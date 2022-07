Rishi Sunak, héritier présomptif qui s’est heurté à Boris Johnson

Rishi Sunak était considéré comme l’héritier naturel de Boris Johnson, jusqu’à ce qu’il se retourne contre le Premier ministre qui l’a chargé de l’économie britannique.

L’ancien chef du Trésor, qui a démissionné plus tôt ce mois-ci après avoir remis en question la compétence et l’éthique de Johnson, est l’un des deux derniers prétendants au remplacement de Johnson en tant que chef du Parti conservateur et Premier ministre – mais il fait face à une opposition féroce de Johnson et de ses alliés, qui le considèrent un transfuge.

Soit Sunak, soit Liz Truss, qui a dirigé la réponse du Royaume-Uni à l’invasion russe de l’Ukraine en tant que ministre des Affaires étrangères, sera choisi lors d’un scrutin de 180 000 membres conservateurs pour être le nouveau chef du parti. Le gagnant sera annoncé le 5 septembre et deviendra automatiquement le nouveau Premier ministre britannique.

A 42 ans, Sunak serait le plus jeune Premier ministre depuis plus de 200 ans et le premier dirigeant sud-asiatique du pays.

Sunak est né à Southampton, sur la côte sud de l’Angleterre, en 1980 de parents indiens nés en Afrique de l’Est. Il a grandi dans une famille de la classe moyenne, son père médecin de famille et sa mère pharmacienne. Il a décrit comment ses parents ont économisé pour payer une éducation privée, et il a fréquenté le Winchester College, l’un des internats les plus toniques et les plus chers de Grande-Bretagne.

Là, il se mêle à l’élite. Rivals a récemment déterré un extrait d’un documentaire télévisé de 2001 sur le système de classe dans lequel Sunak, 21 ans, a déclaré qu’il avait “des amis qui sont des aristocrates, j’ai des amis qui sont de la classe supérieure, j’ai des amis qui sont, vous savez, la classe ouvrière – enfin, pas la classe ouvrière.

Après le lycée, Sunak a étudié la philosophie, la politique et l’économie à l’Université d’Oxford – le diplôme de choix pour les futurs premiers ministres – puis a obtenu un MBA à l’Université de Stanford.

Il a travaillé pour la banque d’investissement Goldman Sachs et en tant que gestionnaire de fonds spéculatifs et a vécu aux États-Unis, où il a rencontré sa femme, Akshata Murty. Ils ont deux filles.

De retour en Grande-Bretagne, Sunak a été élu au Parlement pour le siège conservateur sûr de Richmond, dans le Yorkshire, en 2015 et a occupé plusieurs postes ministériels subalternes avant d’être nommé chancelier de l’Échiquier par Johnson au début de 2020, juste avant que la pandémie ne frappe.

Politicien instinctif à faible taux d’imposition qui idolâtre l’ancienne Première ministre Margaret Thatcher, il a néanmoins déboursé des milliards de dollars de l’argent du gouvernement pour maintenir les gens et les entreprises à flot pendant la pandémie.

Son programme de congé, qui payait les salaires de millions de travailleurs lorsqu’ils étaient temporairement licenciés, a fait de lui le membre le plus populaire du gouvernement – ​​un statut de «Dishy Rishi» agrémenté de messages de médias sociaux astucieux qui mettaient davantage l’accent sur sa propre marque que sur celle du gouvernement. .

Le pied sûr de Sunak a vacillé au fil des ans. Les critiques ont déclaré qu’une campagne visant à amener les gens à manger dans les restaurants après l’assouplissement des restrictions de verrouillage à l’été 2020 avait contribué à une autre vague de COVID-19.

Il a également été confronté à des questions sur sa richesse et ses finances. Sa femme est la fille du milliardaire fondateur du géant indien de la technologie Infosys, et le couple vaut 730 millions de livres (877 millions de dollars), selon la liste Sunday Times Rich. En avril, il est apparu que Murty ne payait pas d’impôt britannique sur ses revenus à l’étranger.

Le statut était légal mais il semblait mauvais à une époque où Sunak augmentait les impôts de millions de Britanniques. Sunak a également été critiqué pour avoir conservé sa carte verte américaine – ce qui signifie une intention de s’installer aux États-Unis – pendant deux ans après être devenu ministre des Finances britannique. Sunak a été blanchi de tout acte répréhensible, mais les révélations font toujours mal.

Sunak a également été condamné à une amende par la police, avec Johnson et une cinquantaine d’autres, pour avoir assisté à une fête au bureau du Premier ministre en 2020 qui a enfreint les règles de verrouillage des coronavirus. Il a dit qu’il avait assisté par inadvertance et brièvement.

La campagne à la direction de Sunak a été la plus professionnelle de tous les candidats, d’une vidéo de lancement astucieuse à une coterie d’aides pour mobiliser le soutien.

Il s’est décrit comme le candidat des décisions adultes et de la probité fiscale, qualifiant d’imprudents les plans de réduction d’impôts de ses rivaux et promettant de maîtriser l’inflation. Il mentionne fréquemment son idole politique, Thatcher, mais a néanmoins été présenté par ses rivaux comme un politicien de gauche, fiscaliste et dépensier, et a été victime de calomnies de la part des alliés de Johnson.

Sunak est un candidat populaire parmi les législateurs conservateurs, mais doit maintenant gagner le parti au sens large, où son image lisse pourrait être un atout ou un handicap.

Steven Fielding, professeur d’histoire politique à l’Université de Nottingham, dit que Sunak “a le comportement d’un animateur de chat pendant la journée”.

“Il est plausible, il est désinvolte”, a déclaré Fielding. « Il ressemble beaucoup à (l’ancien premier ministre) David Cameron à cet égard. Il est plausible, et pourtant tu penses qu’on te ment.

