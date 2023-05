Rishi Sunak fera pression sur les dirigeants européens sur la migration illégale après le contrecoup du projet de loi sur les petits bateaux

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak exhortera les dirigeants mondiaux à lutter contre la migration illégale alors qu’il entame une ronde de diplomatie internationale cette semaine.

Quelques jours après que l’archevêque de Canterbury a condamné son projet d’expulser vers le Rwanda toute personne arrivant sur un petit bateau à travers la Manche, le Premier ministre profitera des réunions du sommet du Conseil de l’Europe à Reykjavik pour discuter de l’importance de renforcer les frontières du bloc, Downing Street a annoncé.

Il soulignera que des efforts « collectifs » sont nécessaires pour lutter contre la migration illégale ainsi que la menace posée par la Russie à la suite de l’invasion de l’Ukraine.

« De nombreux défis auxquels nous sommes confrontés, de l’inflation à la migration, doivent être résolus en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux », a-t-il déclaré.

La visite aura lieu quelques jours avant que M. Sunak ne se rende au Japon pour une réunion bilatérale à Tokyo et une réunion du G7 à Hiroshima.

L’appel de M. Sunak à la coopération internationale en matière de migration illégale intervient alors qu’il fait face à une pression croissante au niveau national pour ses tentatives d’empêcher les personnes de venir au Royaume-Uni sur de petits bateaux.

Des personnalités, dont le leader travailliste Sir Keir Starmer et l’ancien chef de l’armée britannique Lord Dannatt, ont soutenu L’indépendantcontre la menace d’expulsion vers le Rwanda d’un ancien combattant afghan arrivé au Royaume-Uni sur un petit bateau.

Le pilote, qui travaillait aux côtés des forces britanniques en Afghanistan, a déclaré qu’il avait été contraint de fuir de cette manière car il n’y avait pas d’autres voies sûres et légales pour venir ici.

Plus tôt cette semaine, Mgr Welby a dénoncé le plan de M. Sunak pour lutter contre l’immigration illégale, qui verrait même les enfants et les victimes de l’esclavage moderne expulsés vers le Rwanda s’ils arrivent ici illégalement, comme « moralement inacceptable et politiquement irréalisable ».

Ses commentaires sont intervenus alors que la Chambre des lords commençait à débattre du projet de loi du gouvernement sur les petits bateaux, alors que les ministres s’attendaient à devoir faire face à une bataille pour empêcher leurs pairs d’essayer de diluer les mesures clés du plan.

La croissance économique devrait également figurer dans les discussions du Premier ministre lors du sommet, car il a promis de « conduire une action mondiale sur nos priorités les plus urgentes ».

Sa prochaine étape sera Tokyo, où il devrait annoncer une nouvelle collaboration entre le Royaume-Uni et le Japon sur la défense et la technologie.

M. Sunak a déclaré : « Bon nombre des défis auxquels nous sommes confrontés, de l’inflation à la migration, doivent être résolus en travaillant en étroite collaboration avec nos partenaires internationaux.

« J’ai hâte de visiter le Japon, un partenaire économique et de défense vital pour le Royaume-Uni dans l’Indo-Pacifique.

« Le sommet du G7 de cette année à Hiroshima arrive à un moment charnière, alors que l’Ukraine redouble d’efforts dans sa lutte pour la survie et que nous faisons face à des menaces complexes à la paix et à la prospérité mondiales. »

M. Sunak deviendra le premier Premier ministre britannique à se rendre à Hiroshima lorsqu’il participera au sommet du G7, où il devrait également tenir un certain nombre de réunions bilatérales avec d’autres dirigeants mondiaux.

Le voyage au Japon intervient des mois après que M. Sunak a accueilli le Premier ministre japonais Fumio Kishida à Londres en janvier, lorsque les deux pays ont signé un important accord de défense.