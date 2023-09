Rishi Sunak fait face à une autre élection partielle après le maintien de la suspension de Chris Pincher

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Rishi Sunak pourrait faire face à une autre élection partielle après que l’ancien whip conservateur Chris Pincher ait vu sa suspension confirmée lundi par l’organisme de surveillance des normes du Parlement.

M. Pincher a perdu son appel contre une suspension de huit semaines après avoir peloté ivre deux hommes au Carlton Club de Londres l’année dernière.

Cela ouvre la voie à une élection partielle dans le siège de Tamworth de l’ancien whip en chef adjoint, puisqu’il semble presque certain de faire face à une pétition de révocation dans sa circonscription.

La commission des normes avait précédemment estimé que la conduite de M. Pincher était « profondément préjudiciable » et constituait un abus de pouvoir. La suspension dépasse le seuil de 10 jours qui pourrait déclencher une pétition de révocation à son siège.

La commission a confirmé les allégations selon lesquelles M. Pincher aurait touché deux hommes au club, scandale qui aurait précipité la chute de Boris Johnson.

M. Pincher a démissionné de son poste de whip en chef adjoint le 30 juin de l’année dernière à la suite d’allégations tâtonnantes. Il a admis qu’il s’était « embarrassé moi-même et d’autres personnes » en étant ivre, mais a nié les allégations de harcèlement sexuel.

Une série d’autres allégations d’inconduite, démenties par le député, ont ensuite fait surface dans la presse. L’ancien stratège n°10, Dominic Cummings, a affirmé que M. Johnson connaissait sa réputation et avait qualifié le député de « Pincer par son nom, pinceur par nature » avant de le nommer whip en chef adjoint.

La débâcle suscitée par les allégations contre M. Pincher a déclenché une querelle qui a contribué à mettre fin au mandat de Premier ministre de M. Johnson, après que sa gestion du scandale a déclenché une vague de frustration refoulée à l’égard de son leadership, déjà endommagé par Partygate.

Le scandale de Chris Pincher a contribué à la chute de Boris Johnson (Archives PA)

M. Pincher, élu pour la première fois au Parlement en 2010, aurait déclaré aux responsables nationaux et locaux du parti qu’il ne se représenterait pas. Il a été réélu à son siège de Tamworth dans le Staffordshire avec une majorité d’un peu plus de 19 000 voix en 2019. On pense que plusieurs députés conservateurs en exercice ont postulé pour devenir le nouveau candidat de la circonscription.

Lorsqu’on lui a demandé si M. Pincher devait démissionner, le porte-parole officiel de Rishi Sunak a répondu que c’était « une question pour lui en premier lieu ». Le responsable n°10 a clairement indiqué que le Premier ministre soutenait le travail du comité des normes et a également clairement souligné la nécessité de « professionnalisme et de responsabilité ».

La nouvelle d’une nouvelle course difficile pour le Premier ministre – alors qu’il tente de « réinitialiser » son poste de Premier ministre – survient alors qu’il apparaît que l’élection partielle dans le siège de Nadine Dorries dans le Mid Bedfordshire aura lieu le 12 ou le 19 octobre. Les conservateurs, qui disposent d’une majorité de 24 000 voix, espèrent tenir le coup en raison d’une répartition potentiellement égale des voix entre les travaillistes et les libéraux-démocrates.

Des inquiétudes étaient apparues quant au fait que M. Sunak pourrait reporter l’élection partielle pour éviter des conflits d’horaire avec la conférence des conservateurs – mais les libéraux-démocrates prévoyaient de déposer une motion cette semaine pour que le scrutin se tienne le plus rapidement possible.

Entre-temps, la date des élections partielles de révocation à Rutherglen et Hamilton West sera bientôt confirmée alors que le SNP soumettra une motion pour déclencher un vote – le scrutin devant avoir lieu le 5 octobre.

La lutte pour la circonscription, déclenchée par la violation des règles Covid par l’ancienne députée du SNP Margaret Ferrier, sera étroitement menée par le parti travailliste et le SNP.