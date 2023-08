Rishi Sunak fait face à un nouveau conflit d’intérêts concernant les négociations commerciales avec l’Inde

Rishi Sunak est confronté à un nouveau conflit d’intérêts avant le sommet du G20 à New Delhi le mois prochain, suite à des affirmations selon lesquelles sa famille pourrait bénéficier financièrement d’un accord commercial post-Brexit qu’il négocie avec l’Inde.

Les députés et les experts commerciaux affirment que les plus hauts niveaux du gouvernement sont préoccupés par d’éventuels problèmes de « transparence » liés à la participation de son épouse Akshata Murty – d’une valeur de près de 500 millions de livres sterling – dans l’immense société internationale de services informatiques et de conseil Infosys, basée à Bangalore.

Les travaillistes et président du comité spécial des affaires et du commerce de la Chambre des communes ont appelé samedi soir Sunak à être plus ouvert sur les intérêts financiers de sa femme, étant donné qu’Infosys pourrait être l’un des principaux bénéficiaires de tout accord. Un éminent expert a déclaré qu’il devrait se retirer complètement des négociations commerciales.

Darren Jones, président travailliste du comité restreint des affaires et du commerce, a déclaré : « Comme le Premier ministre l’a récemment appris, il est important qu’il déclare correctement ses intérêts. J’attends de lui qu’il fasse de même en ce qui concerne l’accord commercial avec l’Inde.

Ces appels interviennent alors que l’ancienne secrétaire à la Culture Nadine Dorries, une critique virulente du Premier ministre, a finalement remis sa démission en tant que députée.

Sunak participera au sommet du G20 à New Delhi dans deux semaines et devrait discuter des négociations commerciales entre le Royaume-Uni et l’Inde lors d’une réunion bilatérale distincte avec le Premier ministre indien, Narendra Modi.

Le secrétaire au Commerce, Kemi Badenoch, est rentré d’Inde ce week-end après avoir eu des discussions intensives sur l’accord potentiel.

Infosys, qui a conclu des contrats avec le gouvernement britannique ainsi qu’avec de nombreuses entreprises britanniques, est connu pour vouloir améliorer l’accès à ce pays pour ses milliers de travailleurs contractuels en modifiant le régime des visas britannique.

Autoriser davantage de visas pour ses travailleurs dans des secteurs tels que l’informatique et l’intelligence artificielle est une exigence clé de l’Inde dans les négociations sur un accord de libre-échange. Le Royaume-Uni, pour sa part, cherche à réduire les droits de douane élevés sur les exportations vers l’Inde de produits tels que le whisky écossais et les voitures.

Le Observateur peut révéler que, telles sont les sensibilités concernant les négociations et l’implication de Sunak, que le ministère des Affaires étrangères (FCDO) a mis en garde le comité de Jones dans les termes les plus fermes contre un voyage en Inde cet automne pour examiner les questions autour d’un accord potentiel.

« Le gouvernement a informé le comité qu’il serait préférable de se rendre en Inde l’année prochaine plutôt que pendant des négociations commerciales sensibles », a déclaré Jones.

De plus, le FCDO a indiqué au comité qu’il ne sera pas en mesure d’aider à organiser des réunions entre les députés et des responsables et hommes d’affaires indiens. Au milieu des signes de tension entre les députés et le FCDO, la commission se réunira peu après le retour du Parlement la semaine prochaine pour discuter de l’opportunité d’aller de l’avant ou non.

La grande majorité de l’énorme richesse de Murty et des Sunak provient d’Infosys, l’entreprise technologique de sa famille, évaluée à environ 63 milliards de dollars (50 milliards de livres sterling) en mai.

La société a été cofondée par le père de Murty, Narayana Murthy, en 1981. L’année dernière, les compilateurs du Horaires du dimanche Rich List a estimé que la holding aurait dû produire environ 54 millions de livres sterling de dividendes pour augmenter les revenus de la famille Sunak au cours des sept années précédentes.

La dernière controverse survient après que le Premier ministre a été réprimandé la semaine dernière par l’organisme de surveillance des normes parlementaires pour avoir omis de déclarer correctement la participation distincte de son épouse dans une entreprise de garde d’enfants qui allait bénéficier de la nouvelle politique gouvernementale. L’organisme de surveillance a déclaré que Sunak avait enfreint le code de conduite du Parlement, mais qu’il l’avait fait par inadvertance.

Il fait désormais figurer la mention de l’entreprise de garde d’enfants au registre des intérêts ministériels.

Il ne rend toutefois pas publique la participation de 0,94% de son épouse dans Infosys dans le registre, bien que Downing Street ait insisté samedi soir pour qu’il la déclare de la manière appropriée aux autorités compétentes, qui ne l’exigent pas de le faire.

ignorer la promotion de la newsletter précédente Inscrivez-vous pour Première édition Newsletter quotidienne gratuite Notre e-mail du matin détaille les événements clés de la journée, vous expliquant ce qui se passe et pourquoi c’est important. ","newsletterId":"morning-briefing","successDescription":"We'll send you First Edition every weekday"}" clientOnly> Privacy Notice: Newsletters may contain info about charities, online ads, and content funded by outside parties. For more information see our Privacy Policy. We use Google reCaptcha to protect our website and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply. after newsletter promotion

Speaking to the Observer, Alan Manning, a professor of economics at the London School of Economics, who chaired the migration advisory committee to government from 2016 to 2020 said: “Software services are one of India’s biggest export sectors, and India will be looking for opportunities to grow them in their trade deals, including with the UK.

Trade deal with Indian could be a double-edged sword for Sunak Read more

“Often this means seeking more liberal immigration laws as these businesses are about moving people around the world. Indian IT companies, including Infosys, are already among the biggest users of the UK’s work visa system and will want to expand further. As the prime minister’s family may have a direct financial interest in any deal on immigration, he should recuse himself from this part of the negotiations to avoid any perception of conflict of interest.”

Shadow trade secretary Nick Thomas-Symonds said his party backed a trade deal with India “so it is important that he [the prime minister] est transparent sur tous les liens commerciaux pertinents et sur son rôle personnel dans les négociations ».

Un porte-parole du gouvernement a déclaré : « Le Premier ministre et le secrétaire au Commerce cherchent à conclure un accord commercial avec l’Inde dans le meilleur intérêt du Royaume-Uni – pour stimuler l’économie britannique, attirer des investissements au Royaume-Uni et créer des opportunités pour le peuple britannique. »

"Les intérêts du Premier ministre ont été déclarés conformément aux procédures normales."

Jonathan Portes, professeur d'économie et de politique publique au King's College de Londres, a déclaré qu'Infosys, aux côtés d'autres grands cabinets de conseil informatiques indiens tels que Tata, était depuis longtemps et de loin le plus grand utilisateur du système de visa de travail britannique dans le secteur privé.

« Infosys a demandé 2 500 visas rien qu'en 2019, principalement pour pouvoir faire appel à son personnel pour travailler sur d'importants contrats informatiques externalisés au Royaume-Uni. Ceci est assez différent des autres types d’immigration qualifiée, où un employeur basé au Royaume-Uni embauche une personne étrangère pour s’installer ici afin de pourvoir un poste vacant. Il s’agit d’un élément fondamental de leur modèle économique, et la libéralisation des règles en matière de visa est depuis longtemps une priorité pour Infosys et des sociétés similaires, qui ont bien sûr l’oreille du gouvernement indien lorsqu’il s’agit d’accords commerciaux.»

L'industrie informatique indienne affirme avoir besoin de visas d'entreprise rapides et à court terme pour les professionnels qualifiés dont elle a besoin pour travailler sur des projets au Royaume-Uni, où il y a une pénurie de travailleurs qualifiés.

L’année dernière, après une dispute au sujet de son statut fiscal de non-domiciliée, Murty a accepté de payer des impôts britanniques sur tous ses revenus à l’étranger, mais pas sur les revenus antidatés. En tant que résidente non domiciliée au Royaume-Uni, elle n’est pas tenue par la loi de payer des impôts britanniques sur ses revenus à l’étranger. Infosys était approché pour un commentaire.