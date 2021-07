Rishi Sunak exhorte les travailleurs à reprendre leurs fonctions

Rishi Sunak a exhorté les travailleurs à retourner au bureau lorsque les restrictions sur les coronavirus seront levées.

Mais les syndicats ont averti que le gouvernement risquait la sécurité des travailleurs de retour après la levée attendue de l’ordre de travailler à domicile le 19 juillet.

Le chancelier a déclaré qu’il attendait le retour avec impatience et a insisté sur le fait qu’il était avantageux pour les travailleurs d’être avec leurs collègues, en particulier pour les jeunes.

Il a déclaré que Zoom et Teams n’étaient « pas géniaux » pour les travailleurs débutants et que les interactions en personne étaient « vraiment précieuses ».

« Je pense que pour les jeunes, en particulier, cette capacité d’être dans votre bureau, d’être sur votre lieu de travail et d’apprendre des autres plus directement, est quelque chose de vraiment important et j’ai hâte que nous y revenions lentement », a-t-il déclaré au Le télégraphe du jour.

Il a déclaré que les apprentis d’un centre de formation en mécanique automobile qu’il avait rencontré à Wolverhampton étaient « super excités de retourner sur leur lieu de travail ».

« Ils étaient aux anges, car ils ont passé six mois à essayer d’apprendre sur Zoom et Teams et tout le reste, et ça n’a pas été génial », a-t-il déclaré.

« Ils disaient que le fait d’être présent et, plus important encore, d’obtenir le soutien de leurs mentors leur a été très précieux. »

L’ordre de longue date de travail à domicile a alimenté les inquiétudes concernant l’impact économique des personnes restant à la maison, les entreprises du centre-ville telles que les cafés souffrant du manque de commerce.

Avec la dernière étape de la levée par le gouvernement des restrictions de verrouillage en vue, les entreprises auront la liberté de demander aux travailleurs de revenir et de définir leurs propres mesures de sécurité au bureau.

M. Sunak a déclaré qu’il n’appartenait pas aux ministres de dire aux entreprises ce qu’elles devraient ou ne devraient pas faire, ajoutant: « En fin de compte, je fais confiance aux personnes et aux entreprises pour prendre des décisions par elles-mêmes ».

Le Congrès des syndicats (TUC) a déclaré que les ministres refusaient de consulter les employeurs et les syndicats sur les plans qui affecteront des millions de travailleurs.

Le TUC a écrit jeudi aux ministres pour faire part de leurs préoccupations concernant la sécurité des travailleurs, affirmant que le gouvernement avait sapé la confiance du public en annonçant la fin des obligations de masque facial sans consultation.

Frances O’Grady, secrétaire générale du TUC, a déclaré : « Nous voulons tous que la vie professionnelle reprenne son cours normal.

« Mais alors que les restrictions sont levées et qu’un nombre croissant de personnes retournent sur leur lieu de travail, il est crucial que nous ayons une bonne sécurité au travail et que nous donnions confiance aux travailleurs et aux membres du public. »

Elle a déclaré que le TUC avait « de réelles craintes que des directives claires et détaillées pour les employeurs soient remplacées par de vagues exhortations aux employeurs à faire ce qu’il faut, ce qui entraînerait de la confusion ».

Mme O’Grady a averti que sans plans détaillés, le pays pourrait être « entravé par l’augmentation des infections et l’auto-isolement forcé » empêchant les travailleurs d’agir.