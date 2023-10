RISHI Sunak fait face à des pressions pour accélérer la construction de nouvelles maisons afin de reconquérir les jeunes électeurs, affirment les hauts conservateurs.

Le Premier ministre est invité à réformer les lois sur l’urbanisme après que les travaillistes se sont engagés à construire 1,5 million de nouveaux logements dans les cinq ans suivant leur arrivée au pouvoir.

Rishi Sunak fait face à des pressions pour accélérer la construction de nouvelles maisons afin de reconquérir les jeunes électeurs, selon les hauts conservateurs Crédit : Tom Bowles

Cet appel fait partie des quatorze nouvelles propositions lancées par le groupe de réflexion Policy Exchange avant le discours du roi pour aider à stimuler l’économie et à réduire la criminalité.

L’ancien ministre du Cabinet, Sir Brandon Lewis, a déclaré que les plans présentés dans le rapport « accéléreraient la livraison de logements et d’infrastructures indispensables de manière matérielle ».

Il a ajouté : « L’adoption de cette mesure permettrait au gouvernement de reprendre les devants lorsqu’il s’agira peut-être du défi de politique publique le plus important auquel notre pays soit confronté aujourd’hui. »

Le logement devrait être un champ de bataille clé lors des prochaines élections après que le gouvernement ait édulcoré l’année dernière son projet de construire 300 000 nouveaux logements par an.

Le gouvernement a décidé de supprimer les objectifs imposés à l’échelle nationale sous la pression des députés d’arrière-ban.

Mais Sir Keir Starmer a placé le logement au centre de son discours de conférence, affirmant qu’il ne voulait pas faire obstacle à la construction de nouvelles maisons dans les zones locales.

Il s’est également qualifié de « YIMBY » – Yes In My BackYard – voulant passer au bulldozer les restrictions d’urbanisme locales et même annuler les blocages de développements de ses députés.

Parallèlement, Sir Simon Clarke a également soutenu les propositions visant à réformer les règles de planification des réseaux électriques afin d’accélérer la construction des infrastructures de réseau.

Le numéro 10 a également été invité à envisager de passer du modèle de plafonnement des prix de l’énergie à un plafond plus ciblé pour les clients les plus vulnérables.

La députée conservatrice Miriam Cates a également déclaré que les parents doivent avoir un « droit absolu » de savoir ce que l’on enseigne à leurs enfants dans les écoles.

Elle ajoute qu’ils doivent avoir le droit de demander une ordonnance du tribunal pour empêcher les écoles d’enseigner « du matériel inapproprié ou politisé ».

Elle a déclaré : « Aucun enfant ne devrait connaître une transition sociale dans le dos de ses parents. »

Le dossier appelle également à de nouvelles peines minimales de prison pour les voleurs à l’étalage et les cambrioleurs prolifiques, ce qui renforcerait la dissuasion et aurait un impact direct sur la réduction de la criminalité.