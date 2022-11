Rishi Sunak gifle Jeremy Hunt en rejetant un nouvel accord avec Bruxelles qui ” repose sur l’alignement de la Grande-Bretagne sur les règles de l’UE “

RISHI Sunak a giflé Jeremy Hunt aujourd’hui avec un rejet “sans équivoque” d’un nouvel accord avec Bruxelles “qui repose sur l’alignement sur les règles de l’UE”.

Le Premier ministre a été contraint d’exclure l’assouplissement du Brexit après que les commentaires du chancelier aient déclenché une réaction massive des conservateurs.

Rishi Sunak a critiqué l’idée que la Grande-Bretagne devrait poursuivre une relation à la suisse avec l’UE Crédit : PA

Rishi Sunak s’est adressé aujourd’hui à la conférence annuelle de la Confédération de l’industrie britannique Crédit : AFP

M. Sunak était à Birmingham ce matin pour s’adresser à la conférence annuelle de la Confédération de l’industrie britannique.

Le groupe représente 190 000 entreprises de toutes tailles et de tous secteurs, et ses membres corporatifs emploient ensemble près de 7 millions de personnes.

Dans son discours, le Premier ministre a donné une garantie de fer que le Royaume-Uni continuera à faire ses propres lois après que son chancelier ait envisagé d’adoucir les relations avec le bloc.

S’efforçant de désamorcer une rébellion conservatrice, il a déclaré: «Permettez-moi d’être sans équivoque à ce sujet. Sous ma direction, le Royaume-Uni ne poursuivra aucune relation avec l’Europe qui repose sur l’alignement sur les lois de l’UE.

“J’ai voté pour le Brexit, je crois au Brexit et je sais que le Brexit peut apporter, et offre déjà, d’énormes avantages et opportunités pour le pays.”

M. Hunt, qui continue de soutenir M. Hunt, a alimenté les spéculations selon lesquelles il souhaite un accord à la suisse avec Bruxelles qui ramènerait la Grande-Bretagne dans les lois de l’UE.

Il a dit qu’il voulait encore abattre les barrières commerciales, ce qui pourrait également s’accompagner de la condition d’une migration plus fluide.

Les meilleurs Brexiteers ont qualifié une telle décision de “trahison” du vote de 2016 et ont exigé que M. Sunak tue de tels plans ou fasse face à une révolte.

Hier soir, Nigel Farage a menacé de revenir à la politique de première ligne pour “écraser” tout complot conservateur visant à inverser ou à affaiblir le Brexit.

Le chef de Leave a averti “qu’il n’excluait rien”.

Pendant ce temps, l’ancien chef conservateur Iain Duncan Smith a déclaré: «Le gouvernement doit se concentrer sur ce qu’il doit faire, plutôt que d’essayer de rouvrir un débat tranché sur l’Europe.

“Le chancelier doit lui-même gifler cette histoire, cela n’aurait jamais dû commencer et s’il le pensait ou non, il doit préciser que ce n’est pas la raison d’être du gouvernement.”

Même les patrons des grandes entreprises ont dit au Premier ministre de ne pas accepter l’accord de Boris Johnson pour libérer le potentiel du Brexit.

Le chef de la CBI, Tony Danker, a déclaré: “Boris Johnson a conclu un accord avec l’UE qui nous permet de continuer à commercer sans droits de douane ni quotas avec notre plus grand partenaire commercial. Il y a de bonnes choses là-dedans, actuellement enfermées.

Loin du Brexit, M. Tony Danker a profité de la conférence de cette semaine pour tirer la sonnette d’alarme sur les pénuries chroniques de main-d’œuvre.

Le chômage au Royaume-Uni se situe actuellement au faible taux de 3,6%, mais les postes vacants ont atteint des niveaux record.

M. Danker souhaite que la Grande-Bretagne laisse entrer davantage de migrants pour résoudre le problème.

Lors d’une conférence, le chef de la CBI a fait valoir que la pénurie d’employés paralysait l’économie et étouffait la croissance.

Il a déclaré qu’il n’y avait pas assez de Britanniques pour occuper des postes vitaux, laissant les entreprises dans un état de désespoir.

Dans un nouveau coup porté au gouvernement, M. Danker a également critiqué la déclaration d’automne, affirmant qu’elle n’incluait pas de plans de croissance.

Il a déclaré: “Soyons honnêtes, nous n’avons pas les personnes dont nous avons besoin, ni la productivité.

“Les gens se disputent contre l’immigration mais c’est la seule chose qui a augmenté notre potentiel de croissance depuis mars.

“Nous n’avons pas assez de Britanniques pour combler les postes vacants, sans parler d’une inadéquation des compétences dans tous les cas.”

Ce matin, le ministre de l’Immigration, Robert Jenrick, a critiqué l’idée que la Grande-Bretagne avait besoin de plus de migrants.

Il a déclaré à TalkTV que le gouvernement “veut réduire la migration nette”.

“C’est quelque chose de très important pour le peuple britannique et nous sommes du côté du peuple britannique”, a déclaré M. Jenrick.

“Si les employeurs britanniques recherchent une main-d’œuvre moins qualifiée, la première escale devrait être la main-d’œuvre nationale.”

Aujourd’hui, le Premier ministre a salué les contrôles migratoires comme un bonus majeur du Brexit.

Il a déclaré : « Nous contrôlons correctement nos frontières et sommes en mesure d’avoir une conversation avec le pays sur le type de migration que nous voulons et dont nous avons besoin.

“Nous n’avons pas pu faire cela à l’intérieur de l’Union européenne, au moins maintenant nous en avons le contrôle.”