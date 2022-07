Rishi Sunak frappé par des affirmations selon lesquelles il aurait “été lent” à punir la Russie pour avoir envahi l’Ukraine

RISHI Sunak a été frappé par des affirmations selon lesquelles il aurait « tardé » à punir la Russie pour avoir envahi l’Ukraine.

Des sources affirment que le secrétaire aux affaires Kwasi Kwarteng et la secrétaire aux affaires étrangères Liz Truss ont été repoussés lorsqu’ils ont approché le Trésor début avril pour essayer d’éliminer progressivement les importations de gaz russe en Grande-Bretagne d’ici 2023.

Rishi Sunak a été frappé par des affirmations selon lesquelles il “a été lent” à punir la Russie Crédit : PA

Liz Truss a été repoussée lorsqu’elle a suggéré d’éliminer progressivement les importations de gaz russe Crédit : AP

Mme Truss a annoncé la politique anti-Vladimir Poutine près de trois semaines plus tard lors de son discours à Mansion House le 29 avril.

Les alliés de M. Sunak insistent sur le fait qu’il était favorable, mais pas à un embargo immédiat sur tout le gaz russe.

Une source proche de l’ancien chancelier a déclaré: “Rishi a soutenu la politique et a dirigé les sanctions économiques les plus sévères contre la Russie qui ont forcé le rouble à s’effondrer et l’économie russe à faiblir.”

Cette critique intervient alors que M. Sunak se prépare à affronter Mme Truss dans trois débats en tête-à-tête cette semaine.

La paire s’affrontera sur les questions de nos lecteurs quelques heures seulement après un débat de la BBC à Stoke-on-Trent ce soir.

Et puis ils affronteront des centaines de vrais membres conservateurs bleus lors de la première campagne officielle du parti à Leeds – qui est diffusée en ligne – jeudi soir dans des affrontements épuisants consécutifs.

Les trois affrontements télévisés surviennent dans une semaine décisive pour la paire – alors que le QG conservateur commence à envoyer des bulletins de vote à 160 000 membres la semaine prochaine.

Avant cela, ils ont passé le week-end à se chamailler sur les taxes, les frontières et qui est le plus dur avec la Chine.

L’ex-chancelier M. Sunak, qui suit la secrétaire aux Affaires étrangères Mme Truss dans les sondages – de 38% contre 62% – sortira un “bazooka politique” cette semaine pour tenter de prouver qu’il est le candidat insurgé au changement dans la course.