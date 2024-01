Rishi Sunak exhorte les Lords à soutenir le projet de loi sur le Rwanda

Le Premier ministre a simplement déclaré qu’il souhaitait que cela se produise “le plus rapidement possible”.

Bien qu’au final seuls 11 députés conservateurs aient voté contre la législation dans son ensemble, M. Sunak a tout de même subi sa plus grande rébellion depuis qu’il est devenu Premier ministre lorsqu’une soixantaine de députés ont soutenu des changements qui, selon eux, renforceraient la législation.

Cependant, les travaillistes considèrent qu’il s’agit d’un « gadget » coûteux, irréalisable et illégal.

Lord Carlile, un éminent avocat et ancien examinateur indépendant de la législation antiterroriste, a décrit le projet de loi comme « un pas vers le totalitarisme ».

Il a déclaré à l’émission Today de BBC Radio 4 que de nombreux pairs y verraient “un pas de trop” et une “ingérence illégitime de la politique dans la loi”.

M. Sunak a exhorté ses pairs à adopter le projet de loi sans amendement et le plus rapidement possible pour que les vols soient opérationnels, le décrivant comme “une priorité nationale urgente”.