Rishi Sunak fait face à la fureur de l’industrie hôtelière à cause d’une séance photo ringarde de Gordon Ramsay

Rishi Sunak a été qualifié de « sourd au ton » après avoir posé avec le célèbre chef Gordon Ramsay lors d’une séance photo au fromage où ils ont discuté des « défis » auxquels l’industrie est confrontée pendant la pandémie.

Le chancelier a fait face à la fureur de personnes travaillant dans des pubs, des bars et des restaurants lors de sa conversation en ligne avec la star multimillionnaire de F-Word, qui a licencié environ 500 employés l’année dernière plutôt que de les congédier.

L’hôtellerie est l’un des secteurs de l’économie les plus durement touchés depuis mars dernier, avec des verrouillages répétés et des restrictions à l’ouverture à d’autres moments.

M. Sunak a posé un tweet dans lequel les deux hommes ont discuté « des défis auxquels l’hospitalité est confrontée et comment il a lancé une émission de télévision en lock-out ».

Mais cela a provoqué l’effondrement de Twitter, les utilisateurs se demandant comment M. Ramsay pouvait parler avec autorité de l’impact sur les petites entreprises.

« À venir – Rishi parle à (pilote de course de F1) Lewis Hamilton des problèmes auxquels sont confrontés les gens ordinaires travaillant dans l’industrie des transports », a écrit un wag.

Le chef basé à Londres, Kerstin Rodgers, a écrit: « C’est vraiment sourd. Interviewer des pigistes travaillant dans l’hôtellerie, des petits restaurateurs, des chefs et des foh (devant la maison). Pourquoi es-tu obsédé par la célébrité?

Le chancelier a par la suite publié une série de photos de la discussion sur la chaîne officielle Flickr du gouvernement.

Les restaurants de M. Ramsay à Londres comprennent Petrus, The Savoy Grill, Bread Street Kitchen et Heddon Street Kitchen.

Il dirige également des restaurants à Las Vegas, Baltimore et Atlantic City dans le New Jersey. Comme ces villes sont fermées et que tous les restaurants sont fermés, on pense que le personnel a reçu des avis de résiliation similaires.

Restaurant phare du chef à Londres, le restaurant Gordon Ramsay à Chelsea, a trois étoiles Michelin.

Il a licencié plus de 500 membres de son personnel après avoir temporairement fermé ses restaurants londoniens en raison de la pandémie de coronavirus en mars dernier.

Les chefs, serveurs et autres membres du personnel ont été convoqués à une réunion et ont dit que leurs contrats étaient en voie de résiliation.

Chaque membre du personnel a ensuite reçu un e-mail leur disant qu’ils seraient payés jusqu’au 17 avril – mais aucune garantie qu’ils retrouveraient leur emploi lorsque les restaurants rouvriraient.

Le chef, qui a une fortune personnelle estimée à plus de 140 millions de livres sterling, a licencié son personnel juste un jour après leur avoir rendu hommage dans une publication Instagram.

Annonçant la fermeture de ses 12 restaurants, il a écrit: « Un immense amour et merci à notre incroyable personnel dans les restaurants pour leur passion et leur soutien. »

MailOnline a vu l’un des e-mails envoyés au personnel les informant qu’ils n’étaient plus nécessaires.

Il se lisait: «Je vous écris pour confirmer que vous avez été avisé que votre contrat de travail sera résilié et que vous recevrez un préavis de quatre semaines. Vous serez mis en congé de jardin pour la durée de votre préavis.

«Votre P45, votre solde de vacances et toutes les autres sommes dues vous seront transmis en temps voulu.

L’e-mail poursuit en disant qu’en cette période difficile, une assistance est disponible via le programme d’assistance de l’entreprise.

Choquant: Gordon Ramsay a révélé qu’il avait dû annuler plus de 22000 réservations pour ses restaurants en décembre avant que l’Angleterre ne soit plongée dans son troisième verrouillage (photo du Graham Norton Show)

Bientôt: Gordon a également parlé de sa nouvelle émission de quiz de la BBC, Bank Balance, révélant que la série avait été développée lors du dernier verrouillage.

Hier soir, le chef a révélé qu’il avait dû annuler plus de 22000 réservations pour ses restaurants en décembre avant que l’Angleterre ne soit plongée dans son troisième verrouillage.

Il a déclaré que l’effet de Covid sur l’industrie hôtelière était « dévastateur », mais il reste optimiste que son entreprise pourrait rouvrir d’ici Pâques.

S’exprimant lors du Graham Norton Show, M. Ramsay a déclaré qu’il prévoyait d’ouvrir encore plus de restaurants lorsque le verrouillage serait facilité, à la suite d’informations selon lesquelles le gouvernement prévoyait d’autoriser la réouverture des pubs et des restaurants en mai.

Il a admis que des milliers de réservations dans son entreprise avaient été supprimées lorsque les restrictions de niveau 3 en décembre ont contraint de nombreux restaurants à fermer quelques semaines seulement après la réouverture après le deuxième verrouillage.

Des semaines plus tard, le gouvernement a placé tout le pays en lock-out, sans date fixe quant à la réouverture des pubs et des restaurants.

Il a déclaré à Graham: « C’est dévastateur. Quand vous pensez rompre le pain et vous amuser avec vos amis et votre famille, c’est tragique de ne pas avoir ça.

La star de Hell’s Kitchen a ajouté: « Lorsque nous avons rouvert en juillet dernier, l’atmosphère était monumentale et électrisante, nous n’avions même pas besoin de musique, donc être fermé était difficile.

«En décembre, notre mois le plus important, nous avons annulé 22 000 réservations, mais j’ai toujours été optimiste.

« C’est difficile, mais nous en sortirons – nous avons recréé, re-développé et recherché de nouvelles idées, donc lorsque nous sortirons de ce verrouillage, nous ouvrirons de nouveaux restaurants. Nous espérons que nous rouvrirons à Pâques. Ce serait un rêve.

Gordon a également parlé à Graham de sa nouvelle émission de quiz de la BBC, Bank Balance, révélant que la série avait été développée lors du dernier verrouillage.