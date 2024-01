Rishi Sunak fait face à un vote clé au Rwanda après la démission des vice-présidents conservateurs

Rishi Sunak est confronté à un vote crucial sur son projet de loi sur le Rwanda, après la démission de deux vice-présidents conservateurs et d’un assistant ministériel pour se rebeller sur cette question.

Mardi, Lee Anderson, Brendan Clarke-Smith et Jane Stevenson se sont retirés pour voter en faveur de changements qui, selon eux, renforceraient la législation.

Le numéro 10 est convaincu que le projet de loi dans son ensemble sera adopté plus tard, mais il se prépare à offrir des concessions.

Au moins quatre députés conservateurs – dont les anciens ministres Robert Jenrick et Suella Braverman – ont déclaré publiquement qu’ils étaient prêts à voter contre le projet de loi s’il n’était pas amélioré.

Mais on ne sait pas combien d’autres pourraient les rejoindre.

Le ministre des Migrations illégales, Michael Tomlinson, a déclaré à BBC Breakfast que la rébellion des conservateurs contre cette politique était le signe d’un « débat constructif et solide ».

M. Tomlinson a déclaré qu’il était “très désolé” que deux vice-présidents de parti et un secrétaire parlementaire particulier aient démissionné, mais que “chacun d’entre eux souhaite que cette politique fonctionne”.

Mardi, les amendements déposés au projet de loi – qui visaient à empêcher que le droit international soit utilisé pour bloquer l’expulsion d’une personne vers le Rwanda et à limiter sévèrement la capacité d’un individu à faire appel de son expulsion – ont été rejetés.

Mais ils ont quand même obtenu un soutien important de la part des conservateurs de haut rang, notamment de l’ancienne ministre de l’Intérieur, Mme Braverman, et de l’ancienne Première ministre Liz Truss.

M. Sunak a jusqu’à présent résisté aux demandes de ses détracteurs de la droite du parti – et s’il le faisait, cela pourrait risquer de perdre le soutien des députés plus centristes.

Cependant, dans le but d’apaiser certaines de ces critiques, la BBC croit comprendre que le gouvernement envisage une concession qui verrait la modification des directives officielles pour introduire une présomption selon laquelle les arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme bloquant les expulsions pourraient être ignorés.

Mardi soir, M. Sunak a connu sa plus grande rébellion depuis qu’il est devenu Premier ministre, lorsque 60 conservateurs ont défié le gouvernement de soutenir les modifications apportées au projet de loi présenté par les députés de droite du parti.

Mme Stevenson, secrétaire privée parlementaire au ministère des Affaires et du Commerce, a également confirmé qu’elle avait proposé sa démission après avoir voté pour les amendements rebelles.

Les travaillistes ont déclaré que ces démissions montraient que M. Sunak était “trop ​​faible pour diriger son parti et trop faible pour diriger le pays”.

“Ces démissions montrent que même les conservateurs de haut rang pensent que les conservateurs ont échoué et constituent une preuve supplémentaire du chaos total des conservateurs à cause de leur stratagème raté au Rwanda – et pourtant, ils continuent de faire payer aux contribuables un prix exorbitant”, a déclaré le coordinateur national de la campagne du parti, Pat. McFadden, a déclaré.