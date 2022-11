Rishi Sunak fait face à la réaction des conservateurs face aux chiffres record de l’immigration

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak fait face à la réaction des députés conservateurs après que de nouveaux chiffres ont montré que la migration nette vers le Royaume-Uni a atteint un niveau record, avec 504 000 personnes de plus arrivant dans le pays que de départs au cours de l’année écoulée.

Des événements mondiaux « sans précédent », notamment la levée des blocages de Covid, la guerre en Ukraine et la répression sécuritaire chinoise à Hong Kong, ont fait monter en flèche les chiffres de l’immigration.

À 1,1 million, le nombre total d’arrivées au cours des 12 mois précédant juin était le plus élevé depuis la première collecte de statistiques en 1964 et dépassait de loin les 560 000 départs, malgré le fait que pour la première fois depuis 1991, plus de ressortissants de l’UE ont quitté le Royaume-Uni qu’ils n’y sont arrivés. .

Même après avoir autorisé les programmes humanitaires pour les Ukrainiens et les Afghans, les chiffres ont donné un poids supplémentaire à l’observation selon laquelle le Brexit n’a pas réduit la migration globale, comme l’espéraient de nombreux partisans de la campagne Leave.

Au lieu de cela, les chiffres suggèrent que le résultat du retrait de l’UE a été de modifier les schémas de migration vers le Royaume-Uni, les Européens partants étant remplacés par des ressortissants de pays comme l’Inde, le Nigeria et la Chine qui dominent les tableaux des visas de travail et d’études.

On pense que plus de 20 députés conservateurs ont signé une lettre à M. Sunak exigeant des mesures pour réduire le nombre global de migrations.

Organisée par Sir John Hayes – le président du Common Sense Group des conservateurs traditionalistes et un proche allié de la ministre de l’Intérieur Suella Braverman – la lettre appelle les ministres à mieux maîtriser le système des visas de travail et d’études, ainsi qu’à réprimer sur les traversées non autorisées de la Manche en bateau.

Les chiffres du ministère de l’Intérieur ont montré une augmentation de 87% à 381 459 du nombre de visas de travail délivrés sur une période de 12 mois, tandis que les visas pour étudier ont augmenté de 38% à 597 827. Les deux chiffres représentaient plus du double des niveaux d’avant le Brexit.

Sir John a déclaré que l’afflux de migrants exerçait une pression sur l’environnement, le logement et les infrastructures du Royaume-Uni et “déplaçait” les travailleurs locaux des emplois et de la formation.

“Le ministre de l’Intérieur a été très ouvert, honnête et direct sur la nécessité d’une action vigoureuse pour prendre le contrôle de nos frontières en ce qui concerne les petits bateaux”, a-t-il déclaré. L’indépendant. “Il y a un travail similaire à faire pour reprendre le contrôle des visas, qui, je pense, sont hors de contrôle maintenant.”

L’ampleur de l’immigration est allée à l’encontre d’une promesse du manifeste électoral conservateur de 2019 – approuvé par M. Sunak depuis son arrivée au 10 Downing Street – de réduire les chiffres globaux, a déclaré Hayes.

Nombre de demandeurs d’asile en attente d’une première décision (Office des statistiques nationales)

Répondant aux chiffres de l’ONS jeudi, Mme Braverman a déclaré que le nombre record de personnes arrivant au Royaume-Uni était “grâce à la générosité du peuple britannique” envers les Ukrainiens, les Afghans et les détenteurs de passeports BNO (ressortissants britanniques à l’étranger).

“Le public s’attend à juste titre à ce que nous contrôlions nos frontières et nous restons déterminés à réduire la migration au fil du temps conformément à notre engagement manifeste”, a déclaré la ministre de l’Intérieur, qui a déclaré en octobre à la conférence conservatrice que son ambition personnelle était de réduire la migration nette en dessous de 100 000.

“Ma priorité reste de lutter contre l’augmentation des passages à niveau dangereux et illégaux et d’arrêter l’abus de notre système.”

Downing Street a déclaré que M. Sunak restait déterminé à réduire la migration nette mais n’avait pas fixé “de délai précis” pour atteindre l’objectif. Le porte-parole officiel du Premier ministre a blâmé « certaines circonstances sans précédent et uniques » pour ces chiffres record.

Le directeur adjoint de l’ONS, Jay Lindop, a déclaré qu’un facteur important dans les chiffres était la migration des étudiants des pays non membres de l’UE, qui ne sont plus obligés de travailler à distance par les blocages de Covid.

On estime que 277 000 personnes sont arrivées au Royaume-Uni au cours de l’année écoulée, contre 143 000 l’année précédente.

Les chiffres ont également révélé un arriéré croissant dans le traitement des demandes d’asile, avec 117 400 personnes en attente d’une décision initiale, dont près de 80 000 attendent depuis plus de six mois.

La secrétaire d’État à l’Intérieur du Labour, Yvette Cooper, a déclaré que les statistiques révélaient “de graves problèmes de mauvaise gestion par les conservateurs des systèmes d’immigration et d’asile où ils ont complètement échoué à maîtriser”.

Les ministres n’ont pas réussi à s’attaquer aux gangs criminels qui organisent les traversées de la Manche et n’ont réussi à traiter les réclamations que de 2% des personnes arrivant dans de petits bateaux au cours de l’année dernière, a-t-elle déclaré.

“Les visas de travail ont également considérablement augmenté en raison des pénuries majeures de compétences au Royaume-Uni – mais les conservateurs ne prennent aucune mesure sérieuse pour remédier aux pénuries de compétences ici chez nous”, a déclaré Mme Cooper.

Maria Stephens, responsable des campagnes de l’association caritative Refugee Action, a déclaré que “les retards fulgurants dans le traitement des demandes d’asile détruisent des vies”.

Et Amnesty International a appelé à une “révision complète” du système d’asile et d’immigration, affirmant que le gouvernement devrait fournir des itinéraires sûrs aux personnes cherchant à se rendre en Grande-Bretagne.

Le directeur des droits des réfugiés et des migrants de l’organisation, Steve Valdez-Symonds, a déclaré : “Ces chiffres montrent que le système britannique de traitement des demandes d’asile reste en plein désarroi”.

Mais le leader conservateur du Brexiteer, Peter Bone, a défendu le bilan du gouvernement, racontant L’indépendant: « Le fait que nous accueillons des gens de Hong Kong, d’Afghanistan et surtout d’Ukraine est la bonne chose à faire.

« Le fait est que nous contrôlons nos frontières et que nous prenons les décisions, pas l’UE. Imaginez quels auraient été les chiffres si nous avions encore la libre circulation des personnes. C’est ce qu’était le Brexit – il n’a jamais été question de ne pas avoir d’immigration.

« Le nombre d’étudiants peut augmenter, mais la plupart d’entre eux retourneront dans leur pays d’origine. La priorité du gouvernement doit être d’arrêter la migration illégale par bateau à travers la Manche.