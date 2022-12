Rishi Sunak exhorte ses alliés à rester fermes derrière l’Ukraine lors d’un voyage dans la Baltique

Inscrivez-vous à l’e-mail Inside Politics pour votre briefing quotidien gratuit sur les plus grandes histoires de la politique britannique Recevez notre e-mail gratuit Inside Politics

Le Premier ministre profitera d’un voyage dans la région de la Baltique pour exhorter ses collègues dirigeants à rester fermes dans leur soutien à l’Ukraine alors qu’il promet un nouveau flux d’aide défensive pour se prémunir contre l’agression russe.

Premier s’envolant pour une réunion des alliés nord-européens en Lettonie, Rishi Sunak fera appel à ses homologues pour pérenniser ou booster leurs offres actuelles.

Le Premier ministre se rendra ensuite en Estonie pour rencontrer les troupes britanniques et signer un nouveau partenariat numérique technologique avec le Premier ministre du pays.

Cela survient alors que le Royaume-Uni a annoncé un nouvel approvisionnement de centaines de milliers de cartouches d’artillerie dans le cadre de son programme d’aide défensive pour 2023, dans le cadre d’un contrat de 250 millions de livres sterling.

Lors de la réunion de Riga lundi, les membres de la Force expéditionnaire conjointe (JEF) devraient discuter des besoins de défense de l’Ukraine tout en cherchant à accélérer leur propre coopération.

À l’issue de la réunion, à laquelle s’adressera le président ukrainien Volodymyr Zelensky, M. Sunak rencontrera le Premier ministre letton Krisjanis Karins.

En Estonie, il rencontrera les troupes britanniques et de l’OTAN servant sur le flanc est de l’alliance.

Le nouveau partenariat numérique, que M. Sunak signera avec le Premier ministre estonien Kaja Kallas, verra les pays renforcer leurs liens dans les domaines de la santé, de l’éducation, de la cybersécurité, des données et de la connectivité.

M. Sunak a déclaré: «Du cercle polaire arctique à l’île de Wight, le Royaume-Uni et nos alliés européens ont été solidaires dans notre réponse à l’invasion de l’Ukraine, et nous restons fidèles à notre ambition de paix en Europe une fois de plus.

« Mais pour parvenir à la paix, nous devons dissuader les agressions et nos déploiements dans toute la région sont essentiels pour nous assurer que nous sommes en mesure de répondre aux menaces les plus graves.

“Je sais que ce sommet du Corps expéditionnaire conjoint ne fera que souligner nos amitiés étroites et notre soutien indéfectible à l’Ukraine.”

L’alliance JEF comprend le Danemark, la Finlande, l’Estonie, l’Islande, la Lettonie, la Lituanie, les Pays-Bas, la Suède et la Norvège.

