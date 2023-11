Rishi Sunak fait face à la guerre civile conservatrice alors qu’il retarde le limogeage de Suella Braverman | Suella Braverman

Rishi Sunak est confronté à une guerre civile au sein du parti conservateur concernant l’avenir du ministre de l’Intérieur, alors qu’il a résisté à son limogeage pour avoir déclaré que la police était partiale en autorisant une marche pro-palestinienne le jour de l’armistice.

Avant ce qui devrait être l’une des plus grandes journées de protestation de masse jamais organisées en Grande-Bretagne samedi, les alliés de Suella Braverman ont affirmé que plus de 50 députés conservateurs se battaient pour l’aider à conserver son poste.

Certains députés – issus de groupes conservateurs d’extrême droite appelés « les cinq familles » – accusent également le whip en chef, Simon Hart, d’avoir orchestré un complot visant à se débarrasser d’elle.

De l’autre côté, les députés conservateurs modérés sont furieux contre Braverman pour avoir attisé les tensions avant la manifestation pro-palestinienne, et font pression sur le numéro 10 et le whip en chef pour qu’ils la limogent, affirmant que l’inaction ressemble à de la faiblesse.

Sunak envisage l’avenir de Braverman en tant que ministre de l’Intérieur après avoir défié Downing Street en soumettant l’article controversé au Times sans apporter les modifications demandées.

Le ministre de l’Intérieur est resté silencieux depuis lors, mais a rencontré vendredi Sir Mark Rowley, le commissaire du Met, et a publié une déclaration de soutien à la police dans une tentative apparente de calmer la fureur et de rester en poste.

Une source proche de Braverman a déclaré : « Le commissaire a présenté son intention de continuer à travailler pour maintenir l’ordre public, garantir le respect de la loi et maintenir la sécurité des participants, des policiers et du grand public.

“La ministre de l’Intérieur a souligné son plein soutien à la police dans ce qui sera une situation complexe et difficile et s’est dite convaincue que toute criminalité sera traitée avec fermeté.”

Depuis que le Hamas a déclenché la guerre avec Israël le 7 octobre en tuant 1 400 personnes et en prenant environ 240 otages, une série de marches ont eu lieu à Londres et dans tout le Royaume-Uni rassemblant jusqu’à 100 000 manifestants. Les manifestants réclament un cessez-le-feu, les responsables palestiniens affirmant que plus de 10 000 personnes ont été tuées à Gaza. Les marches ont été largement pacifiques, mais quelques arrestations ont eu lieu pour incitation à la haine raciale.

Sunak a également déclaré que la police lui avait assuré qu’elle « prenait toutes les mesures nécessaires pour garantir que les services du Souvenir soient protégés contre toute manifestation ».

Il a ajouté : « C’est grâce à ceux qui se sont battus pour ce pays et pour la liberté que nous chérissons que ceux qui souhaitent manifester peuvent le faire, mais ils doivent le faire de manière respectueuse et pacifique. »

Le porte-parole du Premier ministre a déclaré vendredi qu’un « processus interne en cours » au sein du No 10 était en cours et qu’il n’y avait aucune mise à jour sur ce qui pourrait arriver à Braverman. Des sources de Whitehall ont suggéré que Sunak pourrait prendre la décision sur son avenir la semaine prochaine.

Cependant, les conservateurs modérés ont exprimé leur colère face au fait que Sunak n’ait pas agi de manière décisive contre le ministre de l’Intérieur, qui s’est également écarté de la politique gouvernementale ces dernières semaines en essayant d’interdire aux organisations caritatives de donner des tentes aux sans-abri et en qualifiant les manifestations pro-palestiniennes de « marches de la haine ».

Jeremy Hunt, le chancelier, a refusé d’exprimer sa confiance à Braverman vendredi, tout comme Robert Halfon, un ministre de haut rang, qui a déclaré que c’était une décision pour le n°10.

Au cours des deux derniers jours, les députés conservateurs d’un pays ont exprimé en privé leur mécontentement face au comportement de Braverman auprès du whip en chef, plusieurs sources affirmant qu’elles avaient rarement vu une telle colère au sein de l’aile modérée du parti.

Un ancien ministre centriste a déclaré qu’ils pensaient que Braverman serait démis de ses fonctions d’ici quelques semaines lors d’un remaniement – ​​à moins qu’elle ne démissionne d’abord. « En tant que parti, notre message sur l’immigration et la criminalité est fort, mais le messager est devenu toxique », ont-ils déclaré. “La seule question maintenant est de savoir si Suella décidera de démissionner en signe de protestation avant d’être limogée.”

De hauts députés du parti ont également critiqué les tentatives visant à bloquer les manifestations pro-palestiniennes le jour de l’armistice et le dimanche du Souvenir. David Davis, ancien secrétaire du Brexit et défenseur des libertés civiles, a déclaré : « Le Cénotaphe n’est pas un exercice de sentimentalité mais un souvenir et ce pour quoi ces guerres ont été menées – le droit de manifester, le droit à la liberté d’expression… J’ai l’habitude de le faire. les secrétaires à domicile se comportent avec un peu plus de sérieux. Ce n’est pas seulement un exercice de goût. C’est un exercice sur la nécessité du travail. Ils se comportent au-dessus de la mêlée du mieux qu’ils peuvent, car cela n’enflamme ni n’enflamme des choses qui pourraient se dérouler de manière parfaitement pacifique.

David Lidington, ancien vice-Premier ministre de facto et ancien député conservateur, a également mis en garde contre l’idée selon laquelle les ministres devraient pouvoir interdire les manifestations à l’avance. « Ceux, y compris certains de mes anciens collègues, qui soutiennent ou sous-entendent que les ministres devraient pouvoir interdire les manifestations pourraient se demander s’ils seraient heureux de voir de tels pouvoirs exercés par un gouvernement de gauche », a-t-il déclaré.

Pour défendre Braverman, un allié du ministre de l’Intérieur a déclaré qu’au moins 52 députés des « cinq familles » des groupes conservateurs d’extrême droite avaient promis de la soutenir si Downing Street tentait de la limoger pour avoir défié Sunak.

Une source proche de ce groupe a déclaré que deux des députés étaient salariés du gouvernement et menaçaient de démissionner si Braverman était limogé. Certains ont déclaré qu’ils écriraient des lettres à Sir Graham Brady pour appeler à un vote de censure à l’égard du Premier ministre si elle était démis de ses fonctions, a indiqué la source.

Les députés seraient particulièrement en colère contre Hart, qui, selon eux, tente de rassembler des soutiens pour que Braverman soit démis de ses fonctions.

Les députés font partie des membres du Groupe de recherche européen, du Groupe de recherche du Nord, des Nouveaux Conservateurs, du Common Sense Group et de No Turning Back, qui ont été contactés depuis qu’il est devenu évident que le poste de ministre de l’Intérieur était menacé jeudi.

Les groupes ont été contactés par WhatsApp, SMS et appels téléphoniques demandant aux députés s’ils étaient prêts à se manifester au cas où Sunak tenterait de limoger Braverman.

La source a déclaré que la référence aux « cinq familles » était une référence « sombre et comique » aux cinq familles qui auraient contrôlé la mafia aux États-Unis.

Un député a déclaré : « Beaucoup de gens sont mécontents de cela parce que Suella a fait valoir un très bon point sur le Met et le traitement des manifestants, et elle représente également ce que beaucoup de nos membres et électeurs disent et pensent réellement. La traquer serait intenable.

Le député a refusé de dire s’ils avaient discuté des mesures qu’ils pourraient prendre si elle était limogée ou renvoyée au-delà des protestations, mais a ajouté : « Cela ne s’arrêterait pas là. Nos collègues sont très mécontents de cette situation – notre voix doit être entendue au sein du gouvernement.»

Miriam Cates, une députée conservatrice d’arrière-ban, a déclaré à la BBC qu’elle pensait que les opinions de Braverman étaient « dominantes » et qu’une grande partie du public était d’accord avec elle, tandis que son collègue Danny Kruger a également défendu Braverman, en disant : « Les sympathisants terroristes défilent. [through] Londres appelle à la destruction de l’État juif pendant que la police reste à l’écoute – mais bon, concentrons-nous tous sur la version d’un article qui a été approuvée par le numéro 10. Les médias pourraient-ils, s’il vous plaît, se concentrer sur les choses qui comptent réellement ?

L’article de Braverman a été écrit en réponse à l’annonce faite mercredi par Rowley selon laquelle il n’avait aucune raison d’interdire la marche qui devait avoir lieu le jour de l’Armistice. Sunak avait précédemment exhorté la police à faire pleinement usage de la loi, suggérant qu’il ne pensait pas que la marche « irrespectueuse » devait avoir lieu, mais il a finalement accepté la décision opérationnelle de Rowley.

Vendredi, le Met a déclaré que le maintien de l’ordre pendant le week-end du Souvenir serait « bien plus important et complexe que ce que nous avons fait auparavant » et que les agents s’appuieraient sur « un ensemble étendu de pouvoirs pour empêcher toute perturbation, quelle qu’elle soit », avec des contrôles stricts mis en place. sur les mouvements des manifestants.

Ben Jamal, directeur de la Campagne de solidarité avec la Palestine (PSC), l’un des principaux organisateurs de la marche, a déclaré qu’il croyait savoir que des gens viendraient de tout le Royaume-Uni pour marcher samedi depuis Park Lane vers l’ambassade américaine dans le sud-ouest de Londres.

Sur une scène installée près de l’endroit où Nine Elms devient Battersea Park Road, des discours seront prononcés par l’ancien leader travailliste Jeremy Corbyn, les acteurs Juliet Stevenson et Maxine Peake, et le chef de la mission palestinienne au Royaume-Uni, Husam Zomlot, entre autres. .

“Nous pensons que cela va être énorme”, a déclaré Jamal. Dans un communiqué publié à la veille de la marche, le PSC a déclaré : « Plus de 500 000 personnes devraient converger vers Londres, ce qui en fera l’une des plus grandes marches politiques de l’histoire britannique. »