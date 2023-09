Rishi Sunak « fait pression pour que HS2 s’arrête à six milles au nord d’Euston »

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak serait disposé à supprimer une partie de la liaison HS2 passant dans le centre de Londres afin qu’elle s’arrête à six miles au nord d’Euston, a-t-on affirmé.

L’indépendant a révélé cette semaine que le Premier ministre et son chancelier Jeremy Hunt avaient discuté de l’abandon de certaines parties du projet à grande vitesse pour économiser de l’argent.

Les députés, les maires du Nord, les chefs d’entreprise et les dirigeants des transports ont réagi avec fureur après que cette publication ait rapporté que la deuxième étape du HS2 de Birmingham à Manchester pourrait être abandonnée pour des raisons de coûts.

M. Sunak fait également pression pour mettre fin à la ligne plus tôt dans la capitale, de sorte que les trains devraient s’arrêter à Old Oak Common à six miles d’Euston, selon Les temps.

Bien que les discussions soient toujours actives, une source gouvernementale de haut rang a déclaré au journal que le Premier ministre avait déjà « pris sa décision » de supprimer à la fois la ligne vers Euston et la liaison avec Manchester.

« À moins qu’il ne puisse être persuadé de changer de cap, c’est une affaire accomplie », ont-ils déclaré, ajoutant que : « Terminer la ligne à Old Oak Common est à peu près la définition d’un chemin de fer qui ne mène nulle part ».

La suppression de la liaison Euston permettrait d’économiser au moins 4,8 milliards de livres sterling – la somme estimée pour la modernisation de la gare centrale de Londres afin qu’elle puisse être reliée à la ligne à grande vitesse et transporter des trains HS2.

Les services HS2 devaient arriver à Euston lorsque le projet atteindrait Manchester en 2040. Mais la suppression du tronçon signifierait que les passagers devraient descendre à Old Oak Common – près de Harlesden, au nord-ouest de Londres – et emprunter la ligne Elizabeth jusqu’au centre de Londres.

M. Hunt a confirmé dans une interview avec le Temps Financier qu’il discutait avec M. Sunak de la manière de résoudre les dépassements de coûts du HS2 – et a refusé de promettre que le projet à Manchester serait achevé.

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

Accédez au streaming illimité de films et d’émissions de télévision avec Amazon Prime Video Inscrivez-vous maintenant pour un essai gratuit de 30 jours S’inscrire

« Pour tout grand projet d’infrastructure, sans parler du plus grand projet d’infrastructure du pays, on s’attendrait à ce que nous discutions de la gestion des dépassements de coûts », a déclaré M. Hunt.

Lorsqu’on lui a demandé si le HS2 serait construit dans son intégralité, la chancelière a répondu : « Je ne me laisserai pas influencer par les détails. »

Jeremy Hunt a rencontré Sunak pour discuter des économies de coûts HS2 (PENNSYLVANIE)

Une estimation des coûts consultée par cette publication montre que le gouvernement a déjà dépensé 2,3 milliards de livres sterling pour la deuxième étape du chemin de fer à grande vitesse reliant Birmingham à Manchester, mais que l’abandon de la phase nord permettrait d’économiser jusqu’à 34 milliards de livres sterling.

Bien que M. Sunak et M. Hunt – qui se sont rencontrés pour discuter des coûts plus tôt cette semaine – ne soient pas parvenus à une décision finale, la chancelière pourrait présenter le plan pour HS2 dès le mini-budget.

La chancelière cherche désespérément à trouver une certaine marge budgétaire pour permettre des réductions d’impôts soit dans le budget de l’automne, soit dans celui du printemps.

L’ancien ministre du Trésor, Jim O’Neill, a déclaré que la perspective d’annuler la phase nord après 13 ans de travaux montre que l’approche du Royaume-Uni en matière d’infrastructures est « un désastre ».

L’ancien ministre conservateur a déclaré L’indépendant: « C’est très très décevant, et les décisions d’investissement à long terme du pays sont un désastre. » Lord O’Neill a ajouté : « Le débat et le cadre entourant ces décisions d’investissement à long terme au Royaume-Uni sont épouvantables. »

Le maire de la région de Liverpool City, Steve Rotheram, et la maire du West Yorkshire, Tracy Brabin, se sont joints au major du Grand Manchester, Andy Burnham, pour condamner l’idée d’abandonner la phase 2 – accusant le gouvernement de « retenir le nord ».

Le maire travailliste, M. Rotheram, a déclaré L’indépendant: « Loin de s’améliorer, les actions de ce gouvernement continuent de freiner le Nord. Les électeurs n’oublieront pas et offriront à Rishi Sunak et à son parti un aller simple vers l’opposition aux élections générales.»

Le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré aux journalistes que « les bases de notre programme HS2 sont déjà en chantier et que nous nous concentrons sur sa réalisation », mais n’a pas promis que la ligne irait à Manchester.