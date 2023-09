Rishi Sunak fait face à une hystérie implacable à propos du plan rwandais – et l’UE le suit désormais

Rishi a dirigé, et l’UE suit désormais

RISHI Sunak a été confronté à une hystérie de gauche implacable au Royaume-Uni à propos de son projet pour le Rwanda.

Il est donc révélateur que les pays de l’UE conviennent désormais que seule une mesure de dissuasion sérieuse mettra fin à la spirale de la crise migratoire.

Rishi Sunak devrait se sentir justifié par le fait que d’autres pays européens cherchent à adopter une politique à la manière du Rwanda. Crédit : Getty – Piscine

Le fait que la Grèce, le Danemark, l’Autriche, l’Italie et même l’Allemagne discutent ouvertement d’un projet d’adhésion à l’UE à la manière du Rwanda confirme la position dure du Premier ministre.

Rishi dispose désormais de quelques mois critiques pour faire adopter le plan rwandais dans ce pays.

S’il obtient le feu vert des tribunaux, il aura enfin la possibilité de détruire le modèle économique des méchants passeurs de clandestins.

L’absence d’alternative crédible pour les travaillistes, hormis le dénigrement cynique du gouvernement à chaque instant, n’a jamais été aussi évidente.

Rishi doit également se battre sur l’économie s’il veut redresser la fortune de son parti.

Son engagement selon lequel les Britanniques ne devraient pas être martelés par des politiques vertes en « hairshirt » est un bon début.

Et un accord commercial lucratif avec une Inde en pleine expansion constituerait un énorme bonus post-Brexit.

Mais les électeurs en difficulté doivent savoir bientôt comment il envisage de réduire les impôts et de remettre de l’argent dans leurs poches.

Bataille de misère

Le premier devoir d’un GOUVERNEMENT doit être la défense de sa population et de ses frontières.

Ainsi, l’avertissement selon lequel les avions de combat de la RAF auraient du mal à protéger le Royaume-Uni dans une guerre totale est vraiment effrayant.

Ces dernières années, Top Brass a privilégié un petit nombre d’avions à réaction coûteux et de haute technologie.

Mais le rapport des députés indique que le nombre d’avions de combat a été tellement réduit par des réductions que la Grande-Bretagne se retrouverait « dangereusement exposée ».

La guerre en Ukraine a réveillé l’Occident sur les dangers qui menacent toujours l’Europe.

Pourtant, notre flotte de chasseurs, autrefois fière, a été réduite des deux tiers et est plus petite que celle de la France, de l’Allemagne et de l’Italie.

Le très admiré secrétaire à la Défense sortant, Ben Wallace, a quitté ses fonctions avec un appel de ralliement en faveur d’une augmentation des dépenses de défense.

Il est impératif que son successeur Grant Shapps se batte pour chaque centime.

Ferr-air-o Rocher

C’EST une décision qui provoquera sûrement des débats houleux lors des réceptions des ambassadeurs à travers le pays.

Les supermarchés touchés par une avalanche de vols à l’étalage ont eu recours à des boîtes vides de chocolats Ferrero Rocher enveloppés d’or sur les étagères pour embobiner les voleurs.

Pour reprendre la célèbre publicité, pour les voleurs à l’étalage, il s’agit désormais de : « Monsieur, avec ces Rocher, vous nous déjouez vraiment ! »