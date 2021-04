RISHI Sunak fait face à des appels de l’industrie du voyage pour supprimer la taxe sur les tests Covid avant le retour des vacances à l’étranger.

Le chancelier est sous pression pour baisser les frais de TVA sur les tests PCR, qui peuvent coûter environ 120 £ chacun.

🔵 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Le chef des compagnies aériennes Willie Walsh souhaite que tous les tests de coronavirus soient exempts de TVA.

Il a déclaré: «Le gouvernement ne devrait pas prendre une prime de 20% sur ce qui est devenu un service essentiel. Et la TVA sur les tests est un obstacle inutile aux déplacements mêmes que cette initiative tente de faciliter. »

Les compagnies aériennes veulent que les voyageurs des pays à faible risque soient autorisés à passer des tests de flux latéral qui sont moins chers et plus rapides.

Walsh a déclaré: «Les tests PCR sont coûteux, peu pratiques et rares dans certaines destinations. Des études montrent que les meilleurs tests rapides pourraient fournir des niveaux de précision similaires et mettre le coût du voyage à la portée de beaucoup plus de personnes. »

Le président de British Airways, Sean Doyle, a déclaré que le gouvernement devait être «plus ambitieux» pour remettre Global Britain sur les rails – permettre aux vacances de reprendre et aux familles de se réunir.

Le consultant en voyages Paul Charles, de The PC Agency, a déclaré: «Le secteur du voyage a besoin de tout le soutien qu’il peut obtenir dès maintenant et la suppression totale de la TVA sur les tests Covid est logique et à court terme.

Le secteur aéronautique souhaite une enquête sur les coûts appelant l’Autorité de la concurrence et des marchés à lancer une enquête.

Cette décision fait suite au secrétaire aux Transports, Grant Shapps, qui a déclaré qu’il souhaitait réprimer tout «profit» des entreprises de test.

Les ministres ont mis en place un système de feux de signalisation classant les pays dans un cadre qui comprend une période d’isolement de dix jours et deux tests dans les pays orange et rouge.