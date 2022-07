Rishi Sunak fait demi-tour pour réduire la TVA sur les factures d’énergie dans la crise du coût de la vie

Rishi Sunak a promis de supprimer temporairement la TVA sur les factures de carburant domestique s’il devenait Premier ministre, bien qu’il se soit opposé à cette décision pendant des mois alors qu’il était chancelier.

Les travaillistes demandent depuis longtemps la levée de la taxe alors que la crise du coût de la vie frappe des millions de familles. Mais M. Sunak a voté contre cette décision en janvier et, en février, a déclaré à la Chambre des communes que cela “bénéficierait de manière disproportionnée aux ménages les plus riches”.

Il a déclaré plus tard qu’il serait “idiot” d’offrir une aide supplémentaire pour les factures avant une décision de l’Ofgem sur le plafonnement des prix de l’énergie en octobre.

Le demi-tour de M. Sunak – d’une valeur de 160 £ par an pour le ménage moyen pour un coût de 4,3 milliards de £ pour le Trésor – est une tentative de contrer l’appel de la rivale du leadership conservateur Liz Truss, dont le paquet de 30 milliards de £ de promesses de réductions d’impôts a aidé elle s’est forgé une avance considérable dans les sondages auprès des membres du parti.

Elle a dénoncé la hausse de l’assurance nationale de M. Sunak comme “moralement répréhensible” hier soir dans les premiers instants du débat abandonné sur TalkTV.

Le porte-parole du Trésor travailliste, Pat McFadden, a déclaré que M. Sunak, qui avait également adopté la taxe sur les bénéfices exceptionnels du Labour sur les sociétés énergétiques après des mois d’opposition, semblait une fois de plus “agir comme sa propre unité de réfutation personnelle”.

Pendant ce temps, un deuxième élément du “plan d’hiver” de l’ancienne chancelière a été critiqué par la secrétaire au travail et aux retraites, Therese Coffey.

M. Sunak a déclaré qu’il encouragerait davantage de personnes à renoncer aux prestations en doublant de 9 à 18 le nombre d’heures que les demandeurs doivent travailler pour éviter l’obligation de rechercher un emploi à temps plein.

Mais Mme Coffey, partisane de la candidature à la direction de Truss, a déclaré que son département avait espéré augmenter le seuil à 12 heures plus tôt cette année, mais “malheureusement, a été bloqué par la chancelière”.

L’ancien chancelier a annoncé plus tôt cette année une subvention de 400 £ pour tous les ménages – et jusqu’à 1 200 £ pour les plus vulnérables – pour aider à payer les factures d’énergie, après que le régulateur Ofgem a augmenté le plafond de prix d’une maison moyenne de 700 £ à environ 2 200 £.

Maintenant, on craint que le plafond ne monte jusqu’à 3 250 £ lorsqu’il sera recalculé par le régulateur cet automne.

Le directeur général du géant de l’énergie E.ON, Michael Lewis, a appelé celui qui deviendra Premier ministre à intervenir pour aider les ménages les plus pauvres avec leurs factures, avertissant que l’argent serait mieux ciblé sur les demandeurs d’aide sociale que par le biais de la fiscalité générale.

“Nous nous attendons à ce que les factures soient supérieures à 3 000 £, jusqu’à 3 200 £ lors du prochain plafond de prix en octobre”, a déclaré M. Lewis. Nouvelles de la chaîne 4. « Ce dont nous avons besoin, c’est d’une plus grande intervention gouvernementale pour compenser cette augmentation des prix de gros.

« Le genre d’augmentations que nous voyons maintenant est sans précédent dans mes 30 ans dans l’industrie de l’énergie, je n’ai jamais rien vu de tel. Et je pense que nous allons devoir voir davantage d’interventions gouvernementales pour aider les clients à traverser ce pic extraordinaire des prix de gros

« Ce qu’il nous faut, c’est de l’aide pour les personnes les plus pauvres de notre société. Cela signifie qu’il doit être axé sur les personnes qui ont du mal à payer. L’intervention qu’ils ont annoncée plus tôt, à savoir un paiement pour les personnes en crédit universel, est probablement une meilleure façon de le faire.

M. Sunak a déclaré que son congé de TVA de 12 mois dépendrait de la levée par Ofgem du plafond des prix au-dessus de 3 000 £ par an et entrerait en vigueur le 1er octobre dans ce cas.

“Il est essentiel de lutter contre l’inflation et d’apporter aux gens le soutien dont ils ont besoin pour faire face au coût de la vie”, a déclaré l’ancien chancelier. “C’est pourquoi, le plafond des prix devant dépasser 3 000 £ en octobre, je vais immédiatement supprimer la TVA sur les factures d’énergie domestique de chacun pour l’année prochaine, ce qui permettra au ménage moyen d’économiser 160 £.

«Cette réduction d’impôt temporaire et ciblée apportera aux gens le soutien dont ils ont besoin tout en luttant – de manière critique – contre les pressions sur les prix.

«En tant que chancelier, j’ai réduit de 400 £ la facture d’énergie de tout le monde et j’ai apporté une aide de 1 200 £ aux ménages les plus vulnérables. Cette réduction supplémentaire de la TVA aidera à faire face à l’urgence actuelle.

Mais M. McFadden a déclaré: «Le vrai Rishi Sunak, s’il vous plaît, se lèvera-t-il? Une fois de plus, il agit comme sa propre unité de réfutation personnelle – attaquant une politique pendant des mois puis l’adoptant.

« Non content de jouer au hokey cokey avec nos impôts en tant que chancelier, il a conçu une piètre imitation de l’impôt exceptionnel que le travail réclamait, et maintenant il veut réduire la TVA sur les factures d’énergie.

« C’est comme s’il se forçait à faire des reprises douteuses d’un groupe qu’il insiste sur le fait qu’il a toujours détesté.

“Ce n’est qu’un autre exemple du parti conservateur qui essaie de s’accrocher malgré 12 ans d’échec continu, alors qu’en vérité, il manque de temps et d’idées.”

M. Sunak a déclaré qu’il envisagerait également de nouvelles incitations pour aider les travailleurs âgés à retourner sur le marché du travail, afin de contrer la soi-disant «grande démission» à la suite de la pandémie de Covid.

Et il a déclaré qu’il chercherait à réduire le chaos du trafic observé à Douvres ces dernières semaines en travaillant avec les plus grands importateurs du Royaume-Uni pour développer le commerce avec les ports néerlandais et danois.

La porte-parole libérale démocrate du Trésor, Sarah Olney, a déclaré: «Cela ressemble à une autre escroquerie Sunak. Ses hausses d’impôts à elles seules ont coûté aux familles quatre fois plus que ce plan mesquin ne leur permettrait jamais d’économiser.

“C’est la preuve que Sunak et Truss sont déconnectés et à court d’idées. Tout ce qu’ils peuvent proposer, ce sont des politiques à moitié cuites qui ne sauveront pas les gens de l’augmentation franchement effrayante des factures d’énergie cet hiver.