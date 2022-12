Rishi Sunak fait face à la réaction des conservateurs alors que les députés appellent à repenser la rémunération des infirmières

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Rishi Sunak fait face à une réaction croissante des députés conservateurs face aux grèves du NHS et au refus du gouvernement de changer de position sur la rémunération des infirmières.

Downing Street a déclaré qu’il n’était «pas prévu» de réexaminer l’offre d’augmentation de salaire de 4 à 5% pour les infirmières qui organisent leur plus grande grève de l’histoire du NHS.

Mais plusieurs conservateurs de premier plan – dont l’influent ex-président conservateur Sir Jake Berry, le médecin de l’hôpital du NHS Dan Poulter et le président du comité restreint de la santé Steve Brine – ont appelé à repenser.

Sir Jake a déclaré que l’offre salariale du gouvernement était “trop ​​​​faible”, tandis que le Dr Poulter a déclaré que les ministres devraient “améliorer l’offre actuelle sur la table”.

Cela fait suite à une intervention de l’ancien chef de l’organisme de révision des salaires du NHS, Jerry Cope, qui a déclaré que l’offre faite en février était “probablement obsolète” compte tenu de la flambée de l’inflation.

Soutenant l’appel de M. Cope pour un nouvel examen, M. Brine a déclaré à la BBC Monde à un programme : “Je pense que la solution est de protéger l’intégrité du processus, de revenir en arrière et de leur demander de regarder à nouveau.”

L’arrière-ban conservateur senior a ajouté: “Tout le monde doit le refroidir et je pense que le renvoyer à l’organisme de révision des salaires pour y jeter un coup d’œil serait une réponse sensée.”

Le Dr Poulter a dit Le gardien jeudi, il était juste que le gouvernement suive les organismes indépendants de révision des salaires en «temps normal».

Le député conservateur a ajouté: “Mais ce ne sont pas des temps normaux et l’inflation a considérablement érodé les salaires en termes réels depuis que les organes d’examen ont fait leurs recommandations plus tôt dans l’année.”

M. Berry, qui a quitté le gouvernement lorsque Liz Truss a été remplacée par M. Sunak, a suggéré qu’une descente était inévitable. “Je peux vous dire que je pense que 19% est trop élevé, et je peux vous dire que l’offre du gouvernement est trop basse”, a-t-il déclaré à Talk TV.

L’ex-ministre a ajouté: «Ils ont demandé 19%, le gouvernement en propose trois ou quatre ou quoi que ce soit, et ils vont se rencontrer quelque part au milieu. Nous devons trouver un moyen… d’atteindre ce point central, ce point d’accord tout de suite.

Infirmières sur une ligne de piquetage à Aintree (Peter Powell / PA) (fil de sonorisation)

La pression monte sur M. Sunak pour qu’il trouve un compromis sur les salaires, le dernier sondage Ipsos montrant que 52% des électeurs soutiennent les grèves des infirmières, avec seulement 27% contre.

Mais le n ° 10 et le secrétaire à la Santé, Steve Barclay, ne reculeraient pas jeudi, restant fermes dans leur position de refus d’engager des négociations salariales avec les syndicats infirmiers.

Interrogé sur l’idée que l’organisme de révision des salaires pourrait être invité à réexaminer l’offre à la lumière de l’inflation, le porte-parole officiel de M. Sunak a déclaré qu’il n’était “pas prévu” de revoir l’accord salarial des infirmières.

M. Barclay a déclaré que la demande d’augmentation de salaire de 19% – l’inflation RPI plus 5% – n’était “pas abordable compte tenu de la situation à laquelle l’économie est confrontée”.

Pressé de savoir s’il pourrait être disposé à discuter de la rémunération avec la MRC, M. Barclay a déclaré: “Nous avons clairement indiqué que nous avons un processus indépendant et c’est le processus que nous avons suivi.”

L’ancien chef de l’organisme de révision des salaires, M. Cope, a déclaré à BBC Radio 4 Aujourd’hui programme plus tôt jeudi que “le monde était un endroit assez différent” depuis le moment où l’offre a été faite en février. Il a déclaré qu’un autre examen “pourrait être une possibilité de solution à ce problème apparemment insoluble”.

Pat Cullen, dirigeante du syndicat Royal College of Nursing (RCN), a averti qu’il y avait une “forte possibilité” de nouvelles grèves d’infirmières en janvier à moins que le gouvernement ne change sa position intransigeante.

Le gouvernement est responsable de la grève «tragique» du NHS, selon le patron du syndicat des infirmières

La patronne de la RCN a suggéré qu’elle était disposée à faire des compromis sur les demandes d’augmentation de salaire si M. Barclay voulait seulement “entrer dans une pièce” et discuter du salaire.

“C’est un jour tragique pour les infirmières, un jour tragique pour les patients”, a-t-elle déclaré. “Et c’est tragique que ce gouvernement ait décidé de ne pas nous parler, de nous parler.”

Ailleurs, l’infirmière en chef pour l’Angleterre, Dame Ruth May, a rejoint les infirmières en grève sur la ligne de piquetage à l’hôpital St Thomas, dans le centre de Londres.

Dans une vidéo publiée sur Twitter, Dame Ruth a déclaré sur la ligne de piquetage qu’elle soutenait les infirmières en grève et a déclaré que les ministres devaient parvenir à une “résolution urgente” avec la MRC.

Interrogé sur le soutien du haut responsable au personnel en grève, le porte-parole officiel du Premier ministre a déclaré: «Elle ne travaille pas pour le gouvernement – ​​elle n’est pas ministre. De toute évidence, elle a son propre point de vue en tant qu’infirmière en chef.

Des piquets de grève ont été installés jeudi dans des dizaines d’hôpitaux dans le cadre du différend sur les salaires, car le service de santé est obligé de gérer un service de type jour férié dans de nombreuses régions.

L’infirmière du personnel de Liverpool, Kelly Hopkins, 46 ans, a déclaré: “J’ai des liens avec la banque alimentaire et il y a de plus en plus d’infirmières qui utilisent la banque alimentaire, ce qui n’est tout simplement pas acceptable … c’est juste fou.”

Selon le gouvernement, environ 70 000 rendez-vous, procédures et chirurgies seront perdus en Angleterre en raison de la grève des infirmières, les infirmières devant également partir le 20 décembre.