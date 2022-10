Rishi Sunak hérite d’un plateau de réception difficile en tant que Premier ministre d’un pays en crise

Le nouveau Premier ministre britannique Rishi Sunak devrait prendre ses fonctions mardi et, avec lui, l’un des plateaux politiques les plus intimidants de l’histoire britannique moderne alors qu’il tente de diriger le pays à travers une crise du coût de la vie existante, politique et sociale. disjonction et une récession imminente.

L’ancien ministre des Finances a été nommé chef du Parti conservateur – et donc le prochain Premier ministre du pays – lundi, après que son unique concurrente, Penny Mordaunt, se soit retirée de la course à la direction quelques instants avant la date limite des nominations.

L’homme de 42 ans sera officiellement installé dans ses fonctions mardi matin par le roi Charles III, qu’il rencontrera au palais de Buckingham après que la première ministre sortante Liz Truss a officiellement remis sa démission au monarque.

L’officiation de Sunak est capitale, notamment en ce qu’elle marque le premier Premier ministre de couleur de Downing Street et le plus jeune dirigeant britannique des temps modernes. Il s’agit également de la première prestation de serment d’un nouveau gouvernement par le roi Charles, sept semaines seulement après que sa défunte mère, la reine Elizabeth II, a nommé Truss, qui a démissionné 44 jours plus tard.

Mais aussi parce que cela survient à un moment de crise politique et économique profonde pour le pays, avec les défis dans le bac de réception de Sunak dès le premier jour couvrant l’instabilité économique, la flambée de l’inflation, les finances publiques tendues, les troubles industriels et la politique des partis.