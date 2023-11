Rishi Sunak fait face à des pressions pour licencier son ministre suite à ses remarques sur le rassemblement en Palestine

Londres:

Le poste de la ministre britannique de l’Intérieur, Suella Braverman, était en jeu jeudi après qu’elle ait critiqué le maintien de l’ordre lors des manifestations pro-palestiniennes dans des commentaires tenus sans l’approbation du Premier ministre Rishi Sunak.

Sunak fait face à des appels de plus en plus nombreux à limoger Braverman après avoir suggéré aux officiers de « jouer aux favoris » lors des manifestations et affirmé qu’ils avaient largement ignoré les « foules pro-palestiniennes » lors des récentes manifestations contre la guerre entre Israël et le Hamas.

Ces commentaires, considérés comme de la viande rouge pour l’aile droite du parti conservateur au pouvoir, interviennent après qu’elle ait qualifié les rassemblements appelant à un cessez-le-feu à Gaza de « marches de la haine », quelques jours après avoir affirmé que certaines personnes étaient sans abri comme un « choix de vie ».

Downing Street a insisté sur le fait qu’elle avait pleinement confiance en Braverman, mais a déclaré qu’elle enquêtait sur la manière dont ses commentaires dans un article d’opinion du Times avaient été publiés sans son consentement, comme l’exige le code ministériel.

“Le contenu n’était pas d’accord avec le numéro 10”, a déclaré aux journalistes un porte-parole de Sunak, faisant référence au bureau du Premier ministre de Downing Street.

Selon des sources proches du dossier, le discours a été envoyé au bureau de Sunak, qui a demandé des modifications qui n’ont pas été apportées.

Les propos de Braverman ont intensifié les spéculations selon lesquelles elle se positionnerait pour une future course à la direction des conservateurs ou qu’il s’agirait d’un stratagème délibéré du parti de Sunak pour attirer la droite avant les prochaines élections générales.

Sunak a qualifié une marche pro-palestinienne prévue à Londres samedi – le jour de l’Armistice, lorsque la Grande-Bretagne rend hommage à ses morts à la guerre – de « provocatrice et irrespectueuse » et a suggéré à la police métropolitaine de Londres de l’interdire.

La police a déclaré que la marche ne répondait pas aux critères légaux pour demander un ordre du gouvernement pour l’arrêter.

Cinglant

Les tensions entre la Met Police de Londres et Sunak ont ​​semblé s’atténuer mercredi après une réunion d’urgence au cours de laquelle le chef de la police, Mark Rowley, a confirmé que la marche n’entrerait pas en conflit avec les événements de commémoration des morts de guerre du pays.

Mais l’article de Braverman était cinglant à l’égard du maintien de l’ordre du Met.

“Les manifestants de droite et nationalistes qui se livrent à des agressions se heurtent à juste titre à une réponse sévère, mais les foules pro-palestiniennes affichant un comportement presque identique sont largement ignorées, même lorsqu’elles enfreignent clairement la loi”, a-t-elle écrit.

La Braverman au franc-parler a ajouté qu’elle ne pensait pas que les manifestations étaient “un simple appel à l’aide pour Gaza”, mais plutôt une “affirmation de la primauté de certains groupes – en particulier les islamistes”.

Tom Winsor, ancien chef de la surveillance de la police, a déclaré que l’affirmation du ministre de l’Intérieur selon laquelle la police était plus douce envers les groupes de gauche allait trop loin et était contraire au principe de l’indépendance de la police.

« Franchit la ligne »

“En faisant pression sur le commissaire du Met de cette manière, je pense que cela dépasse les limites”, a déclaré Winsor à la radio BBC.

Les députés de l’opposition ont appelé Sunak à remplacer immédiatement Braverman, mais une porte-parole du Premier ministre a déclaré aux journalistes qu’il n’y avait pas de « calendrier » pour l’enquête.

Le leader du principal parti travailliste d’opposition, Keir Starmer, a déclaré que Braverman était “hors de contrôle” et que Sunak était “trop ​​​​faible pour faire quoi que ce soit à ce sujet”.

Londres a été le théâtre de grandes manifestations quatre week-ends consécutifs depuis les attaques du Hamas dans le sud d’Israël le 7 octobre, qui, selon Israël, ont fait 1 400 morts, pour la plupart des civils. Ils ont également pris 240 otages.

Depuis lors, Israël a bombardé sans relâche Gaza et envoyé des troupes terrestres. Le ministère de la Santé du territoire palestinien, dirigé par le Hamas, affirme que plus de 10 000 personnes ont été tuées.

La police du Met a procédé à près de 200 arrestations depuis les attaques du Hamas, soit pour crimes de haine, soit pour incidents liés aux manifestations, tandis que les cas d’antisémitisme se sont multipliés.

Le penchant de Braverman pour attiser les guerres culturelles pourrait s’avérer utile aux conservateurs alors qu’ils tentent de combler les énormes déficits du parti travailliste dans les sondages d’opinion avant les élections qui doivent avoir lieu d’ici janvier 2025.

Braverman, dont les parents d’origine indienne ont émigré en Grande-Bretagne dans les années 1960, a récemment décrit le multiculturalisme comme un « dogme erroné ».

Elle a attaqué la Convention des Nations Unies sur les réfugiés et a averti que la Grande-Bretagne était confrontée à un « ouragan » d’immigration, et a un jour qualifié les libéraux de « wokerati mangeurs de tofu ».

(À l’exception du titre, cette histoire n’a pas été éditée par le personnel de NDTV et est publiée à partir d’un flux syndiqué.)