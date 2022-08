Rishi Sunak fait allusion à d’importantes réductions d’impôts alors qu’il traîne Liz Truss de plus de 30 points dans la course pour être le prochain PM

Hier soir, RISHI Sunak a jeté de la viande rouge sur les réductions d’impôts aux membres conservateurs alors qu’un sondage le montrait derrière Liz Truss de plus de 30 points dans la course pour être le prochain Premier ministre.

Malgré les protestations contre les coupes pendant des semaines, M. Sunak a laissé entendre qu’il pourrait réduire ou même abolir l’impôt sur les successions lors d’une fête à Cardiff.

Il s’est également engagé à lier les négociations sur un nouvel accord commercial et les paiements d’aide internationale à la réduction de l’immigration illégale.

M. Sunak a déclaré que la réduction de l’aide aux pays qui refusent de reprendre leurs demandeurs d’asile déboutés devrait être inscrite dans les accords commerciaux post-Brexit.

Lors d’une fouille chez Mme Truss, qui a déjà signé des dizaines d’accords de ce type, il a déclaré: “Nous oublions légèrement de dire pouvez-vous reprendre vos demandeurs d’asile déboutés.”

Il a déclaré qu’il était temps d’être plus “courageux et plus conservateur” sur la réforme de l’aide sociale et a juré “d’être dur” sur les aides car il y avait plus de postes vacants que de personnes demandant des allocations.

La quatrième campagne électorale est survenue alors qu’un deuxième sondage soulignait la tête de Mme Truss pour le poste le plus élevé parmi les membres du parti conservateur.

Après avoir obtenu une avance de 34 points de pourcentage dans un sondage YouGov, une enquête de ConservativeHome lui a donné 32 points d’avance.

M. Truss a rejeté les affirmations selon lesquelles elle était “flaky” lors de la réunion d’hier soir à la suite d’un revirement politique sur les salaires publics et de son passé pro-UE et Lib Dem.

Elle a dit: “Je change d’avis mais les principes restent les mêmes.”

Elle a ajouté: “Qui sur terre a les mêmes opinions à 15 ans qu’à 55 ans? Ce serait plus bizarre, je pense.

Et hier soir, elle a obtenu le soutien de l’ancien rival Sajid Javid qui a déclaré que M. Sunak était trop prudent en matière de réduction des impôts ».

L’ancien chancelier, M. Javid, a déclaré: “Si nous pouvons renouveler notre gouvernement avec un programme audacieux, les conservateurs peuvent toujours battre le Labour, les Lib Dems et le SNP lors des prochaines élections – et les preuves suggèrent que Liz est la candidate la mieux placée pour le faire. .”

Pendant ce temps, les 160 000 conservateurs qui choisiront le prochain Premier ministre ont été informés qu’en votant deux fois, leur adhésion au parti serait retirée.

Cela survient après que les chefs de parti ont fait appel à des cyber-fantômes pour renforcer la sécurité du vote.