, de décourager les investissements et de pousser les dépenses publiques à leur plus haut niveau depuis 70 ans.”

L’importance de l’événement a été minimisée par des sources au courant de la réunion. Il est entendu que M. Gove a assisté à la réunion parce qu’il est gouverneur à Ditchley Park. Il n’est plus impliqué dans la définition de la politique du Brexit dans son rôle de secrétaire de mise à niveau.

Une source travailliste a déclaré: «C’était une conférence standard de Ditchley Park. Leurs événements sont toujours multipartites. Une autre source proche de l’événement a déclaré qu’il s’agissait en fait d’une “conférence assez ennuyeuse” sur les affaires étrangères.

Plus tôt, le Premier ministre a semblé éluder les questions sur la réunion, déclarant aux radiodiffuseurs lors d'une visite à Oldham lundi qu'il souhaitait "stimuler la croissance de notre économie en saisissant les opportunités du Brexit, pour faire les choses différemment".





Il a ajouté: “Il ne s’agit pas de la réunion – je parle de ce que fait le gouvernement, et cela s’assure que nous capitalisons sur les avantages du Brexit.”

Les commentaires de Lord Frost interviennent après que le Royaume-Uni et l’UE ont réitéré leur engagement à trouver des “solutions communes” aux différences autour du protocole post-Brexit de l’Irlande du Nord. Le protocole a été convenu entre les deux parties en 2019 comme un moyen de débloquer l’impasse sur la sécurisation d’un accord de retrait du Brexit.

Il y a de plus en plus de spéculations selon lesquelles un accord est enfin sur les cartes pour réduire la bureaucratie sur le commerce entre la Grande-Bretagne et l’Irlande du Nord.