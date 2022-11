Rishi Sunak fait face à une rébellion de 100 personnes sur deux fronts concernant les parcs éoliens et le logement, avertissent les députés

RISHI Sunak fait face à une rébellion de 100 personnes cette semaine pour déchirer les interdictions de parcs éoliens et les objectifs de logement juste un mois après son entrée en fonction, ont averti les députés.

Le Premier ministre subit la pression de ses propres ministres Michael Gove et Grant Shapps, qui seraient favorables à la suppression des interdictions historiques sur l’éolien terrestre là où les habitants le soutiennent.

Rishi Sunak fait face à une bataille sur deux fronts pour calmer deux rébellions croissantes cette semaine Crédit : EPA

L’ancien président conservateur Jake Berry et le chef de la COP Alok Sharma se sont publiquement joints aux appels pour déchirer l’interdiction effective dans le but d’augmenter l’approvisionnement énergétique de la Grande-Bretagne et de réduire les factures.

Sir Jake, qui a été limogé de son poste par M. Sunak, a déclaré à la BBC: “Je pense que si vous voulez savoir pourquoi nous devrions avoir plus d’énergies renouvelables, regardez simplement votre facture de gaz ou d’électricité.”

Hier soir, Downing Street a insisté sur le fait qu’il était peu probable qu’il soutienne l’amendement rebelle – mais était en pourparlers pour déposer des changements dans le but d’éviter une réaction violente.

Pendant ce temps, les rebelles ont averti qu’ils étaient sur la bonne voie pour inscrire jusqu’à 100 députés à un plan distinct visant à supprimer les objectifs de logement descendants.

No10 a voté sur le projet de loi la semaine dernière après l’explosion de la dispute.

Mais hier soir, l’ancien chef de Leveling Up, Simon Clarke, a averti que leurs plans dangereux risquaient de faire perdre les conservateurs aux prochaines élections et de détruire le marché du logement d’un seul coup.

La clé des trois victoires électorales de la reine conservatrice Margaret Thatcher a été de permettre à des millions de Britanniques qui travaillent dur de posséder leur propre maison, a-t-il insisté.

Et il a averti que leur “charte NIMBY” risquait d’arrêter complètement la construction.

Écrivant aujourd’hui dans le Sun, il déclare : « Lorsque le Parti conservateur a connu le plus de succès, c’est parce que nous avons placé le rêve d’accession à la propriété au centre de notre offre.

« La suppression de toutes les cibles tuerait 100 000 nouvelles maisons par an.

«Cela ne représenterait pas seulement une tragédie sociale et économique; ce serait un désastre pour le Parti conservateur.

“Nos problèmes à Londres risquent de se propager beaucoup plus largement si nous kybosh le marché du logement avec cet amendement dangereux.”

Mais un ancien ministre du Cabinet a déclaré: “Je ne peux tout simplement pas voter pour cela – c’est une insulte au public et les cibles sont simplement l’option paresseuse pour résoudre la crise du logement.”

Les conservateurs dirigés par l’ancienne secrétaire à l’environnement, Theresa Villiers, ont déclaré qu’ils attendaient toujours de voir les détails d’une contre-offre concrète des ministres.

Michael Gove serait favorable à un assouplissement des règles de vent terrestre Crédit : Getty

Abandonner les plans de logement serait une charte NIMBYs qui nous ferait perdre des millions d’électeurs pour toujours Par Simon Clarke, ancien secrétaire de mise à niveau « JE VEUX une démocratie lucrative. Chaque homme et chaque femme est un capitaliste. Le logement est le début. Si vous êtes un homme ou une femme qui a des biens, vous avez quelque chose. C’est ce qu’a dit Margaret Thatcher – et c’est l’une des principales raisons pour lesquelles elle a écrasé trois élections générales consécutives. Lorsque le Parti conservateur a eu le plus de succès, c’est parce que nous avons placé le rêve d’accession à la propriété au centre de notre offre. C’est la chose la plus naturelle au monde pour les gens de vouloir leur propre maison, que ce soit un premier appartement, une première maison en tant que jeune couple ou un endroit décent pour prendre sa retraite. Notre travail devrait être de rendre cela plus facile, surtout en construisant les maisons dont un pays en pleine croissance a besoin. Et ce gouvernement conservateur fait un travail décent – ​​le nombre de nouvelles maisons construites en 2019 était le plus élevé depuis 30 ans. Mais tout cela est menacé. Un amendement à notre projet phare de nivellement par le haut, soutenu par une cinquantaine de députés conservateurs, vise à supprimer tous les objectifs en matière de logement. Je sais que mes collègues qui soutiennent cette proposition sont sincères dans leurs préoccupations concernant les taux de construction dans leurs circonscriptions – mais la simple vérité est que supprimer tous les objectifs signifierait que de nombreux conseils cesseraient d’autoriser la construction. Ce serait une charte de NIMBY. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire pour nous assurer que les nouvelles maisons sont construites selon des normes élevées et apporter avec elles des infrastructures appropriées comme des écoles et des routes pour soutenir les communautés existantes. Mais des évaluations indépendantes montrent que la suppression de tous les objectifs tuerait 100 000 nouvelles maisons par an. Cela ne représenterait pas seulement une tragédie sociale et économique; ce serait un désastre pour le Parti conservateur. Nous avons reculé à Londres pendant des années, et l’une des principales raisons à cela est que la pénurie de l’offre signifie qu’il est déjà trop cher d’acheter, et de plus en plus de louer, une maison décente dans la capitale. Nos problèmes à Londres risquent de se propager beaucoup plus largement si nous bloquons le marché du logement avec cet amendement dangereux.

Ils font pression pour des protections locales afin de s’assurer que les friches industrielles sont utilisées en premier avant de détruire d’autres endroits.

Les ministres ont également laissé entendre qu’ils pourraient également introduire de nouvelles règles pour que les terres soient épargnées par les nouvelles maisons si elles pouvaient être utilisées pour cultiver de la nourriture à la place ou si la zone était essentielle à la biodiversité.

Ils sont également invités à présenter des plans promis depuis longtemps pour empêcher les développeurs avides de s’asseoir sur des terrains coûteux à la place – avec jusqu’à un million de places à travers le pays encore vides.

Un autre député rebelle a déclaré : « Il y a un risque que nous fassions les mêmes erreurs que dans les années 60 et 70 en construisant des dizaines de tours de grande hauteur juste pour rattraper les chiffres.

“Nous devons voir des changements substantiels – mais il y a un compromis à faire.”

Sir Jake a donné à Rishi six mois pour rassembler le parti ou risquer de perdre les prochaines élections – affirmant que les rébellions du Cabinet « représentent un réel danger » et pourraient être la « première fissure dans le mur ».

Il a déclaré à la BBC : « Le gouvernement a une fenêtre assez étroite pour saisir certains de ces problèmes et prouver que nous sommes compétents auprès du public britannique.

“Nous avons environ six mois pour bien faire les choses.”

Pendant ce temps, les ministres ont lancé aujourd’hui une nouvelle campagne d’économie d’énergie de 18 millions de livres sterling pour économiser l’argent des Britanniques sur leurs factures.

On leur montrera comment baisser le débit de leurs radiateurs et de leur chaudière, et comment boucher les portes à courants d’air dans le but d’économiser de l’argent.

Et un nouveau programme ECO + d’un milliard de livres sterling étendra l’aide à des centaines de milliers de maisons les moins éconergétiques du pays avec une aide supplémentaire pour l’isolation – dans l’espoir de leur faire économiser 300 £ supplémentaires.

Grant Shapps devrait signer un accord historique pour donner le feu vert à la centrale nucléaire de Sizewell C dès mardi.