Rishi Sunak fait face à des grillades de la part des députés sur 5 promesses – le Premier ministre peut-il se vanter de progrès ?

Rishi Sunak subira des pressions pour montrer des progrès sur les cinq promesses qu’il a faites au début de l’année lorsqu’il sera grillé par des députés de haut rang du comité de liaison mardi après-midi.

Aujourd’hui marque exactement six mois depuis que le Premier ministre a dévoilé ses cinq grandes promesses à l’électorat. « Pas de trucs, pas d’ambiguïté », a-t-il déclaré en janvier. « Soit nous livrons pour vous, soit nous ne le faisons pas. »

M. Sunak a été critiqué par les travaillistes pour avoir proposé des objectifs « si faciles qu’il serait difficile de ne pas les atteindre » – mais l’économie chancelante et les revers des tribunaux en matière d’asile ont sérieusement mis ses ambitions en doute.

Arrivé au n ° 10 sur une vague d’optimisme prudent de la part de députés conservateurs épuisés, espérant que M. Sunak mènerait une reprise économique, le Premier ministre a promis de réduire de moitié l’inflation, de développer l’économie et de réduire la dette nationale.

Le plus important – l’inflation par rapport au taux de 10,1% auquel il se situait en janvier – semble de plus en plus incertain, le taux étant bloqué à 8,7%.

M. Sunak a également promis de réduire les listes d’attente du NHS et « d’arrêter les bateaux ». Mais les listes d’attente sont passées de 7,2 millions à 7,4 millions depuis janvier. Et contrecarrer les traversées illégales de la Manche semble encore plus difficile après que la Haute Cour a rejeté le projet d’envoyer des demandeurs d’asile au Rwanda.

M. Sunak subit une pression croissante de la part de ses propres députés d’arrière-ban en matière d’immigration – le vice-président Lee Anderson soutenant une campagne de répression contre les travailleurs sociaux étrangers et les visas étudiants.

Un haut conservateur a dit L’indépendant il y avait « angoisse et irritation » au sein du parti suite à la décision rwandaise, avec des députés de plus en plus sombres après les chances d’avoir des progrès constants à offrir aux électeurs à l’approche des élections générales de 2024.

La popularité du Premier ministre parmi les membres conservateurs semble également avoir pris un coup ces derniers temps. ConservateurAccueilLa dernière enquête de M. Sunak montre que M. Sunak est négatif, avec un soutien de -2,7%, contre 21% de soutien positif en mai. C’est le plus bas niveau de soutien populaire depuis qu’il est devenu Premier ministre.

Les cinq promesses de Sunak semblent maintenant remises en question (via Reuters)

Harriett Baldwin, du comité du Trésor, dirigera l’interrogatoire aujourd’hui sur la pression sur le niveau de vie alors que le Premier ministre subit une pression continue sur la flambée des coûts.

Cinq députés se concentreront sur les services publics, avec des questions attendues sur le NHS ainsi que sur la justice, les systèmes éducatifs et l’environnement.

M. Sunak sera confronté à des questions sur la stratégie net zéro de Philip Dunne – le président conservateur du comité d’audit environnemental – après la démission choc de Lord Zac Goldsmith, qui a accusé le Premier ministre d’être « tout simplement indifférent » à la crise climatique.

Boris Johnson devrait également causer des maux de tête à M. Sunak. Le député travailliste senior Sir Chris Bryant est sur le point de poser des questions sur les normes et les honneurs de démission, après que les alliés de M. Johnson ont été fustigés pour leurs attaques contre l’enquête des Communes à Partygate.

Le comité de liaison d’aujourd’hui sera présidé par Sir Bernard Jenkin, le député conservateur qui siège également au comité des privilèges attaqué par les fidèles de l’ancien Premier ministre.

L’Ukraine et les questions de sécurité seront également au programme, avec des interrogatoires de la chef du comité des affaires intérieures, Dame Diana Johnson, et de la chef du comité des affaires étrangères, Alicia Kearns. Les audiences durent généralement environ 90 minutes.