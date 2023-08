Rishi Sunak face à l’effacement du mur rouge aux élections générales, selon un sondage choc

Inscrivez-vous à l’e-mail View from Westminster pour une analyse d’experts directement dans votre boîte de réception Recevez gratuitement notre e-mail View from Westminster

Les conservateurs sont confrontés à l’oubli électoral dans le mur rouge alors qu’un sondage choc révèle qu’ils perdront chaque siège.

Sondage de Electoral Calculus, partagé avec L’indépendant, révèle que les 42 sièges du mur rouge détenus par les conservateurs devraient revenir aux travaillistes lors des prochaines élections générales.

L’ampleur de la rébellion contre le gouvernement semble être en partie due à la spirale du coût de la vie, avec une analyse distincte vue par L’indépendant montrant que la crise a un impact dévastateur sur les sièges détenus par les conservateurs dans le mur rouge.

Les données, compilées par la société d’analyse Outra, montrent que 15 sièges du mur rouge détenus par les conservateurs, qui ont été remportés lors des dernières élections mais qui ont historiquement soutenu le Parti travailliste, font partie des 50 circonscriptions comptant le plus grand nombre d’électeurs en difficulté financière dans le pays.

Comme Great Grimsby, Blackpool South et Walsall North sont parmi ceux qui comptent la plus grande proportion d’électeurs jugés financièrement vulnérables.

Au total, 15 des 50 meilleurs sièges dans lesquels les électeurs risquent de prendre du retard sur leurs projets de loi ont été remportés par les conservateurs en 2019.

Il fait suite à des recherches menées par la société d’investissement Hargreaves Lansdown qui montrent que le Nord-Est a été durement touché par la crise du coût de la vie – avec le niveau d’épargne le plus bas du pays et seulement un tiers des ménages déclarant qu’il leur reste suffisamment d’argent à la fin. du mois.

Les chiffres déclencheront des sonnettes d’alarme à Downing Street, les experts avertissant que les électeurs confrontés à des difficultés financières feront entendre leur voix dans les urnes.

Le sondeur et analyste politique Robert Hayward a souligné une phrase déterminante de la course réussie de Bill Clinton en 1992 pour renverser George HW Bush à la présidence des États-Unis : « C’est l’économie, stupide. »

Il a dit L’indépendant que l’économie est « toujours la question la plus importante » le jour du scrutin dans tous les groupes d’âge, groupes sociaux et sexes.

Lord Hayward a déclaré que c’était particulièrement important pour les conservateurs, ayant été historiquement considérés comme de meilleurs gestionnaires de l’économie que les travaillistes.

« Le gouvernement doit restaurer cette crédibilité », a-t-il averti.

Les sondeurs prédisent une victoire écrasante des travaillistes aux prochaines élections, les conservateurs perdant tous leurs sièges au mur rouge (fil de sonorisation)

Lord Hayward a ajouté que le parti de M. Sunak le ferait peut-être « lentement », l’inflation baissant finalement, mais sans progrès supplémentaires avant les élections générales prévues en octobre 2024, les conservateurs perdront.

Près des deux tiers des électeurs pensent que l’économie est l’un des trois principaux problèmes auxquels le pays est confronté, le plaçant nettement devant la santé et l’immigration, selon un sondage YouGov.

Le risque d’effacement du mur rouge suscitera également des craintes au siège des conservateurs, Lord Hayward avertissant que M. Sunak sera confronté à de « sérieuses difficultés » pour obtenir une majorité globale.

Abordant l’effondrement du soutien auquel sont confrontés les conservateurs dans le mur rouge, Lord Hayward a déclaré que si le parti avait obtenu des majorités sans le bloc électoral dans le passé, « il a fourni la taille de cette majorité la dernière fois ».

Il a ajouté que l’échec à remporter ces sièges l’année prochaine « laisserait les conservateurs dans de sérieuses difficultés pour essayer de trouver une majorité globale ».

Le directeur général d’Electoral Calculus, Martin Baxter, a souligné la reconnaissance par l’ancien Premier ministre, M. Johnson, que les électeurs du mur rouge lui avaient « prêté » leur soutien en 2019.

« Et il semble qu’ils le reprennent », a-t-il déclaré. « La marée conservatrice a remonté cette plage en 2019, et il semble que la marée se retire. »

Le sondeur prévoit que les conservateurs perdront leurs 42 sièges au mur rouge.

Et M. Baxter a déclaré que si les chiffres économiques « soulignent » la lutte des électeurs dans ces régions pour les conservateurs, la perspective que le parti conserve le pouvoir aux élections générales est déjà « peu probable ».

À l’échelle nationale, le calcul électoral prédit une victoire écrasante des travaillistes, remportant environ 460 sièges, les conservateurs étant réduits à seulement 90 sièges.

De nombreux sièges muraux rouges sont devenus bleus en 2019 alors que les électeurs repoussés par le leader travailliste de l’époque, Jeremy Corbyn, ont soutenu Boris Johnson pour « Get Brexit Done » et « niveler » les villes négligées.

Mais les chiffres d’Outra montrent que dans bon nombre de ces sièges, les électeurs ressentent maintenant le pincement du coût de la vie.

À Great Grimsby, que la loyaliste de M. Johnson, Lia Nici, a remportée de Melanie Onn du Labour en 2019, plus d’un quart des électeurs risquent de connaître des difficultés financières.

Mme Onn, qui est la candidate du parti travailliste qui espère reconquérir Great Grimsby l’année prochaine, a déclaré L’indépendant les chiffres « ont mis à nu la réalité de la vie sous les conservateurs ».

« Les régions comme la nôtre qui ont fait confiance aux conservateurs ont été les plus durement touchées », a-t-elle ajouté.

Mme Onn a déclaré: « Leur mauvaise gestion économique a fait chuter les revenus, révélant un mépris pour les travailleurs ordinaires. »

À Blackpool South, détenu par le député conservateur suspendu Scott Benton, un peu moins d’un quart risque de ne pas pouvoir faire face aux paiements. Et à Walsall North, représenté par Eddie Hughes, 23,1 % des électeurs risquent de connaître des difficultés financières.

Jonathan Gullis, Johnny Mercer et Jack Brereton sont d’autres députés conservateurs susceptibles de perdre leur siège.