Rishi Sunak exigera des bottes britanniques sur les plages françaises lorsqu’il rencontrera Macron alors qu’il promet de “maîtriser” la crise de la Manche

RISHI Sunak exigera des bottes britanniques sur les plages françaises lorsqu’il rencontrera Macron pour la première fois aujourd’hui – alors que le Premier ministre promet aux lecteurs de Sun qu’il « maîtrisera » la crise des traversées de la Manche.

Le Premier ministre a promis que c’était “une priorité clé pour moi” de régler les problèmes de migration en spirale du Royaume-Uni, et il passe énormément de temps à trouver des options pour réprimer le nombre croissant.

Rishi Sunak exigera des bottes britanniques sur les plages françaises alors qu’il réprime le nombre croissant de migrants traversant la Manche Crédit : AFP

Rishi insiste sur le fait que l’une de ses priorités est de réduire la migration nette Crédit : Getty

Cela survient alors que le nombre de voyages dangereux effectués cette année seulement approche le chiffre stupéfiant de 40 000.

Il a promis de prendre des mesures radicales pour “renvoyer les personnes qui ne devraient pas être ici en premier lieu” tout en saluant la réputation de la Grande-Bretagne d’aider ceux qui en ont vraiment besoin.

Il a défendu le maintien de Suella Braverman au poste de ministre de l’Intérieur, affirmant qu’elle était “complètement concentrée” sur la résolution du problème et qu’elle devrait être autorisée à poursuivre son travail.

Et il a insisté sur le fait que son objectif était toujours de réduire la migration nette, car c’est pour cela que la Grande-Bretagne a voté le Brexit.

Il a déclaré au Sun hier soir: “C’est très important pour moi, je veux m’assurer que nous nous attaquons absolument à ce problème.

“Les premiers ministres ne peuvent consacrer leur temps personnel qu’à une poignée de priorités vraiment essentielles, pour moi, c’est absolument l’une d’entre elles.

“J’ai passé plus de temps à travailler là-dessus ces derniers jours qu’à autre chose que la déclaration d’automne.

“Je veux que les lecteurs de Sun aient mon engagement et l’assurance que je prends cela très au sérieux – tout comme Suella.

“Nous devons maîtriser cela.” M. Sunak a révélé qu’il avait déjà soulevé la question délicate des petits bateaux avec le président Macron – et le rencontrera à nouveau aujourd’hui avec leur première conversation en face à face.

Le Sun a révélé la semaine dernière que le Royaume-Uni et la France étaient sur le point de conclure un accord pour laisser les agents des forces frontalières sur les plages françaises – mais il a été retiré à la dernière minute.

Le nouveau Premier ministre a déclaré qu’il continuerait à faire pression pour un accord, en disant: “Nous coopérons déjà beaucoup avec la France, nous voulons nous assurer que cela est productif pour nous deux, ce sont les conversations que j’aurai avec le président, je veulent continuer les discussions.”

Chaque Britannique devrait “se sentir bien de fournir un sanctuaire à ceux qui en ont vraiment besoin”, a-t-il ajouté.

Sunak rencontrera Macron aujourd’hui pour une conversation en face à face sur la crise de l’immigration Crédit : AFP

Mais cela “doit être fait légalement et équitablement”, a-t-il souligné.

Le Premier ministre a insisté: “Nous ne pouvons pas faire venir ici des gens qui enfreignent les règles, exploitant cette compassion qui sape la confiance dans le système et contient beaucoup de pression, ce qui est difficile à gérer pour nous. Nous devons nous ressaisir , faire une série de choses pour empêcher que cela se produise, renvoyer les gens qui ne devraient pas être ici en premier lieu. »

Il intervient alors qu’un nouveau projet pilote réussi pour accélérer les demandes d’asile sera désormais déployé à l’échelle nationale.

Les réclamations seront numérisées et rationalisées, le nombre d’employés augmentant de 50 % supplémentaires dans le but de les traiter encore plus rapidement.

100 000 personnes attendent toujours que leurs demandes soient approuvées ou rejetées, les factures d’hôtel leur coûtant 6,8 millions de livres sterling par jour.