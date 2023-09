Rishi Sunak, « fier Brexiteer », riposte après la manifestation des Remoaners lors de l’émission Last Night Of The Proms de la BBC

RISHI Sunak a critiqué aujourd’hui les Remoaners après qu’ils aient détourné le Last Night Of The Proms avec une mer de drapeaux de l’UE.

Le porte-parole du Premier ministre a défendu le Brexit en dressant une liste des réalisations accomplies depuis le vote en faveur du Brexit.

Des dizaines de drapeaux de l’UE ont été agités lors de la représentation de Rule Britannia

Des militants pro-européens distribuent des drapeaux européens à l’arrivée des spectateurs au Royal Albert Hall Crédit : AFP

Il a suggéré que M. Sunak était déconcerté par le fait que des dizaines de personnes dans le public brandissaient l’étendard bleu et or de l’UE lors de la représentation du Royal Albert Hall la semaine dernière.

Downing Street a déclaré : « Le Premier ministre est un fier partisan du Brexit. Il défendait le drapeau du Royaume-Uni en Inde sur des questions telles que l’accord de libre-échange.

« De BMW à TATA, en passant par le CPTPP (accord commercial), nous constatons l’importance du Union Jack dans le monde entier, et c’est une importance directe du Brexit. »

D’autres éminents partisans du Brexit se sont également rassemblés et ont critiqué la BBC pour avoir diffusé cette déclaration politique.

Nile Gardiner, ancien collaborateur de Margaret Thatcher, a déclaré : « Il est ironique de voir une partie du public de The Last Night of the Proms brandir des drapeaux de l’UE tout en chantant Rule Britannia.

« Rule Britannia représente la liberté, la souveraineté et l’autodétermination, toutes absentes de l’UE. Merci à Dieu pour le Brexit.

L’ancien député conservateur Harvey Proctor a ajouté : « La BBC doit enquêter sur la façon dont tant de drapeaux de l’UE ont été agités et exposés lors de The Last Night of the Proms. »

Le coup a été organisé par le groupe de campagne bruxellois Thank EU For The Music.

Dans une lettre ouverte au patron de la BBC, Tim Davie, ils ont déclaré : « Des dizaines de milliers de mélomanes ont arboré nos drapeaux européens gratuits dans le Royal Albert Hall pour chaque Last Night of the Proms en solidarité avec les musiciens qui ressentent (comme d’innombrables autres) le danger destructeur. l’impact du récent isolement de la Grande-Bretagne par rapport à l’Europe.